Le tazze da tè vintage spaiate non meritano il fondo di un armadio: con qualche idea di riciclo creativo possono diventare i pezzi forti del vostro arredo di casa.

Tra mercatini dell’usato, case dei nonni e scatoloni di traslochi, le tazze da tè vintage sembrano moltiplicarsi da sole. Servizi incompleti, piattini orfani, porcellane con bordino dorato che vi fanno tenerezza ma che non usate mai.

La buona notizia è che queste piccole meraviglie sono perfette per il riciclo creativo: con pochi materiali e zero competenze avanzate di fai da te possono trasformarsi in oggetti utili, romantici e decisamente instagrammabili. Ecco sei idee facili per dare nuova vita alle vostre teacup, tra sostenibilità e stile shabby chic.

Prima di iniziare: scegliere e preparare le tazze

Prima di mettersi all’opera, controllate che le tazze siano integre: le scheggiature vanno bene per i progetti decorativi, meno se prevedete cibo o candele. Lavatele con acqua calda e sapone, asciugatele bene e passate il bordo esterno e il fondo con un po’ di alcool: aiuta colle e cere ad aderire meglio.

Materiali jolly da tenere a portata di mano:

colla per ceramica o epossidica;

colla forte trasparente per strass e decorazioni;

cera in granuli o resti di vecchie candele + stoppini;

sassolini per drenaggio e terriccio per cactus;

spugna da fiorista, muschio, mini decorazioni;

semi per uccellini, frutta secca, zuccherini;

cristalli e strass piatti per l’effetto super brillante.

1. Alzatina per dolci shabby chic con tazza e piattino

L’abbinata tazza + piatto è già un mezzo alzata in potenza. Il bello è che non devono essere coordinati: fantasie diverse e colori spaiati creano subito quell’aria un po’ shabby che sta benissimo su una credenza bianca.

Pulite bene tazza e piatto, poi stendete un anello di colla per ceramica sul bordo inferiore della tazza. Capovolgetela e incollatela al centro del piatto, premendo per qualche secondo. Lasciate asciugare per almeno 24 ore prima di usarla come alzatina per cupcake, biscotti o anche per esporre profumi e bijoux in camera.

2. Mangiatoia romantica per gli uccellini

Con una semplice tazza da tè potete creare una mangiatoia scenografica per il balcone o il giardino. Incollate la tazza al piattino in posizione inclinata, come se stesse versando il contenuto: il bordo della tazza deve quasi sfiorare il piatto.

Una volta asciutta la colla, fate passare un cordino resistente o un nastro attraverso il manico per appenderla a un ramo o a un gancio. Riempite il piattino con semi misti e pezzetti di frutta secca, controllando che non restino bagnati a lungo. Oltre a essere un gesto green verso la fauna urbana, farà sembrare il vostro esterno un angolo di cottage inglese.

3. Candela profumata in tazza da tè

Le candele in tazza sono uno dei regali handmade più apprezzati, soprattutto se usate una teacup di famiglia o trovata in un mercatino. L’effetto è subito “salotto d’altri tempi”, ma con profumi attualissimi.

Fissate lo stoppino al centro della tazza con una goccia di cera fusa o con un supporto adesivo. Sciogliete la cera a bagnomaria, eventualmente riutilizzando avanzi di vecchie candele, e aromatizzatela con qualche goccia di olio essenziale: agrumi, lavanda, spezie. Versatela nella tazza tenendo lo stoppino verticale con una molletta, lasciate raffreddare e rifinite aggiungendo in superficie qualche petalo secco o granello di cannella.

4. Mini giardino di succulente in porcellana

Le piante grasse amate su Instagram hanno la misura perfetta per le tazze da tè. In più, il contrasto tra verde satinato e porcellana decorata è irresistibile sul davanzale o sulla libreria.

Mettete sul fondo della tazza uno strato di sassolini per favorire il drenaggio, poi aggiungete terriccio per cactus. Sistemate una o due piccole succulente, compattando leggermente la terra. Annaffiate pochissimo e solo quando il substrato è completamente asciutto. Un gruppo di tre o quattro tazze-vaso, tutte diverse, crea una composizione scenografica con un budget minimo.

5. Porta-gioielli scintillante ricoperto di strass

Se amate i dettagli un po’ teatrali, trasformate una tazza anonima in un piccolo scrigno luminoso. Il trend del momento è decorare gli oggetti quotidiani ricoprendoli di strass, lasciando che le superfici brillino da ogni angolazione.

Dopo avere sgrassato bene la tazza con alcool, applicate una colla forte trasparente a piccoli punti e iniziate a incollare i cristalli piatti, senza pensare troppo all’ordine: l’effetto caotico è parte del fascino. Lasciate asciugare seguendo i tempi indicati sulla confezione e usatela come porta-anelli, orecchini e piccoli tesori da tenere sulla toeletta o accanto al lavabo.

6. Mondi in miniatura dentro una tazza

Le tazze da tè sono anche un contenitore perfetto per creare micro-scenari da favola, dal bosco incantato al giardino inglese, fino al presepe tascabile. È un progetto divertente anche per i bambini più grandi, che possono inventare la loro storia in scala ridotta.

Ritagliate un pezzo di spugna da fiorista in modo che entri a pressione nella tazza, fissandola con un po’ di colla a caldo se necessario. Coprite la superficie con muschio vero o artificiale e aggiungete miniature: alberelli, casette, animaletti, una panchina, un minuscolo funghetto rosso. Posizionate queste tazze-mondo su una mensola o in una vetrinetta: vi basterà uno sguardo per ritrovarvi all’ora del tè, anche in mezzo alla giornata più caotica.