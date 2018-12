Un viaggio di stile da Parigi a New York passando per l’Antico Egitto: scoprite con noi la nuova collezione Chanel Metiers d'Art 2018/19



È un viaggio visionario che attraversa epoche e confini quello messo a segno da Karl Lagerfeld a New York per Chanel Metiers d'Art 2018/19, il progetto speciale che ogni anno celebra il prezioso know-how delle maestranze artigiane che collaborano con la griffe «senza le quali la moda non sarebbe la stessa».

Un viaggio a ritroso nel tempo che prende le mosse dall’Antico Egitto, fil rouge dell’intera collezione presentata nell’imponente Tempio di Dendur, esposto dal 1978 all'interno del Metropolitan Museum of Art.

A susseguirsi in passerella sono moderne Cleopatra in rigorosi tailleur dalle linee geometriche e Nefertiti newyorkesi avvolte in lunghi abiti iperdecorati.

A dominare la quasi totalità dei look è l’oro, nuance prediletta di Gabrielle Chanel, declinato in molteplici varianti (brillante, screpolato, virato ai toni del bronzo) e accostato al tweed, alla pelle stampata o ai graffiti-geroglifici realizzati dallo street artist Cyril Kongo.

Ogni dettaglio alimenta il dialogo creativo tra passato e presente: le tasche nascoste da un drappeggio, le collane-pettorine di perle, le applicazioni cucite con fili dorati su giacche aviator in denim, le cinture con maxi fibbie decorate con lo scarabeo (simbolo di rinascita per la civiltà egizia).

Anche i pezzi più iconici non restano immuni a questa “contaminazione stilistica” in cui i codici estetici di casa Chanel incontrano il fascino di un'era lontana e la multiculturalità di New York: la borsa 2.55 è arricchita da maxi camelie, la 11.12 brilla grazie alle decorazioni in paillettes, gli stivali bicolor diventano gold (e noi ne siamo già pazze).

Ecco i look che ci sono piaciuti di più.

