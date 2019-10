Beige mon amour! Il beige torna protagonista della moda di stagione. Ecco qualche idea per abbinarlo con stile h24.



Beige chiaro o beige scuro? Nel dubbio meglio sceglierli entrambi, del resto questa tonalità di marrone sarà uno dei colori must dell’autunno-inverno 2019-2020.

Nuance tra le più chic della palette, il beige sarà uno dei colori di punta della stagione e, anche se qualcuno lo trova “piatto” e impersonale, nei prossimi mesi ci vestirà da capo a piedi donando grazia e charme anche agli outfit più semplici.









Indossato in total look è molto raffinato, ma il beige è talmente versatile da risultare super elegante anche se accostato a colori neutri, a nuance squillanti o a più delicate tinte pastello.

Tortora, ecrù, sabbia, caramello, khaki: poco importa quale sfumatura di beige sia la vostra preferita, avere nell’armadio almeno un capo o accessorio declinato in questa tonalità così chic non potrà che rivelarsi una scelta vincente in questa stagione.

Se poi temete di non sapere abbinare il beige a dovere, vi aiutiamo noi a trovare la giusta ispirazione! Ecco 5 look mix&match facilissimi da copiare (e anche molto stilosi).





Trench beige, pantaloni bianchi e ballerine rosse





Trench beige con cintura in vita BURBERRY + Jeans bianchi dal taglio straight FRAME + Pullover beige di lana & OTHER STORIES + Ballerine rosse in suede con fiocchetto PRADA

Abito chemisier beige, cardigan nero e stivaletti pitonati





Chemisier beige con cintura in vita GIVENCHY + Cardigan nero in lana merino BURBERRY + Postina baby in pelle nera ZANELLATO + Stivaletti con tacco largo a stampa pitone CARMENS

Pantaloni beige, camicia bianca e slingback bicolor





Pantaloni a gamba larga color cammello MAX MARA + Camicia bianca a body TWINSET + Borsa a mano in pelle con tracolla rimovibile JIL SANDER + Slingback bicolor nere e beige AQUAZZURA

Gonna midi beige, giacca in denim e sneakers nere





Giacca di jeans con tasche sul petto MANGO + Gonna midi beige con coulisse in vita GOLDEN GOOSE + T-shirt bianca con stampa MAJE + All Star nere CONVERSE

Stivaletti beige, jeans e pullover multicolor





Mom jeans con l’orlo sfilacciato LEVI’S + Pullover a righe multicolor MIU MIU + Borsa a mano in pelle LOEWE + Stivaletti Western in suede beige ISABEL MARANT

