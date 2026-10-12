Il cappotto perfetto non esiste… o forse sì: ecco quelli che vorremo indossare subito
Lo sappiamo, parlare di inverno quando fuori ci sono ancora giornate che sembrano estive è quasi un controsenso. Eppure basta dare un'occhiata alle passerelle Autunno-Inverno 2026 per iniziare a cambiare idea. Perché se c'è un capo che riesce a farci venire voglia di temperature più basse, quello è proprio il cappotto.
I modelli della prossima stagione non sembrano avere intenzione di passare inosservati, e il nostro radar ha già trovato alcune proposte davvero interessanti. Le silhouette sono più importanti, i volumi più avvolgenti e le lunghezze sempre più generose, con modelli che sfiorano le caviglie.
Il guardaroba punta ancora una volta sui colori che non hanno bisogno di presentazioni: nero, grigio, marrone e soprattutto cammello.
Ma l'Autunno-Inverno 2026 lascia spazio anche a tonalità più profonde e intense come l'arancione e il rosso, perfette per chi pensa che, se proprio dobbiamo coprirci, tanto vale farlo con un po' di carattere.
Attenzione: anche i materiali acquistano un ruolo centrale. La lana rimane una certezza, ma viene affiancata da texture diverse e da lavorazioni che rendono il cappotto ancora più protagonista.
E poi ci sono i dettagli: colletti importanti, rever oversize, cinture, bottoni statement e inserti che cambiano completamente un modello. Piccoli elementi che possono trasformare un cappotto classico in qualcosa di molto più contemporaneo. Il ritorno delle linee sartoriali gioca con il guardaroba maschile tra doppiopetto, caban e tagli più strutturati.
Insomma, il cappotto invernale perfetto forse non esiste ma ce ne sono tanti che promettono un colpo di fulmine dietro l'altro: scopriteli con noi!
Cappotto invernale cercasi? Ecco le proposte più belle per l'inverno 2026
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