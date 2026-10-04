Intitolata Here and Now, la nuova collezione di Miu Miu racconta un guardaroba che mescola elementi sportivi e capi sofisticati: non convenzionale, ma vicino alla quotidianità





Per la Primavera-Estate 2027 di Miu Miu, Miuccia Prada si cimenta in uno dei suoi linguaggi preferiti: mescolare elementi dello sportswear con capi dal taglio formale e dettagli sofisticati. È un approccio che ha da sempre influenzato il suo lavoro endendo lo stile Miu Miu riconoscibile, che in questa collezione raggiunge nuovi livelli di sperimentazione. Here and Now, questo il nome della collezione, vuole parlare al guardaroba di oggi: un mix di ispirazioni sia a livello di estetica che di funzionalità- Sneakers che spuntano da pantaloni dal taglio sartoriale, giacche formali sovrapposte a top sportivi e abbinate a pantaloni jogging ampi, con le bande laterali.





Il vestire contemporaneo fa il pieno di giacche, anche queste rubate all'universo delle tute, di camicie con il fiocco ma anche di micro-pantaloncini e di gonne che si arricchiscono di dettagli sportivi, come i lacci in stile trekking che fungono da chiusura, o bande ricoperte di cristalli che ne adornano spacchi e pieghe. A dare ancora più peso alla componente del vestire quotidiano sono le due collab presentare, quella con Wrangler e quella con New Balance, giunta alla quinta edizione.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Una delle cifre stilistiche di Miuccia Prada è lo stropicciato, che ritroviamo qui negli abiti, accanto ad altri elementi che fanno parte del dizionario Miu Miu, come la pelle, l'animalier e le stampe optical che sembrano uscite direttamente dagli anni Settanta.

Tra scarpe che sembrano puntare sulla comodità e un casting che come da tradizione gioca a sorprendere lo spettatore, vi raccontiamo nel dettaglio le 5 cose che abbiamo amato di più di questa collezione Primavera-Estate 2027.

1. Le giacche e i capispalla

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

La prima uscita in passerella è già di suo una dichiarazione d'intenti: una giacca con pattern quadrettato abbinato a una gonna a ruota, con le pieghe, a sua volta in check ma dalle proporzioni più ampie. Sotto fa capolino un top con colletto a contrasto e ai piedi ci sono un paio di sneakers colorate. Un insieme che da già forma alla voglia di fondere stili e ispirazioni, dal quale spicca particolarmente la giacca per il suo design formale ma non troppo, grazie ai polsini risvoltati.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Quella in apertura è solo l'inizio di una lunga serie di capispalla, che spaziano dalla giacca monopetto con rever marcato, in tinta unita o a quadretti, alla giacca in pelle lucida e con pattern animalier.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

2. Gli abiti stropicciati

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Corto e con scollo all'americana, medio e dritto nella silhouette: l'abito è stropicciato, e tradisce la sua componente più bon ton non solo grazie a questo elemento di rottura, ma anche in abbinamento con top sportivi con profili a contrasto.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

3. I top che non ti aspetti

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Hanno una forma sportiva ma una ricchezza che appartiene a un vocabolario molto diverso. I top che sfilano in passerella sono decorati di cristalli brillanti, e creano piacevoli contrasti in abbinata con micro pantaloncini in tessuto tecnico.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

4. I dettagli, dai lacci agli elementi gioiello

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Il convivere tra ispirazione sportiva e guardaroba formale lo ritroviamo nei dettagli. Le gonne al ginocchio, con pieghe e pattern tradizionali, sono decorate da lunghi lacci simili a quelli tipici degli scarponcini da trekking (o a delle cimette da barca). Su top, altre gonne e vestiti, fanno capolino dense bande abbellite di pietre e dettagli gioiello, che ben si abbinano a snekaers e mocassini indossati come pantofole.

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images



5. Il casting che (come sempre) sorprende

Jamie Bell Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Quella di mischiare volti noti alle modelle in passerella è diventata ormai una prassi per gli show Miu Miu e anche in questa occasione, chi ama fare del vip watching, non è certo rimasto a bocca asciutta. Il primi volto a generare stupore è stato Jamie Bell, seguito dall'attrice premio Oscar Olivia Colman, da Ella Travolta (figlia di John Travolta e Kelly Preston), Emma Corrin, ambassador del marchio da molte stagioni e Igby Rigney, protagonista della serie tv The Shards.

Olivia Colman Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Emma Corrin Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Ella Travolta Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Igby Rigney Miu Miu Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images