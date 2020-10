E a dirla tutta non si tratta di una cotta passeggera ma di una passione che cresce anno dopo anno: ecco i modelli più cool in circolazione!

Impossibile non averne (almeno) uno nel guardaroba per un tocco classy e raffinato che pochi altri modelli sanno regalare. Parliamo del cappotto cammello, un evergreen che non accenna minimamente a perdere quell'allure che lo contraddistingue da sempre.

Una vera e propria istituzione in fatto di capispalla anche grazie alla sua grande versatilità: perfetto su look eleganti, riesce a dare quel twist in più anche a mise super basiche. Portatelo sui jeans così come sul tailleur o sul midi dress più chic che avete nell'armadio: il risultato finale sarà ugualmente impeccabile, provare per credere!

Appurato dunque che ci troviamo davanti a un must su cui vale davvero la pena investire e di cui difficilmente ci pentiremo in futuro, resta una domanda fondamentale: quale scegliere? Le proposte in circolazione sono tantissime e assecondano i gusti più disparati e naturalmente anche il budget a disposizione.

Dall'iconico camel coat firmato Max Mara (il sogno di tutte noi!), brand che ha fatto proprio di questo modello uno dei suoi cavalli di battaglia, alle varianti più economiche (ma ugualmente validissime, eh) di Zara, Mango e di tanti altri marchi.

Abbiamo passato in rassegna i cappotti cammello più belli della stagione in corso per proporvi una selezione con cui andrete sul sicuro (e il vostro stile ne guadagnerà a dismisura!).

La proposta di ROUJE

Cappotto cammello MAX MARA

Il modello corto di STRADIVARIUS

Lunga la versione di IVY & OAK

Con maniche a sbuffo ZARA

Senza bottoni OTTOD'AME

Con punte asimmetriche JW ANDERSON

Cappotto cammello con cintura H&M

Dal taglio dritto con cintura di pelle a contrasto BOTTEGA VENETA

Con mono bottone e tasche a filetto TOPSHOP

Con maniche a 3/4 VILA

Dal taglio maschile LIU JO

Dalla silhouette oversize & OTHER STORIES

Cappotto cammello con cintura in vita MANGO

A doppiopetto con bottoni dorati BALMAIN

