HARMONT&BLAINE - La nuova campagna Primavera/Estate 2026 di Harmont & Blaine prende vita ad Aveiro, una delle località più luminose e suggestive del Portogallo. Un racconto visivo che esprime in modo autentico il DNA di Harmont & Blaine e il suo Brand Statement Vivere a Colori, trasformando il paesaggio in un’estensione naturale della collezione Summer Diaries e dei suoi valori. I capi prediligono pesi e tessuti interstagionali come la gabardina tinta indigo, il denim, la ciniglia, i cotoni e i lini, coniugando spirito urban cool e modo sportivo attraverso una palette di colori caldi e naturali che si lasciano l’inverno alle spalle. Il richiamo agli anni ‘90 si muove tra riferimenti preppy e atmosfere spensierate che ci portano dai college alle spiagge degli Hamptons. Motivi di micro-jacquard arricchiscono la maglieria; le righe iconiche tratteggiano i mix & match sulla camiceria; le felpe presentano stampe ispirate al mondo del tennis, mentre la ricerca grafica reiventa i pattern geometrici ispirati alle carte da parati e alle illustrazioni vintage.



ASPESI - La Primavera/Estate 2026 di ASPESI è un invito a spostare lo sguardo. A cercare la bellezza nell’ordinario, a vivere la semplicità come forma più alta di eleganza. “Look the other way” racconta una nuova dimensione di casual senza tempo, fatta di gesti autentici e capi che parlano una lingua silenziosa: quella della qualità, della cura, della libertà di essere sé stessi. In una stagione che celebra l’eleganza naturale e la disinvoltura consapevole, ASPESI riafferma la propria identità controcorrente: nessun rumore, nessuna posa, solo lo stile come modo di vivere. Un guardaroba costruito intorno a forme essenziali, colori neutri e tessuti nobili, pensato per accompagnare la vita quotidiana con una rinnovata tranquillità raffinata.



BOGGI - Per la SS26 Boggi Milano, torna alle radici del proprio DNA narrativo con un’immagine di campagna che cattura l’idea di fuga e di condivisione. “La Vacanza” è un invito a vivere l’eleganza con naturalezza: un gruppo di amici in cerca di leggerezza e scoperta nella bellezza incontaminata in un viaggio itinerante tra Pantelleria e la Sardegna più selvaggia, dove natura, mare e lusso discreto si fondono in perfetta armonia. Il progetto esprime l’essenza del brand attraverso un racconto visivo e stilistico duplice: da un lato un lifestyle autentico e collettivo, dall’altro il racconto sublime dei capi facenti parte della collezione, attraverso un’estetica profondamente evocativa.



BOTTEGA VENETA - La campagna celebra le origini regionali della maison nel Veneto, affermando al contempo un nuovo capitolo creativo sotto la direzione di Louise Trotter. Vi sono allusioni a personaggi culturali iconici che hanno vissuto e trascorso del tempo a Venezia, in particolare Peggy Guggenheim e Truman Capote, mentre la collezione si inserisce in un dialogo più ampio con l’espressione artistica ed estetica abbondantemente presente nella città, da una scultura nei Giardini a un arazzo sbiadito su una parete di Palazzo, fino a un architrave finemente scolpito e a un organo che suona al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello.



BURBERRY - La nuova collezione Spring 2026 di Burberry reinterpreta le icone della Maison per un guardaroba transtagionale, fondendo capispalla leggeri con il classico motivo check e silhouette espressive. Per la donna, trench corti, giacche trapuntate e modelli imbottiti si abbinano a kilt e pantaloni cargo in gabardine. Gli accessori includono borse B Clip e tote Bloomsbury, sciarpe in bouclé check e stivali Cavalier di ispirazione equestre, indossati con jodhpur o abiti floreali. Il menswear punta su una stratificazione con trench leggeri e giacche con cappuccio impreziosite da tocchi di House Check, maglioni Aran lavorati a maglia con l’iconico Burberry Knight e t-shirt con stampa logo. I check stagionali compaiono su camicie, completi coordinati dalla texture ricercata e sneaker iconiche – il codice della maison rivisitato anche nella trama delle borse Chester e nei modelli in pelle per un tocco raffinato.



DIOR - La campagna globale Dior per la Primavera-Estate 2026, scattata da David Sims, trasforma la reinterpretazione della Maison da parte del Direttore Creativo Jonathan Anderson in un atto interpretativo di costruzione dell’immagine. Le fotografie, sia a colori che in bianco e nero, sono come schizzi visivi, capaci di trasmettere informazioni in modo conciso e significativo attraverso il linguaggio del corpo, l’abbigliamento e l’atmosfera.

La “clique” Dior sembra abbracciare un senso di stile liberato, pronta a giocare con abiti e accessori. La Lady Dior ricoperta di nappine, la raffinata Dior Cigale con il suo caratteristico mini fiocco, le morbide Dior Crunchy e Dior Bow, così come la Diorly, sembrano tutte dotate di un proprio temperamento, aggiungendo sfumature ai personaggi.



