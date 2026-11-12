Carhartt WIP e Nike tornano a collaborare dopo 8 anni dalla prima collezione: disponibile da oggi un drop di 6 capi e tre varianti dell’iconica Air Max Goadome Low WIP, raccontati in un cortometraggio girato per le strade di Manhattan

A otto anni dal loro primo fortunato incontro, Carhartt WIP e Nike uniscono nuovamente le forze per la stagione Autunno/Inverno 2026, firmando una capsule che fonde alla perfezione l’anima utility dello streetwear contemporaneo con il DNA tecnico dello sportswear.

Sei capi d'abbigliamento e tre varianti dell'iconica Air Max Goadome Low WIP compongono un guardaroba pensato per la quotidianità, dove i codici d'archivio dei due brand si mescolano in silhouette ibride e inedite.

A raccontare l'anima della collezione ci pensa un cortometraggio girato in pellicola 35mm dal regista Bing Cao nelle ore più silenziose di Manhattan.

Con una fotografia dai toni freddi e attenuati, la camera segue i tragitti paralleli di tre volti della scena creativa e urbana: Christiano Wennmann, head pizzaiolo della celebre pizzeria Scarr’s nel Lower East Side, l'MVP del torneo di basket Dyckman Rasheem Dunn e la violoncellista e producer londinese Abi Asisa. Tre perfetti sconosciuti che abitano la metropoli indossando i capi nel loro contesto naturale, lontano dalle pose patinate.

Il cuore della proposta ruota attorno alla Windrunner Active Jacket, un capospalla che incrocia il guscio da running di Nike, riconoscibile dalla fodera in mesh, dalla coulisse e dall'inserto chevron sul petto con la resistenza del Dearborn Canvas lavato a pietra, le impunture a tre aghi e la tasca a marsupio tipici di Carhartt WIP.

Lo stesso dialogo torna nei Windrunner Drewe Pant, pantaloni dal taglio rilassato che abbinano i dettagli da lavoro come il passante porta-martello e le tasche porta-attrezzi a ginocchia rinforzate tagliate con l'iconica angolazione a 26 gradi della Windrunner.

A completare il guardaroba ci sono altri capi essenziali dal fascino vissuto, come la felpa con cappuccio in cotone pesante, la maglia a nido d'ape, la t-shirt grafica e il berretto elasticizzato, il tutto declinato in una palette che accosta i classici nero e WIP H Brown a tocchi di Cypress e Fleur de Sel.

Ai piedi, la protagonista assoluta è la nuova Air Max Goadome Low WIP. Ispirata all'Half Dome, questa versione dello storico scarponcino sovrappone canvas resistente a pellami lisci e scamosciati, impreziositi da occhielli metallici e dallo Swoosh a contrasto. Disponibile nelle varianti Black e British Tan, vanta anche una speciale colorazione Green acquistabile in esclusiva solo attraverso i canali Carhartt WIP.

La collezione debutta in pre-lancio oggi, 12 novembre, nei negozi selezionati Carhartt WIP, online sul sito ufficiale e tramite l'app del brand, per poi approdare dal 20 novembre sull'App SNKRS e presso rivenditori selezionati.

Courtesy of Press Office