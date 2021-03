Dopo lo sbarco di Malcom & Marie su Netflix a febbraio, il classico tank top è tornato a far parlare di sé. Ecco come indossarlo con stile e trasformarlo in un pezzo jolly da sfoggiare all spring long.

In principio era Marlon Brando, che sdoganava la canottiera maschile anche fuori dal concetto di intimo e presentava al mondo il primo capo genderless, prima che il genderless esistesse.

Poi sono arrivati gli anni 90, con la canotta (quella bianca, a costine) assoluta protagonista dei look più iconici di un’intera generazione di it-girls, da Kate Moss a Jennifer Aniston ai tempi di Friends. Dopodiché, per un po’, la canottiera è tornata a fare la canottiera: ben nascosta sotto i vestiti delle più freddolose e via.

Ma nella moda, si sa, i pezzi più stilosi “a volte ritornano” e adesso a rifare capolino è proprio lei: la canotta - tank top, per le fashioniste – esce nuovamente dai cassetti dell’intimo e si prepara ad imporsi come capo “da avere” per la prossima stagione calda.

E poi diciamolo: ben più di una spintarella al rilancio definitivo del capo che meglio di qualunque altra cosa sa coniugare comfort e coolness l’ha data Zendaya, indossando magistralmente nel film Netflix Malcom & Marie una “canotta-tributo” visibilmente ispirata a quella sfoggiata da Nicole Kidman in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.

Inutile dire che per la prossima primavera-estate la canottiera torna in tutte le salse: liscia o a coste, bianca o colorata, con spallina sottile o larga… vale tutto, purché sia di cotone!

Ebbene, se anche voi vi siete (re)innamorate del tank top ma non avete idea di come indossarlo non temete, ci pensiamo noi a darvi gli spunti giusti. Cosa aspettate quindi? Prendete nota dei nostri mix and match, fate incetta di canotte e… godetevi la primavera!

Canottiera easy chic

La combo canotta e capi casual ma raffinati, possibilmente giocati su tinte neutre, sarà un vero must per la primavera.

Noi abbiamo pensato a un trench biscotto – secondo le ultime tendenze da portare un po’ over come quello proposto da Max&Co. - e lo abbiamo messo sopra a una canotta nineties style: bianca, a costine e con spalla larga.

A completare il look ton sur ton un paio di stilosissimi pantaloni in ecopelle beige dal taglio momfit e uno di sabot dal tacco basso, perfetti per passeggiare per le vie della moda (così come insegnato da una famosa canzone di Elio e le Storie Tese).

Trench over MAX&CO., canotta bianca a costine TEZENIS, pantaloni momfit in ecopelle ZARA, sandalo color cioccolato BY-FAR.

Credits: maxandco.com, tezenis.com, zara.com, byfar.com

Canottiera super-cool

Cool e comode per un look off-duty che sappia farsi notare nel modo giusto? No problem: tirate fuori i tank top dal cassetto!

Sceglietelo in morbido cotone e abbinatelo – udite, udite – a un leggins nero. Un paio di sneakers - di una tinta a scelta tra le tavolozze must-wear del momento - e il tocco cool di un blazer in ecopelle in nuance coordinata con le scarpe (noi ci siamo innamorate di quello di Nanushka!)… e il gioco è fatto.

Blazer in ecopelle azzurro pastello NANUSHKA, canotta in cotone UNIQLO, leggins neri COS, sneakers azzurro pastello NIKE.

Credits: nanushka.com, uniqulo.com, cosstores.com, nike.com

Canottiera Wow

Un outfit veramente wow con una semplice canottiera? Nessun problema.

Il nécessaire comprende: una canotta blu notte come quella di Intimissimi e un paio di pantaloni in denim dal taglio bootcut o a zampa, high waist ovviamente.

Aggiungete un blazer strutturato in pastel color e una bella scarpa col tacco – un modello tipo Mary Jane – in vernice colorata. Et voilà… il look (pazzesco, in canotta) è servito!

Blazer rosa BLAZÉ MILANO, canotta blu INTIMISSIMI, pantaloni in denim con monogram GUCCI, Mary Jane con tacco L'AUTRE CHOSE.

Credits: blaze-milano.com, intimissimi.com, gucci.com, lautrechose.com

Canottiera raffinata

Chi pensa che una canotta non possa essere davvero chic non ha fatto i conti con il tank top nero.

Prendete una canottiera total black e accostatela a una pencil skirt in maglia color latte. Se completate l’insieme con un mini cardigan abbinato alla gonna e con un paio di slingback dal tacco basso - tipo le favolose Givenchy che abbiamo selezionato per la nostra mise - vi troverete davanti a uno dei look più raffinati e versatili della primavera. Impossibile non innamorarsi!

Pencil skirt in maglia & OTHER STORIES, canotta nera OYSHO,mini cardigan PRADA, slingback con tacco scultoreo GIVENCHY.

Credits: stories.com, oysho.com, mytheresa.com, givenchy.com

Canottiera Zendaya-style

Lo abbiamo detto: il grande ritorno della canotta si deve anche a lei – Zendaya – quindi non potevamo esimerci dal creare un outfit casalingo e sexy al punto giusto d’ispirazione Malcom & Marie, perfetto per serate tutte divano e relax.

Prendete una canottiera bianca in cotone e accostatela a uno slip liscio oppure a un paio di shorts in maglia. Avvolgetevi in un kimono flower printed e completate l’insieme con un piccolo ma raffinato bijoux, esattamente come la collanina dorata di Argentoblu. Un po’ di buona musica o un bel film (magari proprio Malcom & Marie!) chiuderanno il cerchio di una serata perfetta.

Kimono floreale PAROSH, canottiera bianca in cotone TRIUMPH, collanina sottile ARGENTOBLU, shorts in maglia a coste H&M.

Credits: farfetch.com, triumph.com, argentoblu.it, hm.com