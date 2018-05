Karl Lagerfeld ha incantato tutti con la nuova collezione Cruise e, come da copione, con un allestimento da urlo...



La nave da crociera? Non è mai stata più chic di così! Merito di Chanel.

E di Karl Lagerfeld, naturalmente, che ha scelto di sorprendere ancora una volta il suo pubblico con effetti speciali e suggestive scenografie.

Stavolta, per presentare la Cruise Collection 2019 , l'eclettico designer ha deciso di riprodurre all'interno del Grand Palais un'enorme nave pronta a salpare. Direzione: lo stile.









Il nome di questa imponente imbarcazione? La Pausa, in omaggio alla storica dimora di villeggiatura in Costa Azzurra, a Roquebrune Cap-Martin, dove Coco Chanel trascorreva le sue giornate contemplando l'amata distesa blu.

E proprio il mare, guarda caso, è il filo conduttore con la location allestita ad hoc, nonché il tema principale della Cruise.

Dalle divise a righe mariniere agli intramontabili completi in tweed pastello con il basco sempre in testa, in coordinato.

Non mancano poi stilosi completi in pelle, composti da bomber e culotte pants in coordinato, capi in denim dall'allure casual, e persino abiti da sera in paillettes giocati su tutte le sfumature di azzurro e blu.

Ecco alcuni dei look che ci sono piaciuti di più.