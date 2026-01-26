Christian Dior Haute Couture 2026: i primi passi di Jonathan Anderson nel mondo dell'alta moda

Nel primo giorno di sfilate Haute Couture a Parigi va in scena il debutto di Jonathan Anderson nel mondo dell'alta moda. Ecco com'è andata e chi c'era in prima fila ad applaudirlo

Parigi saluta l'inizio delle sfilate Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27 con un debutto tanto atteso, quello di Jonathan Anderson da Dior in veste di couturière. Anticipata da una lunga intervista con The New York Times, all'interno della quale lo stilista nordirlandese, da giugno dello scorso anno direttore creativo delle collezioni della Maison parigina, ha confessato di non aver mai considerato l'idea di cimentarsi nella couture in passato, questa sua nuova esperienza è stata accolta con un grande entusiasmo.

La standing ovation finale, tanto partecipata da arrivare quasi a coprire l'uscita finale di Anderson ai flash dei fotografi, è stata segno della grande approvazione che, chi ha rivisto in ogni uscita i codici stilistici del marchio, non può certo celare.

JW anderson dior finale

L'uscita finale di Jonathan Anderson al termine della sfilata.
Credits: Getty Images

Tornano in fatti forme, colori e tributi cari all'immaginario Dior, forse frutto dell'incontro, raccontato sempre da Anderson sulle pagine del quotidiano americano, con John Galliano. Nome legato indissolubilmente alla couture Dior, Galliano oltre a essere presente in prima fila alla sfilata, ha incontrato Jonathan Anderson negli ultimi mesi traghettandolo nel magico mondo dell'alta moda. Un mondo che a lui era sconosciuto, ma che ha voluto omaggiare sin dal primo istante: dal video che ha preceduto la diretta streaming, che raccoglieva immagini e voci delle mani che confezionano sapientemente ogni opera in atelier, ai richiami a questo luogo magico, leggibili attraverso l'elemento dello spillo, reso gigante su capispalla e accessori.

dior couture coat

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

Ma andiamo per gradi o meglio per punti: scopriamo insieme le immagini, e le curiosità, della prima sfilata Haute Couture Christian Dior Autunno-Inverno 2026/27 firmata da Jonathan Anderson.

Sbocciano (di nuovo) i fiori

dior haute couture orchidee

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

La couture di Anderson riparte dai fiori: elemento caro alla Maison Dior, celebrato molteplici volte in passato da John Galliano quanto da Raf Simons, il cui debutto con un dedalo di petali è passato alla storia, il tema floreale è alla base di tutto. Ciclamini come maxi orecchini o clutch, orchidee scultoree che incorniciano volto e décolleté spingendosi dall'orecchio ai revers.

dior haute couture orecchini ortensie

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

I petali sono protagonisti dei ricami, jacquard e applicazioni, e ricoprono anche sandali e sabot con il tacco.

dior haute couture detail

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

dior couture scarpe

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

La firma di Jonathan Anderson

dior haute couture

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

La mano di Jonathan Anderson in questa collezione è tangibile: asimmetrie, drappeggi scultorei, sovrapposizioni e silhouette geometriche che sfidano l'impossibile non si fanno attendere.

dior haute couture abito bianco

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

forme dior haute couture

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

Torna un elemento già visto nelle collezioni donna e uomo pret-a-porter: la stratificazione, piatta, dalle linee precise, che si fa qui più ricca vestendosi di ruches floreali.

dior haute couture dettaglio gonna

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

Borse in primo piano

DIOR haute couture borse

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

Anche l'accessorio vuole la sua parte anzi, le borse catturano l'attenzione in modo inequivocabile e lasciano il segno. Dalla prima uscita, che vede agganciata a una pouch in pelle una cascata di frange, la cura del dettaglio è dichiarata apertamente.

dior borsa haute couture piume

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images


dior bag couture

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

La ricchezza dei materiali e gli elementi preziosi che caratterizzano piccoli scrigni da portare a mano sono evidenti, ma tra i modelli più memorabili troviamo loro: le borse in jacquard seta, morbide, nella variante oversize o in quella a pochette, da portare a mano, effetto cuscino ripiegato e chiuso da uno spillo (inequivocabile tributo all'atelier).

borsa dior haute couture

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

DIOR haute couture borse s

Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images

In prima fila con le ambassador c'è anche John Galliano

Anna Wintour galliano dior

Anna Wintour e John Galliano.
Credits: Getty Images

In prima fila per lo show non solo ambassador che abbiamo già visto supportare il designer negli scorsi mesi: oltre a Rihanna, Josh O'Connor e Alexa Chung c'era lui, John Galliano. Seduto accanto ad Anna Wintour, con un'ortensia di tessuto tra le mani, ha fatto il suo grande ritorno in famiglia Dior, almeno come spirito guida.

