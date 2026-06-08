Per il decimo anniversario della collaborazione con Marc Newson, Louis Vuitton presenta Horizon Aluminum, la prima valigia in alluminio della Maison: un concentrato di innovazione, savoir-faire e design d’avanguardia.

Dieci anni dopo l'inizio della collaborazione con Marc Newson, uno dei più influenti designer industriali contemporanei, Louis Vuitton inaugura un nuovo capitolo della sua storica Art of Travel con il lancio di Horizon Aluminum, la prima valigia in alluminio mai realizzata dalla Maison.

Credits: Courtesy of Press Office

Louis Vuitton Horizon Aluminum: dieci anni di innovazione in movimento

Nata dall'evoluzione dell'iconica linea Horizon, presentata nel 2016, questa nuova creazione Horizon Auminium rappresenta l'incontro perfetto tra heritage e innovazione. L'alluminio, materiale simbolo del linguaggio progettuale di Newson, viene reinterpretato attraverso l'eccellenza artigianale di Louis Vuitton. Il risultato è un bagaglio destinato a ridefinire gli standard del settore luxury travel.

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Dal punto di vista estetico, Horizon Aluminum si distingue per le sue linee essenziali e fluide, ottenute grazie a sofisticati processi di stampaggio e taglio laser. L'iconico motivo Monogram in rilievo impreziosisce la superficie e, oltre a rappresentare una firma stilistica immediatamente riconoscibile, rafforza la struttura della scocca.

La vera rivoluzione, tuttavia, risiede nella sua ingegneria. Horizon Aluminum infatti è la prima valigia in alluminio sul mercato priva di rivetti visibili. Questo è un risultato ottenuto grazie a un innovativo telaio ultrasottile e a una costruzione monoscocca che garantisce massima solidità senza compromettere la purezza del design. Anche le cerniere sono state completamente ripensate e integrate all'interno della struttura, in un sofisticato esercizio di minimalismo tecnologico.

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Progettata per il viaggiatore contemporaneo, la valigia offre una capacità interna ottimizzata grazie al sistema trolley esterno, che libera spazio all'interno e crea un vano completamente piatto. A completare l'esperienza d'uso, una maniglia telescopica extra-larga, ruote ad alte prestazioni capaci di assorbire urti e vibrazioni e dettagli in pelle Louis Vuitton, disponibili nelle versioni VVN naturale o nera.

Completa la collezione un raffinato Vanity Case coordinato che riprende gli stessi codici estetici e tecnici della valigia. Louis Vuitton ha progettato entrambi gli accessori per garantire longevità e facilità di manutenzione.

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Con Horizon Aluminum, Louis Vuitton non presenta semplicemente un nuovo bagaglio, ma una visione del viaggio contemporaneo. Un oggetto che fonde tecnologia avanzata, eleganza e spirito pionieristico, riaffermando il ruolo della Maison come punto di riferimento assoluto nell'universo del lusso e dell'innovazione.