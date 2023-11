5 idee (rubate alle trend setter) su come abbinare in pantaloni di pelle in modo super! Iniziate a fare il pieno di ispirazione.

I pantaloni invernali per eccellenza? Che domande, i modelli di pelle (o similpelle) che durante la stagione calda pazientano nella nostra cabina armadio in attesa di essere rispolverati.

Adesso questo momento tanto atteso è arrivato. Eh sì perché, previsioni meteo alla mano, sembra chiaro che l’inverno non tornerà più sui suoi passi e che le temperature miti che ci siamo godute in autunno sono ormai sono un ricordo lontano.

E questa è certamente una buona notizia per le amanti dei leather pants che finalmente potranno sbizzarrirsi con il mix&match e tornare a inserirli in tutti i loro daily look.

Come abbinare i pantaloni di pelle in questa stagione? Noi abbiamo già le idee molto chiare in merito e per aiutare anche voi a trovare la giusta ispirazione abbiamo selezionato 5 abbinamenti facili facili da copiare.

Come abbinare i pantaloni di pelle in 5 look di street style

Bisogna riconoscerlo, per quanto qualcuno alla lunga li trovi noiosi, i pantaloni di pelle più facili da abbinare sono quelli neri. Quest’inverno sceglietene un paio a vita alta, infilateci dentro una camicia bianca e finite il tutto con stivaletti dalla punta quadrata e borsa mano. Abbinati così risultano estremamente eleganti e raffinati.

Per un look ben più audace, optate per dei pantaloni di pelle rossi. Potete provarli con un body dello stesso colore e accessori in vernice en pendant. Poi, visto che bisogna pur sempre fare i conti con il freddo, completate con un bel cappotto coordinato et voilà avrete una mise a dir poco glamour.

I pantaloni di pelle, con il loro piglio grintoso, non sembrano molto versatili. In realtà basta sdrammatizzarli con capi e accessori dallo stile più raffinato. Un esempio? Provateli con blazer dalle linee morbide, t-shirt bianca e décolleté nere: riuscirete a sfruttarli anche nelle occasioni più formali.

Come abbinare i pantaloni di pelle per ottenere un look di grande impatto? Risposta facile: osate con i colori e, se potete, puntate su un outfit coordinato. Con una combo come questa, composta da giacca in pelle verde e pantaloni della stessa nuance, è impossibile passare inosservate.

E quando avete voglia di sfoderare i vostri amati sandali con il tacco, indossateli con un paio di pantaloni di pelle marroni e una polo in maglia. È un mix al quale non avevamo ancora pensato ma che funziona davvero bene.

Foto: GettyImage