Rihanna

Rihanna in prima fila alla sfilata.
Credits: Getty Images

bezos

Jeff e Lauren Bezos.
Credits: Getty Images

dior celeb2

Josh O'Connor - Carla Bruni e Farida Khelfa.
Credits: Getty Images

deva Cassel

Deva Cassel.
Credits: Getty Images

dior celeb

Anya Taylor-Joy - Alexa Chung.
Credits: Getty Images

Jacquemus: 5 highlight dello show Autunno-Inverno 2026

1200x900_Jacquemus-1
Presentata negli spazi del Musée Picasso, la collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus ha segnato un ritorno alle origini: ecco 5 cose da ricordare di questo show.

È andata in scena ieri, in uno dei luoghi più significativi per Simon Porte, la collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus, che ha chiuso ufficialmente questa edizione della Paris Fashion Week Uomo.

Non è la prima volta che la maison francese sceglie spazi profondamente legati all’arte per i suoi show. Quello di ieri è stato un vero e proprio ritorno alle origini, nello stesso luogo in cui tutto ebbe inizio.

Dalla nuova brand ambassador all’it-bag che porta il nome della mamma del designer, dall’invito ai nuovi look della collezione fino ai volti celebri avvistati in front row: ecco 5 cose che ricorderemo di questa sfilata.

01. La nuova brand ambassador

Due giorni prima dello show, su Instagram è arrivato a sorpresa l’annuncio della nuova brand ambassador del brand: Liline Jacquemus, la nonna del designer. Da sempre grande musa di Simon Porte, la nuova ambassador è nata nel 1946 e cresciuta ad Alleins, un piccolo villaggio nel Sud della Francia, circondata da campi, sole e semplicità. E “la sua forza, la sua eleganza, la sua autenticità, hanno plasmato il mio modo di vedere le donne e il modo in cui immagino questa Maison" ha dichiarato lo stesso direttore creativo.

02. La location

Lo show è stato allestito in una location molto amata dal designer, al Musée Picasso: il luogo in cui tutto è iniziato, quello in cui nel 2017 è stata lanciata l’iconica “Chiquito”. Svelata all’interno di una dimora del XVII secolo, la nuova collezione Fall-Winter 2026 è stata presentata in un’atmosfera che evoca i primi bagliori delle feste parigine. Lo spazio perfetto per celebrare l’universo Jacquemus e inaugurare un nuovo grande capitolo della storia della maison.

03. L'invito

Invito

A ispirare la nuova collezione, le figure familiari che hanno influenzato l’immaginario di Simon Porte e la sua visione estetica fin dai primi anni a Parigi, e la coda di cavallo a forma di palma di sua figlia. Ed è proprio da questa acconciatura che è nata l’idea dell’invito allo show: un pettine accompagnato da alcuni consigli, ironici e giocosi, su come ottenere la coda perfetta.

04. La collezione Fall-Winter 2026 di Jacquemus

Le Palmier”, questo il nome della nuova Fall-Winter 2026 di Jacquemus nasce dal profondo dialogo con gli archivi del brand. A ispirare la collezione, le forme scultoree della couture anni ’50, la sensualità degli anni ’90 e l’umorismo satirico del cinema francese degli anni ’80. Al centro del guardaroba della prossima stagione, una ricca selezione di capi e accessori dalle silhouette geometriche: giacche con le spalle arrotondate e la vita a tulipano, cappelli oversize dalla forma circolare e gonne tagliate di sbieco. Per l’Autunno-Inverno 2026, righe e pois vengono rivisitati del tutto e diventano nastri di gros-grain curvati e motivi a coriandoli black&white. Tra i pezzi chiave della collezione, i tailleur in taffetà e gli abiti da cocktail in seta, impreziositi da ricami di piume.

