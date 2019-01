Dal rosa cipria all’azzurro carta da zucchero fino al verde acqua, preparatevi a vestirvi di tinte pastello per essere chic, bon ton e tanto (ma tanto) primaverili!



La primavera vi sembra ancora lontana? Non demoralizzatevi, per sentirvi subito nel mood "spring" c'è un modo veloce e super facile: basta lasciar entrare nel vostro guardaroba i colori pastello!



Tinte sofisticate, sobrie ed eleganti da sfoggiare subito su scarpe, abiti e accessori vari, in un caleidoscopio bon ton di rosa cipria, azzurro carta da zucchero e verde acqua.



L’effetto trés chic e mai banale è assicurato: la minigonna diventa girlie se scelta nella nuance rosa antico, il blazer originalissimo se si discosta dal solito colore nero/marrone/grigio virando invece su un pallido azzurro polvere.



Anche il denim trova nella declinazione pastel un’anima primaverile inedita, basta provare una giacca jeans che al posto del solito lavaggio sfoggi una colorazione verde menta per accorgersene subito!

Proprio come i jeans, che acquistano personalità e carattere!

Ecco i nostri must have per un guardaroba pastello da avere e indossare subito. Inaugurando ufficialmente la Primavera!









& OTHER STORIES Asymmetric Button Mini Skirt.



Credits: stories.com



RALPH LAUREN Blazer a doppio petto.

Credits: ralphlauren.it



BURBERRY Trench coat in gabardine tropicale tinta rosa antico.

Credits: burberry.com



ZARA Pantaloni palazzo.

Credits: zara.com



MICHAEL KORS Orologio Pyper tonalità oro rosa con cinturino in pelle rosa antico.

Credits: michaelkors.it

SILVIAN HEACH Giacca in denim.



Credits: silvianheach.com



UTERQUE Camicetta bicolore pastello.

Credits: uterque.com



FENDI Borsa Kan I in pelle.

Credits: mytheresa.com



MOSCHINO Minigonna in feltro con zip color acqua marina.

Credits: moschino.com



PRADA Gonna in chiffon di seta.

Credits: mytheresa.com

POSTYR Cappotto giallo pallido.

Credits: zalando.it



ATLANTIC STARS Sneakers in pelle scamosciata.



Credits: atlanticstars.it



CROMIA Borsetta in pelle.



Credits: cromia.it



LORIBLU Décolleté slingback in pelle con perle.



Credits: loriblu.com