La leggerezza è il filo conduttore della nuova collezione SS27 firmata da Nicolas Ghesquière: ecco 5 highlight dello show.

La Paris Fashion Week è ufficialmente giunta al termine e ieri ci ha pensato Louis Vuitton a chiudere questa edizione con “Ergonomia”, la nuova collezione SS27 firmata da Nicolas Ghesquière.

Per la prossima stagione, il direttore creativo ha voluto mettere al centro di tutto il rapporto tra corpo e abito, immaginando capi capaci di scivolare sulle forme, seguire il movimento e adattarsi a chi li indossa.

Ed è così che la nuova collezione trova nella leggerezza il suo fil rouge, una leggerezza fatta di silhouette fluide, tessuti impalpabili e volumi morbidi che lasciano spazio alla libertà.

Ma ecco 5 cose che ricorderemo dello show.

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01. L'allestimento futuristico

A fare da sfondo alla sfilata SS27 della Maison, la Cour Carrée del Louvre. In un’atmosfera surreale, in netto contrasto con l’architettura classica del Louvre, le modelle hanno sfilato tra auto futuristiche, decorate con strisce colorate e motivi Damier, sospese in aria. Una scenografia che richiama l’idea del viaggio, uno dei codici più riconoscibili della Maison, e che suona quasi come un invito a guardare verso nuove direzioni, ad andare oltre le strade già percorse.

02. L'ode alla leggerezza

Il concetto di ergonomia, tema della nuova SS27, viene reinterpretato da Ghesquiére in modo del tutto personale, dando vita a una selezione di look eterei e impalpabili che seguono il corpo con naturalezza, quasi come fossero una seconda pelle. In una collezione in cui la leggerezza è il filo conduttore, anche piccoli ornamenti, come i ricami o gli effetti olografici, trovano spazio senza però appesantire i look.

03. La palette

Anche la palette gioca su tonalità più leggere e segue la stessa delicatezza grazie a nuance chiare e luminose. Il bianco si alterna a tocchi di rosa, grigi, azzurro pastello e giallo, mentre i riflessi iridescenti aggiungono una nota più brillante ai look.

04. I pezzi chiave della collezione SS27 di Louis Vuitton

A guidare la collezione SS27 di Louis Vuitton, una riflessione sul futuro del guardaroba estivo, chiamato ad adattarsi a temperature sempre più alte. Proprio per questo, il direttore creativo, ha immaginato una collezione fresca, comoda e facile da indossare, in cui i tessuti si fanno più leggeri, le forme meno rigide e i volumi più morbidi, lasciando al corpo maggiore libertà. A sfilare in passerella, abiti impalpabili, camicie di seta e top con volant, proposti in abbinamento a pantaloni morbidi. Le sciarpe stampate, che diventano abiti o si portano annodate al collo, aggiungono movimento ai look. Anche la pelle trova spazio nel guardaroba per la prossima stagione, declinata però su giacche e pantaloni dai colori chiari e luminosi.

05. Il front row

Lunghissima la lista di special guest che si sono ritrovati alla Cour Carré du Louvre per assistere allo show. Tra loro, Zendaya, Emma Stone, Sophie Turner, Keri Russel, Ana de Armas, Felix degli Stray Kids. E poi ancora Lisa, Jennifer Connelly, Chloë Sevigny, Catherine Deneuve insieme a molti altri.

Credits: courtesy of press office