Di lana, cashmere, con colli di pelliccia: gli short coats dalla grande attitude sono loro



Coprirsi con stile aspettando l’arrivo dei coats extra lunghi: è questa la mission dei cappotti corti dell’autunno inverno 2026 2027. Modelli disinvolti ma chic che si discostano dall’immaginario della “sciura” e da quel look perbene overage. Il cappotto corto si conquista così il podio di capo versatile e funzionale. Si abbina a pantaloni palazzo o pants sartoriali per outfit più formali reinterpretando anche il concetto di tailleur in una forma più sprintosa; così come con un paio di jeans nelle giornate più rilassate dove il casual detta il mood della giornata. Il risultato? Altrettanto impeccabile.

Ma quali sono i cappotti corti must have autunno inverno 2026 2027?

In questa nuova stagione di capispalla donna, corti e sbarazzini, primeggia ancora una volta l’istrionico caban. La giacca doppiopetto tipica dello stile sailor capace di proteggere dal freddo e dai mari del nord. Come da tradizione della Royal Navy del XIX secolo, lo troviamo in lana compatta con abbottonatura doppiopetto e ampie tasche ma in colori di tendenza autunno inverno 2026 2027. Sofisticati burgundy, comfy grigi, in una scala che spazia dal chiaro allo scuro, e ancora eleganti marroni (valida alternativa al classico nero, sempre evergreen). Più divertenti: il caban rosso o quello a stampa check, in nuances vivaci mischiate a colori più tenui e tradizionali che danno vita a stampe tartan divertenti e seasonal!

Tra i cappotti corti di stagione, non mancano poi modelli con colletti importanti. Cappottini con collo a scialle e ancora alti e funzionali come i capispalla visti sulle passerelle di Sportmax autunno inverno 2026 2027. Qui il cappotto diventa multitasking e gioca su trasformazioni e furbizie strutturali. Modelli, peacoat compreso, con colli di pelliccia, altro top trend autunno inverno 2026 2027. Short coats sagomanti e più strutturati, alla Proenza Schoulder, che ridisegnano la silhouette e seguono le orme del military style dove l'eleganza è sinonimo di rigore e pulizia. Ma anche modelli più morbidi e leggermente boxy con spalle rangle e un po' over come ci insegna Ferragamo che destruttura colli e scolli in elementi decorativi trasformandoli in accessori.

La palette colore di tendenza autunno inverno è quella ispirata alla natura: marrone cioccolato, bordeaux scuro, verde bosco, terra cotta, viola prugna, blu notte... Ma anche: rosso acceso, giallo burro e grigio ardesia. Insomma, è ora di sfoggiare un nuovo cappotto corto autunno inverno 2026 2027!

Lasciatevi ispirare da questi short coats di stagione e scegliete quello giusto per voi!

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