ERGON - Una lettera d’amore ad Atene e alla cultura greca, tra folklore e minimalismo contemporaneo. Il brand presenta “Metafolkloric”, un drop che reinterpreta il folklore greco attraverso un’estetica urbana, audace e attuale. Ispirato all’anima poliedrica di Atene, tra energia, stratificazione culturale e creatività visiv, Metafolkloric celebra il kitsch degli anni ’70 e ’80 con leggerezza e colore, evocando un senso di libertà nostalgica.

Camicie western, pantaloni ampi, gonne a portafoglio e giacche sartoriali si fondono con linee fluide e capi confortevoli, nel pieno rispetto del linguaggio estetico del brand. La palette cromatica è intensa, solare, sospesa tra memoria e contemporaneità.



ESSENTIEL ANTWERP - La Spring 2026 il brand svela una campagna articolata in capitoli, con un approccio narrativo che si sviluppa nel tempo. Ambientata tra i paesaggi cinematografici di Los Angeles, la campagna segna l’inizio di un racconto visivo che accompagnerà l’intera stagione.Al centro della narrazione, l’attrice emergente Clare Gillies, nel ruolo di Clare Gillies, chiamata a interpretare ruoli diversi e inediti. A ogni ripresa, a ogni casting, Clare esplora una nuova versione di sé, in un processo di continua trasformazione.



GIANNI CHIARINI - Gianni Chiarini Firenze presenta la nuova Collezione Donna Primavera Estate 2026, ispirata al mood creativo “Notes in Memories”: un tributo agli appunti di viaggio, ai ricordi e alle emozioni che li accompagnano. Una celebrazione del legame profondo tra l’essere umano e la natura, tra il mondo esteriore e quello interiore. La palette cromatica è armonica con nuance naturali che richiamano le tinte della terra e della natura, come il sabbia, l’argilla e la corteccia, impreziosite da tocchi vibranti, come il viola borgogna, che donano profondità e carattere. Le lavorazioni, in particolare l’intreccio, introducono texture nuove ed esclusive su modelli iconici, creando giochi di luci, ombre e linee, per un accessorio che evolve nel tempo, senza mai perdere il suo fascino autentico.



JIMMY CHOO - La nuova campagna Spring Summer 2026 Les Fleurs è un’esplorazione del punto di tensione in cui la realtà incontra la fantasia e dove la bellezza naturale si confronta con l’architettura brutalista. La campagna rafforza la narrazione complessiva della collezione Spring, Future Feminine: uno studio sulla femminilità moderna. Mettendo in contrasto fiori sovradimensionati con un’architettura funzionale, giocando con la percezione e la contraddizione, fondendo l’antico e il nuovo con il reale e il surreale, la campagna presenta una serie di immagini fisse e film con protagonista la modella Kiki Willems.I capi iconici della Primavera 2026 presenti nella campagna includono la sneaker SUNNY e la décolleté FAIZ, entrambe realizzate in un pizzo su misura con motivo decorativo. Il tema floreale viene ulteriormente sviluppato con la MIMMI SLING BACK, impreziosita da un corsage in pelle traforata a pizzo.



LIVIANA CONTI - Il brand presenta la collezione Spring Summer 2026. Qui la ricerca diventa sperimentazione e innovazione: qualità distintiva che emerge nella maglieria, con modellistiche originali, intarsi, intagli e plissé, così come nei tessuti sartoriali, capaci di rendere speciale ogni singolo capo, senza comprometterne la fruibilità.



LORO PIANA - Loro Piana approda a Saint-Paul-de-Vence nella nuova Campagna Primavera/Estate 2026, fotografata da Mario Sorrenti nel cuore della Provenza. Catturando la bellezza dell'imprevisto, le immagini rivelano una nuova dimensione di stile e raffinatezza. Dopo location come Casa Rotonda, il rifugio italiano scavato nella roccia dall’architetta e designer Cini Boeri; Casa das Canoas in Brasile, progettata dal pioniere dell’architettura brasiliana Oscar Niemeyer; Villa Santo Sospir, la dimora decorata con affreschi dall’artista d’avanguardia francese Jean Cocteau; e il Grand Chalet di Balthus, Loro Piana mette nuovamente in luce in questa Campagna due luoghi simbolo della cultura, questa volta situati nel più iconico borgo del Sud della Francia: La Colombe d’Or e la Fondation Maeght.



DESTINATION AWAY - Destination Haway lancia Living Textures per la SS26: una campagna che racconta la femminilità in movimento attraverso gesti quotidiani e spazi vissuti. La narrazione inizia all'alba, quando una donna si risveglia e con lei prende vita la casa. Ogni ambiente dialoga con i capi, creando un racconto visivo che accompagna la giornata dal mattino alla sera. Silhouette minimal ma scultoree - felpe strutturate e abiti drappeggiati - evocano i materiali naturali. La palette spazia dal rosa cipria al bianco sporco fino all'antracite, celebrando il quarzo e il movimento. Per chi vive d'istinto e si muove con curiosità, portando il proprio stile in ogni momento.



