Spring Summer 2026: le campagne pubblicitarie che ci stanno già facendo sognare
Le campagne pubblicitarie continuano a essere uno degli strumenti più potenti per raccontare l’universo dei brand di moda. Non si tratta solo di presentare una collezione, ma di costruire un immaginario, e di evocare emozioni attraverso immagini sempre più sofisticate e narrative, e le campagne SS26 decisamente non deludono!
Per la Spring Summer 2026, le campagne esplorano nuovi territori visivi, tra storytelling e creatività. Dalle suggestioni cinematografiche all’arte contemporanea, fino alle estetiche digitali più cool, i brand(che siano conosciuti o emergenti) intercettano un pubblico sempre più attento, che cerca autenticità e una moda capace di raccontare storie, non solo collezioni.
Ma cosa ci raccontano davvero queste nuove campagne SS26? Quali sono le atmosfere dominanti, le palette cromatiche, le silhouette e gli accessori che iniziano già a popolare il nostro immaginario fashion? Tra ritorni inaspettati, nuove muse e location iconiche, le campagne SS26 ci offrono preziosi indizi sulle tendenze che segneranno la prossima stagione.
Se siete in cerca di ispirazione, sogni ad occhi aperti e nuove idee da aggiungere alla vostra wishlist, siete nel posto giusto: questa selezione di campagne vi accompagnerà in un viaggio visivo tra estetica, desiderio e creatività.
Pronte a scoprire come i brand hanno interpretato lo spirito della Spring Summer 2026? Allora lasciatevi trasportare e iniziate a sfogliare la gallery.
Campagne pubblicitarie Spring Summer 2026
...
© Riproduzione riservata
Denim addicted all'appello! Questi sono i capi e gli accessori di jeans delle nuove collezioni da avere
Denim 365 giorni all'anno? Sì, grazie! Il tessuto più comodo e versatile che ci sia, gioca un ruolo fondamentale sui nostri look praticamente in tutte le stagioni. E, fatta eccezione per occasioni davvero elegantissime come matrimoni, cerimonie e cene di gala, è perfetto per risolverci l'antico dilemma del "cosa mi metto?", ehm praticamente...sempre!
Non approfittare della sua coolness insomma sarebbe davvero uno scivolone fashion non da poco. Non solo i nostri mitici jeans, declinati per la spring summer 2026 su tante silhouette per tutti i gusti, dai balloon super trendy che spopolano, ai classici e intramontabili modelli flare o a straight.
Ma anche tanti altri capi e accessori: dalla tuta, alla denim jacket, dall'abito midi alla gonna, senza dimenticare qualche accessorio stiloso, come un paio di slingback o di stivaletti, o ancora una bella borsa a tracolla.
Da mixare letteralmente con tutto, dai capi più sportivi a quelli più eleganti. Noi però adoriamo anche il total look. Ecco una carrellata di key pieces da cui farsi tentare in vista della nuova stagione.
Capi e accessori in denim: i pezzi must have delle nuove collezioni moda
LEVI'S
Credits: levi.com
THE FRANKIE SHOP
Credits: eu.thefrankieshop.com
SANDRO
Credits: it.sandro-paris.com
PENCE 1979
Credits: pence1979.com
MARELLA
Credits: it.marella.com
MAJE
Credits: it.maje.com
ZARA
Credits: zara.com
IZIE
Credits: izie.co.uk
MANGO
Credits: shop.mango.com
ICON DENIM
Credits: icondenimlosangeles.com
FENDI
Credits: fendi.com
H&M
Credits: 2.hm.com
FRACOMINA
Credits: it.fracomina.com
JACQUEMUS
Credits: jacquemus.com
MOTHER DENIM
Credits: motherdenim.com
P.S. DON'T FORGET ME
Credits: psdontforgetme.it
PRADA
Credits: prada.com
© Riproduzione riservata
Christian Dior Haute Couture 2026: i primi passi di Jonathan Anderson nel mondo dell'alta moda
Parigi saluta l'inizio delle sfilate Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27 con un debutto tanto atteso, quello di Jonathan Anderson da Dior in veste di couturière. Anticipata da una lunga intervista con The New York Times, all'interno della quale lo stilista nordirlandese, da giugno dello scorso anno direttore creativo delle collezioni della Maison parigina, ha confessato di non aver mai considerato l'idea di cimentarsi nella couture in passato, questa sua nuova esperienza è stata accolta con un grande entusiasmo.
