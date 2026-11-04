Frigorifero pieno, allerta meteo e possibilità di restare senza luce: prima di farsi prendere dal panico, c’è un trucco low-tech che parte da una semplice spugna da cucina.

Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, durante gli eventi meteo intensi i blackout di alcune ore, e persino di uno o due giorni, sono ormai uno scenario realistico. Traduzione pratica: fate la spesa, riempite il frigorifero e, poche ore dopo, vi ritrovate al buio a chiedervi che fine farà tutto quel cibo.

Le linee guida della Protezione Civile e di Altroconsumo sono chiare: un frigorifero pieno e ben chiuso mantiene gli alimenti freddi per circa 4-6 ore, un freezer pieno resiste fino a 24-48 ore. Oltre, la sicurezza non è più garantita. In questa finestra, però, c’è un piccolo alleato che può rendere la situazione molto meno sgradevole: la famigerata spugna nel frigorifero, soprattutto se inserita prima del temporale.

Cosa succede al frigorifero durante un blackout

Quando salta la corrente, il vostro frigo non si trasforma subito in una trappola batterica. Per un po’ sfrutta il freddo accumulato, soprattutto se la porta resta rigorosamente chiusa. Ma piano piano la temperatura interna sale e aumenta anche l’umidità, con condensa sulle pareti e sui ripiani.

Il Ministero della Salute ricorda che la temperatura ideale del frigorifero è intorno ai 4 °C, mentre sopra gli 8 °C molti alimenti deperibili entrano in una zona di rischio. Gli esperti di sicurezza alimentare internazionale parlano di una “finestra” di circa quattro ore di frigo senza corrente, oltre la quale carne, pesce, uova, latticini e piatti pronti andrebbero scartati se non sono rimasti davvero freddi.

Nel frattempo, però, succede un’altra cosa: in questo ambiente chiuso, sempre più caldo e umido, i batteri degradano il cibo producendo composti maleodoranti. Anche se poi sarete costrette a buttare parte degli alimenti, il vostro frigorifero potrà diventare una vera camera a gas domestica. Ed è qui che entra in gioco la spugna.

Spugna nel frigorifero: come usarla prima di un temporale

Il principio è semplice: una spugna da cucina asciutta ha una grande capacità di assorbire acqua. In un frigo chiuso, sia in condizioni normali sia durante un blackout, assorbe parte dell’umidità che si forma e, con essa, una parte delle molecole responsabili dei cattivi odori. Meno condensa, meno puzza che si impregna ovunque.

Se aggiungete un velo di bicarbonato di sodio sulla superficie della spugna, l’effetto “magnete” per gli odori aumenta, perché il bicarbonato lega molte delle sostanze volatili che rendono l’aria irrespirabile quando il cibo inizia a deteriorarsi. Funziona sia nel frigorifero sia nel freezer, soprattutto se prevedete uno stop lungo.

Attenzione però al punto chiave: la spugna non abbassa la temperatura e non ferma la crescita dei batteri. Vi aiuta a gestire umidità e odori, non a rendere sicuri alimenti che hanno superato i limiti di tempo e temperatura indicati da Protezione Civile, Altroconsumo e Ministero della Salute.

Per usarla al meglio prima di un temporale:

1. Scegliete una spugna nuova, non profumata, senza tracce di detersivo.

2. Cospargetela leggermente di bicarbonato (non deve “nevicare” sui cibi).

3. Appoggiatela su un piattino nel cassetto delle verdure e, se il frigo è molto pieno, mettete una seconda spugna su un ripiano centrale.

4. Evitate il contatto diretto con alimenti sfusi e non coprite le bocchette di ventilazione.

5. Inseritela 12-24 ore prima dell’arrivo previsto del fronte temporalesco, insieme ai vostri impacchi di ghiaccio.

Ricordate anche che la spugna è uno degli oggetti più carichi di batteri in cucina: dopo un blackout prolungato, meglio buttarla o sanificarla bene, piuttosto che “riciclarla” all’infinito.

Prima e dopo il temporale: le mosse giuste in cucina

La spugna funziona davvero solo se è inserita in una strategia più ampia. Nelle ore che precedono un possibile blackout, gli esperti consigliano di abbassare leggermente la temperatura di frigo e freezer (restando nei valori consigliati), di congelare alcune bottiglie d’acqua che faranno da mattoni di ghiaccio e da scorta potabile, e di raggruppare gli alimenti più deperibili nelle zone più fredde. Meglio anche evitare una maxi spesa di freschi alla vigilia di un’allerta meteo e ridurre al minimo le aperture della porta.

Dopo il ritorno della corrente, il criterio da seguire è più l’orologio che il naso, perché la spugna potrebbe aver attenuato l’odore ma non il rischio. Se il frigo è rimasto senza luce per meno di 4 ore, con la porta sempre chiusa, molti cibi saranno probabilmente ancora sicuri. Oltre questo limite, soprattutto se gli alimenti hanno raggiunto temperature vicine o superiori agli 8 °C, carne, pesce, latticini, uova e avanzi cotti andrebbero eliminati con prudenza, come ricordano le indicazioni della Protezione Civile e degli esperti di sicurezza alimentare.

Una volta svuotato ciò che va buttato, tocca alla pulizia: togliete le spugne usate, lavate pareti e ripiani con una soluzione di acqua e aceto o acqua e bicarbonato, asciugate bene e lasciate lo sportello socchiuso per qualche ora. Poi potete inserire una nuova spugna con bicarbonato per rifinire l’assorbimento degli odori residui e ricominciare a usare il frigorifero normalmente.

Nel quadro del “Kit Casa 72 ore” suggerito dalla Protezione Civile, avere in dispensa qualche spugna nuova dedicata solo al frigo, un pacco di bicarbonato, un termometro da frigorifero e una piccola scorta di alimenti non deperibili è ormai puro buonsenso. Sono micro-gesti che non fermano il temporale, ma rendono i prossimi blackout decisamente meno traumatici per cucina, naso e portafoglio.