05. Il front row

Come da tradizione, tante celeb e amici del brand sono accorsi a Parigi per assistere allo show. Tra loro, Damson Idris, Elizabeth Olsen, Manu Rios, Sophie Marceau, Tina Kunakey, Mahmood, Jeanne Damas e tanti altri.

Foto: GettyImage / Jacquemus

5 colori favolosi da indossare quest'anno per look ad alto tasso di coolness

foto di Chiara Da Col Chiara Da Col
DESK 5 colori primavera -2MOB 5 colori ss26
Accogliamo la nuova stagione puntando sul colore o meglio, su cinque colori da provare per accendere il proprio look

Uno degli elementi che permettono di dare un tocco di novità al proprio guardaroba facilmente è senza dubbio il colore.

Ogni stagione porta con sé trend e novità in merito, proponendo nuove tonalità da introdurre nella forma di piccoli accessori, singoli capi o total look, e per i primi mesi del 2026 le proposte cromatiche sono numerose.

Al di là della continua fortuna del bordeaux e del colore Pantone dell'anno, il bianco Cloud Dancer, ci sono altre sfumature pronte a fare l'ingresso, o a tornare in auge, in ogni guardaroba.

Parliamo di cinque colori che secondo le passerelle dei designer per la Primavera-Estate 2026 saranno quelli su cui puntare: rosso, vivo e brillante, viola, giallo tenue, marrone e foglia di tè.

Scopriamoli insieme, uno per uno, attraverso una serie di spunti e di must-have dai quali lasciarsi ispirare.

1. Rosso vivo

colore rosso

Da sinistra: Ferrari Primavera-Estate 2026 - Tory Burch Primavera-Estate 2026 - Chanel Primavera-Estate 2026 - Borsa Loewe Primavera-Estate 2026 - Un dettaglio dalla sfilata Ralph Lauren Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images

Vibrante e intenso, lo stiamo già ammirando da diversi mesi in relazione al trend del maglione rosso e, per la Primavera-Estate 2026, diventerà un grande protagonista del guardaroba.

Un tono di rosso acceso e profondo, ma al contempo luminoso, da scegliere in total look o per un piccolo dettaglio, come una scarpa, una borsa o un elemento a contrasto.

abito rosso toteme

Abito in lana con arriccio, TOTEME.
Credits: Toteme.com

borsa rossa coperni


Borsa mini Swipe in pelle, COPERNI.
Credits: Luisaviaroma.com

ballerine rosse Ferragamo

Ballerina con fiocco soft, FERRAGAMO.
Credits: Ferragamo.com

2. Foglia di tè

color foglia di te

Da sinistra: in alto, Saint Laurent Primavera-Estate 2026 - Close-up su una borsa dalla sfilata Christian Dior Primavera-Estate 2026 - Fendi Primavera-Estate 2026 - Alberta Ferretti Primavera-Estate 2026 - Alaïa Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images

C'è chi lo propone con sfumature più bluastre, chi più tendenti al verde: il foglia di tè è un colore che trasmette un senso di preziosità.

Regale e intenso, si sposa bene con il bianco e il nero anche se, per la stagione più bella, lo consigliamo in un sofisticato total look.

cappotto Alaia

Cappotto in lana sciancrato, ALAÏA
Credits: Maison-alaia.com

borsa valextra

Borsa a due manici Milano Mini, VALEXTRA.
Credits: Valextra.com

scarpe scarosso

Ballerina Linda II Peacock in vernice, SCAROSSO.
Credits: Scarosso.com

3. Giallo pallido

colore giallo

Da sinistra: Chloé Primavera-Estate 2026 - Una borsa sulla passerella di Tod's Primavera-Estate 2026 - Proenza Schouler Primavera-Estate 2026 - Givenchy Primavera-Estate 2026 - Sportmax Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images

Gli ultimi mesi all'insegna del giallo burro ci hanno aiutato a familiarizzare con delle delicate sfumature di giallo.

