I cardigan "most wanted" di stagione? Sono quelli con bottoni gioiello, che domande! Attenzione però perchè creano dipendenza...

Che i cardigan siano tra i capi indispensabili per affrontare all'insegna del comfort e dello stile la stagione fredda non è certo un mistero. Ma nella grande varietà di modelli disponibili quest'anno ce n'è uno in particolare che sta facendo impazzire le fashion victims di tutto il mondo (e anche noi!): quello con bottoni gioiello.

Un dettaglio prezioso che consente ai nostri capi in maglia di fare un vero e proprio salto di qualità, rendendoli perfetti non solo di giorno, ma anche di sera e nelle occasioni più eleganti. Sì, perchè quel tocco chic e bon ton che regalano al look è davvero impareggiabile. Perfetti con i jeans, con le gonne, sopra a bluse e camicette, con vestiti di ogni foggia e genere...insomma, un vero e proprio jolly del guardaroba, da sfruttare per tutto l'inverno.

Abbiamo sbirciato tra le nuove collezioni alla ricerca delle varianti più cute e selezionato i nostri preferiti: da quello di H&M con bottoni di strass a quello di Sandro Paris con bottoni in oro rosa. Dal modello di & Other Stories con api smaltate a quello di Christopher Kane con maxi gemme.

Fate solo attenzione a non lasciarvi prendere la mano perchè resistere dal collezionarli tutti non sarà affatto facile!