La standing ovation finale, tanto partecipata da arrivare quasi a coprire l'uscita finale di Anderson ai flash dei fotografi, è stata segno della grande approvazione che, chi ha rivisto in ogni uscita i codici stilistici del marchio, non può certo celare.
L'uscita finale di Jonathan Anderson al termine della sfilata.
Credits: Getty Images
Tornano in fatti forme, colori e tributi cari all'immaginario Dior, forse frutto dell'incontro, raccontato sempre da Anderson sulle pagine del quotidiano americano, con John Galliano. Nome legato indissolubilmente alla couture Dior, Galliano oltre a essere presente in prima fila alla sfilata, ha incontrato Jonathan Anderson negli ultimi mesi, invitato da quest'ultimo a visionare la collezione in anteprima, traghettandolo nel magico mondo dell'alta moda. Un mondo che a lui era sconosciuto, ma che ha voluto omaggiare sin dal primo istante: dal video che ha preceduto la diretta streaming, che raccoglieva immagini e voci delle mani che confezionano sapientemente ogni opera in atelier, ai richiami a questo luogo magico, leggibili attraverso l'elemento dello spillo, reso gigante su capispalla e accessori.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Ma andiamo per gradi o meglio per punti: scopriamo insieme le immagini, e le curiosità, della prima sfilata Haute Couture Christian Dior Autunno-Inverno 2026/27 firmata da Jonathan Anderson.
Sbocciano (di nuovo) i fiori
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
La couture di Anderson riparte dai fiori: elemento caro alla Maison Dior, celebrato molteplici volte in passato da John Galliano quanto da Raf Simons, il cui debutto con un dedalo di petali è passato alla storia, il tema floreale è alla base di tutto. Conquistano i ciclamini a mazzi, che richiamano (come ha raccontato Anderson in un post Instagram pubblicato dopo la sfilata) i fiori che Galliano ha portato con sé all'incontro con il designer, stretti in un nastro nero. Qui li vediamo come maxi orecchini o a forma di clutch e sfilano insieme a orchidee scultoree che incorniciano volto e décolleté spingendosi dall'orecchio ai revers.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
I petali sono protagonisti dei ricami, jacquard e applicazioni, e ricoprono anche sandali e sabot con il tacco.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
La firma di Jonathan Anderson
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
La mano di Jonathan Anderson in questa collezione è tangibile: asimmetrie, drappeggi scultorei, sovrapposizioni e silhouette geometriche che sfidano l'impossibile non si fanno attendere.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Torna un elemento già visto nelle collezioni donna e uomo pret-a-porter: la stratificazione, piatta, dalle linee precise, che si fa qui più ricca vestendosi di ruches floreali.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Borse in primo piano
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Anche l'accessorio vuole la sua parte anzi, le borse catturano l'attenzione in modo inequivocabile e lasciano il segno. Dalla prima uscita, che vede agganciata a una pouch in pelle una cascata di frange, la cura del dettaglio è dichiarata apertamente.
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
La ricchezza dei materiali e gli elementi preziosi che caratterizzano piccoli scrigni da portare a mano sono evidenti, ma tra i modelli più memorabili troviamo loro: le borse in jacquard seta, morbide, nella variante oversize o in quella a pochette, da portare a mano, effetto cuscino ripiegato e chiuso da uno spillo (inequivocabile tributo all'atelier).
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
Christian Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026/27.
Credits: Getty Images
In prima fila con le ambassador c'è anche John Galliano
Anna Wintour e John Galliano.
Credits: Getty Images
In prima fila per lo show non solo ambassador che abbiamo già visto supportare il designer negli scorsi mesi: oltre a Rihanna, Josh O'Connor e Alexa Chung c'era lui, John Galliano. Seduto accanto ad Anna Wintour, con un'ortensia di tessuto tra le mani, ha fatto il suo grande ritorno in famiglia Dior, almeno come spirito guida.
Rihanna in prima fila alla sfilata.
Credits: Getty Images
Jeff e Lauren Bezos.
Credits: Getty Images
Josh O'Connor - Carla Bruni e Farida Khelfa.
Credits: Getty Images
Deva Cassel.
Credits: Getty Images
Anya Taylor-Joy - Alexa Chung.
Credits: Getty Images
© Riproduzione riservata
5 colori favolosi da indossare quest'anno per look ad alto tasso di coolness
Uno degli elementi che permettono di dare un tocco di novità al proprio guardaroba facilmente è senza dubbio il colore.