Questa, proposta da diversi designer, è un'evoluzione più luminosa e a tratti "acida", ma sempre delicata. Da osare con i pastello, il nude e il denim chiaro per un mix inaspettato ma mai eccessivo.

cardigan jardín des orange

Cardigan in cashmere, JARDIN DES ORANGE.
Credits: Mytheresa.com

borsa furla nuvola

Borsa mini Furla Nuvola in pelle, FURLA.
Credits: Furla.com

sneaker vivaio

Sneakerina Cristina in raso con punta quadrata e lacci, VIVAIA.
Credits: Vivaia.com


4. Marrone cioccolato

colore marrone

Da sinistra: Boss Primavera-Estate 2025 - Michael Kors Primavera-Estate 2026 - Marco Rambaldi Primavera-Estate 2026 - Balenciaga Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images

Un altro colore che è salito alla ribalta nelle ultime stagioni è il marrone. La prossima, di stagione, lo vedrà trionfare in una nuance intensa e avvolgente, che ricorda la morbidezza del cioccolato.

Come indossarlo? Lo street style lo suggerisce in abbinata al nero e (al di là di ogni luogo comune) al blu, ma per noi è incantevole, e chic, in total look.

camicia marrone mango
borsa rubens vipera the label

Borsa intrecciata Rubens in pelle, VIPERA.
Credits: Viperathelabel.com

mules tod’s

Mocassini in suede, TOD'S.
Credits: Mytheresa.com

5. Viola elettrico

colore viola

Da sinistra: Moschino Primavera-Estate 2026 - Una borsa dalla sfilata Hermès Primavera-Estate 2026 - Valentino Primavera-Estate 2026 - Prada Primavera-Estate 2026 - Jil Sander Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images

Chiudiamo la selezione con quello che è forse il più difficile tra i cinque colori che vi proponiamo: un viola acceso, pieno, di quelli che o li ami o li odi.

Vi invitiamo però a una seconda chance perché accostato al bianco e ad accessori in tonalità pastello o con accenti metallici, dimostra di possedere un carattere unico.

dolcevita Luisa Spagnoli

Pullover in maglia leggera, LUISA SPAGNOLI.
Credits: Luisaspagnoli.com

borsa parfois

Borsa a spalla in pelle, PARFOIS.
Credits: Parfois.com


golden goose

Sneakers Running Marathon in nylon, GOLDEN GOOSE.
Credits: Luisaviaroma.com

Animalier in primavera? Per noi è sì! Ecco i capi e gli accessori da aggiungere in wish list

foto di Marta Boraso Marta Boraso foto di Simona Rottondi Simona Rottondi
00_DESKTOP_animalier02_MOBILE_animalier
Scoprite con noi i pezzi animalier perfetti per accogliere la nuova stagione, cavalcando l’onda di quei trend destinati ad accompagnarci per molto, molto tempo. 

Quando la primavera-estate bussa alla porta, inizia puntuale la corsa ai trend che domineranno la stagione.

Si scrolla Instagram senza sosta, si guardano i fit check delle nostre it girl preferite e si cerca di captare al volo ogni segnale per restare aggiornati sulle ultime novità.

Eppure, tra nuove ossessioni, ritorni inattesi e micro-trend destinati a durare lo spazio di un reel, esistono dei fili conduttori che non si spezzano mai: veri e propri tormentoni della moda che da semplici trend si trasformano in… must have.

Tra tante manie passeggere - chi di voi indossa ancora i pantaloni parachute? Esattamente - spiccano alcune estetiche che, dopo aver superato il necessario periodo di “rodaggio”, ci hanno dimostrato chiaramente di essere destinate a restare, modernizzandosi secondo il gusto dei consumatori e le esigenze del fashion system

Un esempio su tutti? Senza dubbio il tanto amato animalier che, dopo l’esplosione di popolarità iniziata nel 2024/25 con la famosissima stampa leopardata, ha ampliato così tanto la sua influenza da risultare a oggi un passe-partout per eccellenza nel nostro guardaroba.

E così, dal leopard print, l’universo animalier si è arricchito con mille declinazioni diverse che spaziano dai grandi classici come il check pitonato e zebrato, passando per tigrato, cavallino e muccato, fino ad arrivare alla stampa cerbiatto e quella dalmata.

Ora, per la SS26, l’universo “animale” è pronto a tornare come sempre protagonista, ma con un twist decisamente primaverile.

Preparatevi dunque a una sana dose di “grandi classici intramontabili” ma anche a combinazioni più frizzanti e inaspettate, che reinterpretano le stampe tradizionali giocando però con palette e accostamenti freschi e dettagli cromatici divertenti.

Nuovi colori, nuove nuance e look contemporanei che testimoniano che l’animalier non se n’è mai andato: ha solo cambiato pelle.

