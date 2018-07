I modelli più glamour da sfoggiare quest’estate, per essere chic sia in spiaggia che in città



Un accessorio trés chic che non può mancare all’appello in fase di inventario del guardaroba vacanziero è il cappello.



In paglia con nastro di stoffa, in rafia con inserti in seta oppure in cotone crochet multicolor, la gamma di cappelli da sfoggiare in estate è vasta e versatile, sempre adatta agli outfit più chic.



Anche le declinazioni tradizionalmente più casual - come il classico berretto da baseball - si arricchiscono di eleganza charmant.







Basta scegliere il baseball hat in versione stripes, optando per abbinamenti di colore molto bon ton come il black & white o il bianco-blu.



(credits: stories.com)







Per rendere glamour il berretto da baseball si può optare anche per la sua versione embroidered: i ricami floreali trasformeranno il cappellino casual per eccellenza in un accessorio romantico e chic.

(credits: monki.com)





Tra i copricapo più amati dell’estate, la paglia ricopre un ruolo da protagonista, per non dire da prima donna. Il modello classico in stile veneziano, arricchito da una fascia di stoffa rossa, renderà il vostro beachwear ancora più elegante.

(credits: miumiu.com)





Anche la versione black renderà i look estivi eleganti. Con nastro di raso nero che lo avvolge, questo modello è un passe-partout che vi accompagnerà dal mattino fino al tramonto, rendendovi impeccabilmente chic.

(credits: ysl.com)





Il cappello di paglia con tesa a campana e inserti di seta è un evergreen in fatto di stile. Ispirato alle mise da giardinaggio delle signore inglesi più bon ton, questo straw hat vi accompagnerà in ogni momento della giornata che trascorrerete outdoor.

(credits: michel-paris.com)





Uno dei must di quest’estate in materia di pagliette è la versione lettering di Leontine Vintage. Sbizzarritevi scegliendo tra i tanti messaggi romantici e ironici, ricamati in paillettes sulla tesa di questi cappelli che rievocano i vecchi souvenir in voga qualche decennio fa.

(credits: Leontine Vintage per 10x10 An Italian Theory)





Anche la rafia è uno dei materiali che si adatta meglio ai look targati Summer 2018. Un modello decorato in stile messicano e arricchito con un dettaglio pop come il pompon colorato vi conferirà un tocco di allegria, ma sempre con un occhio di riguardo alle tendenze.

(credits: oysho.com)





Un’altra parola chiave dello stile di quest’estate è crochet. Un berretto in cotone multicolor lavorato all’uncinetto vi assicurerà freschezza e stile, rivelandosi così il vostro best friend forever. Se non proprio “forever”, almeno fino a settembre inoltrato.

(credits: zara.com)





Infine, l’altro migliore amico delle vacanze è il cappello di stoffa con fantasie marittime. Tra sirene, cavallucci marini e vegetazione abissale, questo copricapo terrà al fresco le vostre idee in riva al mare e nelle ore più calde!

(credits: loewe.com)