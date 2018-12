L'ensemble del 31 dicembre richiede un'attenta pianificazione. Seguite i nostri suggerimenti e farete "tombola"!

Sapevate che chi dice “Cosa mi metto?” a Capodanno, lo dice tutto l’anno?

Dunque, per evitare di iniziare il 2019 con il piede (e il vestito) sbagliato, è importante decidere subito quali saranno gli elementi chiave del nostro outfit!

Puntiamo tutto sulle scarpe, su un bel blazer o andiamo di abitino?

Con paillettes, glitter, metallics, lurex, velluti e colori natalizi non si sbaglia davvero mai!

Ecco a voi una selezione di tanti capi/accessori frizzanti e versatili, perfetti per festeggiare con stile la notte di Capodanno ovunque vi troviate.

Scegliete una delle nostre proposte perfette per New Years Eve e non vi resta che cominciare il countdown!

(Credits: Calzedonia)

Le calze con cristalli applicati di Calzedonia sono un must delle feste e stanno spopolando ovunque #Fashiontights





(Credits: Claude Pierlot)

Il little black dress di Claude Pierlot è in velluto con fiocchi applicati sulle spalline. #Readyfornewyearseve





(Credits: Please)

La gonna midi di Please è tempestata di paillettes per dare il giusto scintillio al look. #Blingbling

(Credits: YOOX)

I boots in oro di Gianvito Rossi hanno una fila di bottoni in stile "nutcracker". Si può essere più "festivi" di così? #Loschiaccianoci





(Credits: Intimissimi)

Questa mini vestaglia in seta rossa di Intimissimi è un'idea regalo perfetta e la scelta migliore per iniziare il 2019! #Lingerie





(Credits: Balmain)

I pantaloni in latex o vernice sono un capo cult di questa stagione. Noi vi proponiamo la versione olografica di Balmain con cui darete un tocco glam rock al vostro Capodanno. #Vernice





(Credits: Maje)

A Capodanno possiamo dare libero sfogo alla nostra voglia di paillettes e luccichii. Iniziamo con questi shorts di Maje? #Shimmering





(Credits: Max & Co)

La blusa di Max & Co ha le maniche leggermente a sbuffo ed è ricoperta di stelle gold. #Starrynight





(Credits: Sisley)

La giacca velvet di Sisley sarà la protagonista di ogni vostro look delle feste. #Velluto





(Credits: Michael Kors)

Cellulare, chiavi, portafoglio e... un rossetto!

La mini tracolla di Michael Kors con glitter argento ha la capienza perfetta! #Glitter





(Credits: Pandora)

Con questo ensemble di collane Pandora, arricchirete ogni vostro outfit. #Dettaglipreziosi





(Credits: Penny Black)

Il bello della jumpsuit? Scegliendola avrete già completato gran parte del look. La proposta total red di Pennyblack è perfetta per le feste! #Totalred





(Credits: Zalando)

Gli elementi "festivi" di questo blazer firmato The Kooples sono proprio tanti: il gessato glitter, il color abete e il velluto. #100%festive





(Credits: Valentino)

Borchie e vernice rossa per le classiche e intramontabili pump di Valentino Garavani. #Rockstud





(Credits: & Other Stories)

L'abitino a portafoglio di & Other Stories è in lurex, il tessuto più amato del momento. #Lurex