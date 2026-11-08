Giacche, cappotti, piumini: tutti pazzi per il collo effetto pelliccia
La stagione più fredda è da sempre la sua stagione: parliamo della pelliccia, vera o finta, che per l'Autunno-Inverno 2026 non lascia certo i primi posti nella lista dei must-have. Non più soltanto protagonista di interi capi, ma di un dettaglio capace di fare la differenza: il colletto, che decora giacche, cappotti e giubbotti, anche piumini imbottiti.
Ton sur ton o a contrasto, minimal o esagerato, l'elemento fur arricchisce l'outerwear seguendo stili e ispirazioni diverse e aggiungendo un tocco di fascino, e di calore, anche alla silhouette tradizionali.
Il collo in pelliccia si adatta a interpretazioni differenti, diventando un elemento distintivo che aggiunge texture e personalità ai look invernali.
Dal fascino imbattibile della biker jacket in pelle nera alla linea tipica del montone, passando per il bomber aviator in versione fluffy e il design della sahariana, i brand che lo propongono sono tantissimi.
Rabanne Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Morbidi e compatti, a tratti minimali, o esagerati e abbondanti, per creare un contrasto che cattura lo sguardo, questi dettagli fur-effect donando un'attitudine più contemporanea e ricercata a materiali, fantasie e tagli diversi.
Gabriela Hearst Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Se anche voi non riuscite a resistere al fascino della pelliccia, e volete provarla in questa nuova veste, fatelo partendo da questi modelli che abbiamo selezionato appositamente.
Giubbotto in pelle con interno e colletto in pelliccia ecologica, SPORTMAX.
Credits: Net-a-Porter.com
Cappotto in similpelle con colletto e bordure effetto pelliccia, STAND STUDIO.
Credits: Zalando.it
Bomber in duchesse di seta pesante imbottito con fodera in shearling e collo voluminoso con piume, GUCCI.
Credits: Gucci.com
Giacca bomber con collo e bordi in finta pelliccia, NEXT.
Credits: Zalando.it
Giaccone imbottito Selja con collo effetto pelo, ISABEL MARANT ETOILE.
Credits: Isabelmarant.com
Parka Ronay in cotone con colletto in montone, NILI LOTAN.
Credits: Mytheresa.com
Bomber in drap di lana check, WEEKEND MAX MARA.
Credits: Maxmara.com
Giacca con collo effetto pelo, ZARA.
Credits: Zara.com
Giacca corta con colletto rialzato in tessuto effetto pelliccia, PARFOIS.
Credits: Parfois.com
Cappotto Scolpito con collo in pelliccia rimovibile, LUISA SPAGNOLI.
Credits: Luisaviaroma.com
Cappotto in lana mélange con colletto in ecopelliccia rimovibile, MAJE.
Credits: Maje.com
Cappotto in lana Manteco con collo effetto pelliccia rimovibile, MANGO.
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Cappotto in lana a quadri con pelliccia sintetica, TWINSET.
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