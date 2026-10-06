Ispirata a Gabrielle Chanel e all’evoluzione del suo stile, la collezione SS27 di Chanel attraversa tutta la sua vita, dagli esordi agli anni della maturità: ecco 5 cose che ricorderemo dello show.

Una collezione che celebra una femminilità libera e in continua trasformazione, un omaggio alle tante donne che possono riconoscersi nell’universo della Maison. La collezione SS27 di Chanel guarda alle diverse anime di Gabrielle Chanel e all’evoluzione del suo stile.

Per la prossima stagione, Matthieu Blazy ha voluto esplorare i diversi lati di Coco, mettendo in luce anche quello più divertente e libero, per raccontare come una donna possa cambiare, evolversi, reinventarsi e diventare molte cose nel corso della propria vita.

“Nel corso della loro vita, le donne diventano molteplici versioni di sé, volti diversi della stessa persona. Si tratta delle tante donne che convivono dentro una donna. E qui si parla di una sola donna, Gabrielle, che poi è diventata Chanel.” ha affermato il direttore creativo.

Il risultato è una collezione in cui i codici iconici di Chanel si mescolano a elementi più giocosi e in cui la femminilità assume un’attitudine più leggera, spontanea e disinvolta.

Ma ecco 5 cose che ricorderemo dello show.

***Miu Miu Primavera-Estate 2027: le 5 cose che abbiamo amato di più della nuova collezione***

01 La 2.55 di Gabrielle Chanel in passerella

Ad aprire e chiudere lo show è stata Dyanira Hurbuscher che ha sfilato con un’iconica 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel e conservata negli archivi della Maison. La scelta della borsa non è stata casuale: si tratta di un accessorio dal forte valore simbolico, diventato il filo conduttore tra passato e presente di Chanel, che il direttore creativo ha scelto per creare un legame diretto con la fondatrice e la sua storia.

02. L'allestimento con le rondini

A evocare quel senso di libertà e leggerezza della collezione, anche l’allestimento scelto per la sfilata. Durante lo show, infatti, il Grand Palais si è trasformato in un paesaggio surreale, con uno stormo di uccelli sospesi in volo. E non a caso, la rondine, da sempre associata all’idea di libertà e movimento, è diventato uno dei simboli della collezione facendo capolino su gioielli, ricami e bottoni.

03. Il tailleur

Protagonista indiscusso in passerella, l’iconico tailleur che nella nuova collezione SS27 di Chanel ritrova una nuova leggerezza e viene ripensato in una chiave più libera e contemporanea. Il capo simbolo della Maison abbandona parte del rigore del passato per assumere un’attitudine più easy e disinvolta. In passerella lo abbiamo visto con gilet dal taglio netto e pantaloni o con giacche cropped e gonne a tubino.

04 La collezione SS27 di Chanel

La nuova collezione di Chanel firmata da Matthieu Blazy si distingue per la ricchezza dei dettagli e la cura delle lavorazioni, grazie a tessuti traforati e semitrasparenti arricchiti da ricami e applicazioni floreali tridimensionali. Frange, passamanerie, bordi irregolari aggiungono movimento ai capi e ne mettono in evidenza la lavorazione artigianale. Anche le silhouette giocano con la leggerezza, con maglie leggere effetto “see through”, gonne sottilissime e quasi impalpabili e top lingerie indossati sotto a blazer cropped. Tra i pezzi chiave della collezione, le nuove giacche che spaziano da modelli patchwork con nastri che ricordano i corsetti a versioni senza maniche. Ma non mancano neanche look più giocosi, come quelli che rievocano i costumi delle ballerine con il tutù o come gli abiti vaporosi, decorati con stampe di nuvole o cieli notturni illuminati da stelle.

05. Il front row

Ad assistere allo show dal front row, un parterre internazionale di attrici, cantanti, modelle e amici del brand. Tra loro, Dua Lipa, Charlotte Casiraghi, Nicole Kidman, arrivata insieme alla figlia Faith Urban. E poi ancora Pedro Pascal, John Malkovich, Olivia Wilde, Marion Cottilard e tanti altri.

Foto: GettyImage / Courtesy of press office