I capispalla del momento puntano sul collo effetto pelliccia. Minimale o extra, che abbraccia tutta la chiusura, scopritelo in tantissime varianti



La stagione più fredda è da sempre la sua stagione: parliamo della pelliccia, vera o finta, che per l'Autunno-Inverno 2026 non lascia certo i primi posti nella lista dei must-have. Non più soltanto protagonista di interi capi, ma di un dettaglio capace di fare la differenza: il colletto, che decora giacche, cappotti e giubbotti, anche piumini imbottiti.

Ton sur ton o a contrasto, minimal o esagerato, l'elemento fur arricchisce l'outerwear seguendo stili e ispirazioni diverse e aggiungendo un tocco di fascino, e di calore, anche alla silhouette tradizionali.

Il collo in pelliccia si adatta a interpretazioni differenti, diventando un elemento distintivo che aggiunge texture e personalità ai look invernali.

Dal fascino imbattibile della biker jacket in pelle nera alla linea tipica del montone, passando per il bomber aviator in versione fluffy e il design della sahariana, i brand che lo propongono sono tantissimi.



Rabanne Autunno-Inverno 2026/27.

Credits: Getty Images



Morbidi e compatti, a tratti minimali, o esagerati e abbondanti, per creare un contrasto che cattura lo sguardo, questi dettagli fur-effect donando un'attitudine più contemporanea e ricercata a materiali, fantasie e tagli diversi.

Gabriela Hearst Autunno-Inverno 2026/27.

Credits: Getty Images



Se anche voi non riuscite a resistere al fascino della pelliccia, e volete provarla in questa nuova veste, fatelo partendo da questi modelli che abbiamo selezionato appositamente.

Giubbotto in pelle con interno e colletto in pelliccia ecologica, SPORTMAX.

Credits: Net-a-Porter.com



Cappotto in similpelle con colletto e bordure effetto pelliccia, STAND STUDIO.

Credits: Zalando.it

Bomber in duchesse di seta pesante imbottito con fodera in shearling e collo voluminoso con piume, GUCCI.

Credits: Gucci.com





Giacca bomber con collo e bordi in finta pelliccia, NEXT.

Credits: Zalando.it



Giaccone imbottito Selja con collo effetto pelo, ISABEL MARANT ETOILE.

Credits: Isabelmarant.com



Parka Ronay in cotone con colletto in montone, NILI LOTAN.

Credits: Mytheresa.com





Bomber in drap di lana check, WEEKEND MAX MARA.

Credits: Maxmara.com



Giacca con collo effetto pelo, ZARA.

Credits: Zara.com



Giacca corta con colletto rialzato in tessuto effetto pelliccia, PARFOIS.

Credits: Parfois.com

Cappotto Scolpito con collo in pelliccia rimovibile, LUISA SPAGNOLI.

Credits: Luisaviaroma.com







Cappotto in lana mélange con colletto in ecopelliccia rimovibile, MAJE.

Credits: Maje.com



Cappotto in lana Manteco con collo effetto pelliccia rimovibile, MANGO.

Credits: Mango.com





Cappotto in lana a quadri con pelliccia sintetica, TWINSET.

Credits: Farfetch.com