Quindi, se pensate che l’animalier possa fare al caso vostro anche nella nuova stagione, noi di Grazia.it abbiamo selezionato in anteprima alcuni capi e accessori delle ultimissime collezioni che potrebbero  fare al caso vostro - e a quello dei vostri outfit a venire.

Pronte a farvi un meritatissimo regalino in vista della primavera? 

10

Abito zebrato MANGO
Credits: mango.com

2

Giacca in stuoia di misto lino leopardata MARELLA
Credits: it.marella.com

3

Sneakers in cavallino ALOHAS
Credits: alohas.com

7

Trench Gerard ROUJE
Credits: rouje.com

9

Borsa stampata animalier PARFOIS
Credits: parfois.com

5

Vestito morbido con stampa animalier MASSIMO DUTTI
Credits: massimodutti.com

13

Stivali pitonati TORY BURCH
Credits: courtesy of press office

4

Cappotto convertibile Glinda CULT GAIA
Credits: cultgaia.com

8

Vestito corto pitonato H&M
Credits: hm.com

6

Borsa tigrata & OTHER STORIES
Credits: stories.com

1

Abito Rinna REFORMATION
Credits: thereformation.com

12
11

Blusa The Bianca + gonna The Pixie RÉALISATION PARIS
Credits: eu.realisationpar.com

Parola di fashion editor: "Questi sono i 12 pezzi indispensabili per costruire uno stile effortless chic (secondo me)"

foto di Grazia.it Grazia.it
00_DESKTOP_effortless_chic02_MOBILE_effortless_chic
L'eleganza senza sforzo è sempre il nostro "goal": ecco tutti i pezzi giusti da avere nel guardaroba per costruire uno stile effortless chic

Non c'è gara, ci dispiace. Lo stile più ambìto rimane sempre lui: l'effortless chic.

Proprio così, parliamo di quell'eleganza senza sforzo che fa sembrare così facile e easy anche l'outfit più sofisticato e che, a parer nostro, si riconferma ancora una volta la scelta migliore.

Ma quali sono i capi e gli accessori da avere a disposizione nell'armadio per ottenere look impeccabili in un lampo?

Innanzitutto non serve affatto puntare sulla quantità, anzi: meglio il cosiddetto "poco ma buono".

Per questo motivo pensare a una mini selezione di pezzi classy, che non stanchino facilmente e che non siano preda dei trend passeggeri, aiuta senz'altro.

Qualche esempio? Uno spolverino dalla silhouette "pulita", un abito bon ton in un pattern iconico come i pois, delle slingback da portare con tutto.

Dei passe-partout indiscussi come un pullover in cashmere e una polo con la zip, da abbinare a jeans flare "senza fronzoli", pantaloni eleganti con le pinces e una pencil skirt, magari in pelle o similpelle per un tocco più grintoso.

E ancora una camicia a righe preppy, una collana dal design essenziale e una borsa dalla silhouette geometrica.

Pezzi semplici ma d'effetto, perfetti davvero everyday. Fatevi tentare dalle nostre proposte.

I pezzi must have per uno stile effortless chic da manuale

CAPPOTTO-IN-COTONE-SOEUR

Spolverino in cotone, SOEUR

Credits: it.soeur.fr

mini-dress-sandro-paris

Abito a pois con colletto bon ton, SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

polo-in-lana-merino-COS

Polo in lana merino con zip, COS

Credits: cosstores.com

gonna-matita-similpelle-mango

Gonna a matita in similpelle, MANGO

Credits: shop.mango.com

sofia-bag-modello–La-Silva

Borsa in pelle con due scomparti La Silva, SOFIA

Credits: sofianardi.com

bomber-leggero-con-zip-marella

Bomber sottile con zip, MARELLA

Credits: it.marella.com

pantaloni-ampi-&-Other-Stories

Pantaloni ampi con pinces, & OTHER STORIES

Credits: stories.com

collana-j-crew

Collana con pendenti, J.CREW

Credits: jcrew.com

camicia-a-righe-hm

Camicia a righe, H&M

Credits: 2.hm.com

pullover-in-cashmere-reserved

Pullover in cashmere, RESERVED

Credits: reserved.com

jeans-wide-leg-zara

Jeans wide leg, ZARA

Credits: zara.com

pumps-abocca

Pumps con tacco midi, ABOCCA

Credits: abocca.co

