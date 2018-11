I cappelli danno carattere ai look invernali: scopriamo quali sono i modelli must!

Con il freddo e il mal tempo la vita di noi fashion addict, diciamolo, diventa assai dura.

I nostri outfit curati in ogni minimo dettaglio vengono costantemente coperti da cappotti e piumini che spesso ci fanno sembrare degli omini Michelin (con buona pace del layering e dell'oversize).

Distinguersi tra la folla e creare un outfit all'altezza è davvero difficile.

Ad accorrere in nostro aiuto e salvare le nostre acconciature messe a dura prova da pioggia e umidità ci sono i cappelli, un accessorio chiave che può davvero dare personalità allo stile fall winter.

Il berretto ha il potere di trasformarci, raccontare una storia e renderci uniche.





Romee Strijd (Credits: Instagram)

Parisienne con il basco, street-style con il beanie, sofisticate con il Fedora, strong con il biker hat, sportive con il baseball cap.

Potrete cambiare ogni giorno a seconda del mood e dell’occasione.

Oh, inoltre, i cappelli servono anche per ripararsi dal freddo ma questo ovviamente è un dettaglio del tutto irrilevante :)!

Scoprite la nostra selezione che comprende 10 modelli must have che salveranno il vostro look dalla monotonia invernale!

Il beanie con pon pon





(Credits: Amelia Jane)

Questo berretto con doppio pon pon in pelliccia di Amelia Jane vi farà tornare bambine e darà un'aria giocosa ad ogni vostro look.

Il turbante in maglia colorata





(Credits: Benetton)

Il turbante colorato di Benetton è l'accessorio perfetto per incorniciare viso e capelli con eleganza.

Il vantaggio? A differenza di altri copricapo non dovete metterlo e toglierlo ma potrete lasciarlo in testa tutto il giorno.

Il classico Fedora





(Credits: Luisaviaroma)

Cosa c'è di più classico e timeless di un Fedora? Il modello di Borsalino color vinaccia non poteva mancare nella nostra selezione must have!

Il baseball cap





(Credits: Diesel)

Il cappellino con visiera Diesel in vernice nera è perfetto per un look sporty chic!





Il beanie con logo





(Credits: Dior)

La classica "cuffietta" con logo di Dior è un essential dell'inverno e il regalo di Natale perfetto!

Il biker hat





(Credits: Eugenia Kim)

Dopo aver spopolato tra star e influencer nel 2017, il biker hat si riconferma come must have tra i cappelli anche nel 2018!

Noi vi proponiamo la versione rock con catena oro di Eugenia Kim!

Il cappello a tesa larga





(Credits: Lanacaprina)

Questo modello di Lanacaprina impreziosito da ricami e cristalli è da vere lady!

Il basco





(Credits: Le Marzoline)

Allure parigina per questo modello must del 2018 di Le Marzoline, reso ancora più cool dal tweed colorato.





In stile gondoliere





(Credits: Maison Michel)

Il trend "gondoliere" è esploso nell'estate 2018 con i cappelli in paglia e continua tutt'ora a far faville nella sua versione invernale.

La proposta di Maison Michel è sofisticata ed elegante.

Il cappello da pescatore (ma super cool)





(Credits: Hypebae)

Un po' rapper e un po' pescatore.

Questo modello di Prada in tessuto tecnico fluo è per vere fashion victim.