Tra i must del momento, il verde militare, è il nuovo re dei colori passe-partout di stagione!



Puntualissimo e più strong che mai il verde militare aggiungerà un tocco deciso e military chic al guardaroba. Per la bella stagione il consiglio è: “Fate l’amore e non la guerra” (con lo stile intendiamo…), infatti vi suggeriamo di puntare su binomi inusuali.

Come? Per sentirvi powerful vi basterà abbinare giacche utility o pantaloni cargo con accessori e dettagli luxury, completate il look con un paio di vertiginosi sandali svettanti e il mondo cadrà letteralmente ai vostri piedi.

Per le it-girl più refrattarie alle regole abbiamo pensato a un piglio più ribelle e anticonformista. Il segreto? Mixate tessuti naturali come lino e cotone in tinta verde militare da abbinare ad accessori dagli accenti vitaminici o fluo. Infine, puntate su una cross body bag o un marsupio e la battaglia sarà vinta!

Sopravvivere dunque all’egemonia del re dei neutri vi sembra un’impresa troppo ardua? Niente paura! Ecco la nostra selezione di pezzi chiave in tinta army green.





TIMBERLAND Sandalo in morbido suede con logo in vista.

Credits: timberland.it

DEITAS Canottiera con scollo quadrato e spalline.

Credits: farfetch.com

FREDDY Felpa con cerniera traversale e tasche sul davanti.

Credits: freddy.com

GIVENCHY Pantalone cargo con lacci e tasche laterali.

Credits: mytheresa.com

GUESS BY MARCIANO Occhiali da sole con lenti squadrate.

Credits: guessbymarciano.it

KOKKA Mini abito verde militare con scollo a barca.

Credits: kokka.it

MANILA GRACE Gonna a tubino con maxi fiocco stretto in vita.

Credits: manilagrace.com

MONCLER Gonna in tessuto plissé traforato.

Credits: matchesfashion.com

OLTRE Abito midi dalla linea svasata con bottoni a vista sul davanti.

Credits: oltre.com

PINKO Pantaloni verde militare con lacci stretti alle caviglie.

Credits: pinko.com

SAINT LAURENT Borsa in pelle verde con catena e logo dorati.

Credits: matchesfashion.com