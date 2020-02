Neutro e intramontabile, il grigio è uno dei colori più cool della primavera estate 2020. Ecco come abbinarlo per essere cool

Fifty shades of grey: un claim che continuerà a essere di grande tendenza anche nei prossimi mesi. Ma non è del romanzo di E.L.James che parliamo. Le sfumature di grigio in questione sono uno dei trend più forti della primavera estate 2020.

Per quanto neutro e intramontabile sia, il grigio nella sua vasta palette (a)cromatica (è un colore senza tinta) di nuance, è un grande classico che può sembrare monotono e a tratti cupo come una giornata di nebbia, ma non lo è affatto. Anzi! Il grigio è un colore dalla doppia personalità, al tempo stesso profondo e leggero, freddo e romantico, discreto e “prepotente”, essenziale e brillante. Ma soprattutto si cinge di un’allure così enigmatica e impenetrabile, che avvolgerà il vostro look in una nube di mistero, la stessa che emanava il Mr Grey di "50 sfumature di grigio".

E seppur non cinquanta, qualunque sia la sua gradazione - antracite o perla, fumo o canna di fucile, tortora o lilac, cenere - per la stagione calda il grigio si sfoggia in total look o soprattutto in combinazione con colori a contrasto, intensi, accesi o pastello, che ne esaltino la sua natura con brio e carattere. Per... non vedere tutto grigio.

Pronte a scoprire come abbinare il grigio? Ecco 5 look grey-centrici tutti da copiare!



Grigio chiaro

Delicato e versatile, il grigio chiaro si avvicina al candore del bianco ma di quest’ultimo gli manca la determinazione. E proprio per questo, gli diamo grinta giocando con i contrasti di tessuti e colori. Cosa abbinereste a un paio di eccentrici pantaloni flare a vita alta con paillettes all over in tinta melanzana? Ovvio, un dolcevita e un paio di sandali grigio ghiaccio che ne smorzino l'animo extravagant e una clutch rigida, tanto trasparente quanto ricca di personalità.

Pantaloni VICTORIA VICTORIA BECKHAM, dolcevita JOSEPH, sandali PRADA, borsa CULT GAIA

Grigio scuro

Più deciso della sua versione light, lo scuro è il grigio della canna di fucile, dell’alluminio, dello zinco. È il grigio delle ombre e dell’industrializzazione. Se poi il “soggetto” del look in questione è una tuta grigio fumo, dallo stile workwear e dall’animo over, non può che essere smorzata con accessori super femminili: una paio di stivali alti al ginocchio bordeaux con dettaglio gioiello, un bucket hat a stampa floreale in tinte calde che sanno d’autunno, e una borsa ladylike con motivo cannage e charm dorati (se poi è anche personalizzata…)

Jumpsuit MAISON MARGIELA, cappello DODO BAR OR, borsa DIOR, stivali GUCCI

Grigio perla

Avvolgente e prezioso. Il grigio perla è naturalmente elegante e raffinato, proprio come un tailleur dal taglio sartoriale con blazer doppiopetto e pantaloni a sigaretta high-waist. Se questi due elementi così armoniosi si uniscono, il risultato non può che raggiungere alti picchi di chic, da innalzare ulteriormente con una borsa trapuntata rosa pastello e un paio di mules verde smeraldo a punta con dettaglio gioiello.

Tailleur MAX MARA, borsa SAINT LAURENT, mules GIANNICO

Grigio tortora

Il più caldo della tavolozza di grigi, è il tortora. Che ci piace tantissimo da sfoggiare by night su un abito a spalline da sera tutto-frange anni 20 in stile Charleston e in combinazione, una pochette che ne richiami la punta di colore con monogram ton sur ton e catena a spalla dorata. Il tutto da spezzare con dei sandali rosso fuoco a stiletto dal design essenziale e con un cerchietto bold con perline all over e ricami colorati.

Abito RAEY, cerchietto GANNI, borsa LOUIS VUITTON, sandali AQUAZZURA

Grigio mélange

Per natura sportivo e casual, il grigio mélange esalta alla perfezione la “spensieratezza” di un completo comfy-chic da comporre con pullover over dal taglio semplice a girocollo e pantaloni morbidi e larghi a vita alta con lettering in jacquard sui lati. Un paio di sneakers iconiche rivisitate in ottica contemporanea con inserti animalier e un berretto nero da baseball con logo dorato sono i tasselli mancanti di questo puzzle-look da sfoggiare nel tempo libero.

Pantaloni FALCONERI, pullover THE ROW, sneakers NEW BALANCE, berretto ADIDAS ORIGINALS