Teddy lovers potete festeggiare: il vostro cappotto preferito è ancora un must-have!



Lo abbiamo visto spopolare durante la scorsa stagione invernale e, anche per il 2018, il teddy coat è un vero must-have. Parliamo del cappotto più soffice che c'è, che al tatto ricorda gli orsi di peluche.



Un po' ecopelliccia, un po' caldo pile: il cappotto "teddy bear" è la soluzione perfetta per chi cerca un capospalla che unisca calore e comfort nei materiali... e che non sia un piumino.













Karlie Kloss indossa in Teddy Bear Icon Coat di Max Mara (Courtesy Press Office)





Voluminoso, corto a giubbino o lungo, anche in versione con cintura, dettaglio che lo rende sicuramente più chic e meno sportivo. Lo troviamo in tantissimi colori anche se il più amato è senza dubbio quello nei toni del beige/marrone, proprio come un vero orsacchiotto. Le altre varianti? Decisamente pop: fucsia, giallo vivo, azzurro, rosa.



Date un'occhiata ai modelli che ci piacciono di più in questo momento e lasciatevi andare a questo trend all'insegna della morbidezza: se non ci eravate già "cascate" lo scorso anno, questa sarà la volta buona.

E non ve ne pentirete.





BURBERRY Cappotto teddy giallo in eco pelliccia

Credits: Farfetch.com





MAX MARA Cappotto Teddy in lana e seta.

Credits: Mytheresa.com





THEORY Cappotto in shearling con cintura.

Credits: Net-A-Porter.com



&OTHER STORIES Cappotto in finta pelliccia.

Credits: Stories.com





MSGM Cappotto Teddy con cintura

Credits: Farfetch.com







STAND Camille faux shearling coat.

Credits: Net-A-Porter.com





CLOSED Giacca invernale corta.

Credits: Zalando.it





ZARA Cappotto ampio con collo a revers e maniche lunghe.

Credits: Zara.com







H&M Cappotto corto pelliccia pile.

Credits: hm.com