Ogni stagione porta con sé trend e novità in merito, proponendo nuove tonalità da introdurre nella forma di piccoli accessori, singoli capi o total look, e per i primi mesi del 2026 le proposte cromatiche sono numerose.
Al di là della continua fortuna del bordeaux e del colore Pantone dell'anno, il bianco Cloud Dancer, ci sono altre sfumature pronte a fare l'ingresso, o a tornare in auge, in ogni guardaroba.
Parliamo di cinque colori che secondo le passerelle dei designer per la Primavera-Estate 2026 saranno quelli su cui puntare: rosso, vivo e brillante, viola, giallo tenue, marrone e foglia di tè.
Scopriamoli insieme, uno per uno, attraverso una serie di spunti e di must-have dai quali lasciarsi ispirare.
1. Rosso vivo
Da sinistra: Ferrari Primavera-Estate 2026 - Tory Burch Primavera-Estate 2026 - Chanel Primavera-Estate 2026 - Borsa Loewe Primavera-Estate 2026 - Un dettaglio dalla sfilata Ralph Lauren Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Vibrante e intenso, lo stiamo già ammirando da diversi mesi in relazione al trend del maglione rosso e, per la Primavera-Estate 2026, diventerà un grande protagonista del guardaroba.
Un tono di rosso acceso e profondo, ma al contempo luminoso, da scegliere in total look o per un piccolo dettaglio, come una scarpa, una borsa o un elemento a contrasto.
Abito in lana con arriccio, TOTEME.
Credits: Toteme.com
Borsa mini Swipe in pelle, COPERNI.
Credits: Luisaviaroma.com
Ballerina con fiocco soft, FERRAGAMO.
Credits: Ferragamo.com
2. Foglia di tè
Da sinistra: in alto, Saint Laurent Primavera-Estate 2026 - Close-up su una borsa dalla sfilata Christian Dior Primavera-Estate 2026 - Fendi Primavera-Estate 2026 - Alberta Ferretti Primavera-Estate 2026 - Alaïa Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
C'è chi lo propone con sfumature più bluastre, chi più tendenti al verde: il foglia di tè è un colore che trasmette un senso di preziosità.
Regale e intenso, si sposa bene con il bianco e il nero anche se, per la stagione più bella, lo consigliamo in un sofisticato total look.
Cappotto in lana sciancrato, ALAÏA
Credits: Maison-alaia.com
Borsa a due manici Milano Mini, VALEXTRA.
Credits: Valextra.com
Ballerina Linda II Peacock in vernice, SCAROSSO.
Credits: Scarosso.com
3. Giallo pallido
Da sinistra: Chloé Primavera-Estate 2026 - Una borsa sulla passerella di Tod's Primavera-Estate 2026 - Proenza Schouler Primavera-Estate 2026 - Givenchy Primavera-Estate 2026 - Sportmax Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Gli ultimi mesi all'insegna del giallo burro ci hanno aiutato a familiarizzare con delle delicate sfumature di giallo.
Questa, proposta da diversi designer, è un'evoluzione più luminosa e a tratti "acida", ma sempre delicata. Da osare con i pastello, il nude e il denim chiaro per un mix inaspettato ma mai eccessivo.
Cardigan in cashmere, JARDIN DES ORANGE.
Credits: Mytheresa.com
Borsa mini Furla Nuvola in pelle, FURLA.
Credits: Furla.com
Sneakerina Cristina in raso con punta quadrata e lacci, VIVAIA.
Credits: Vivaia.com
4. Marrone cioccolato
Da sinistra: Boss Primavera-Estate 2025 - Michael Kors Primavera-Estate 2026 - Marco Rambaldi Primavera-Estate 2026 - Balenciaga Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Un altro colore che è salito alla ribalta nelle ultime stagioni è il marrone. La prossima, di stagione, lo vedrà trionfare in una nuance intensa e avvolgente, che ricorda la morbidezza del cioccolato.
Come indossarlo? Lo street style lo suggerisce in abbinata al nero e (al di là di ogni luogo comune) al blu, ma per noi è incantevole, e chic, in total look.
Borsa intrecciata Rubens in pelle, VIPERA.
Credits: Viperathelabel.com
Mocassini in suede, TOD'S.
Credits: Mytheresa.com
5. Viola elettrico
Da sinistra: Moschino Primavera-Estate 2026 - Una borsa dalla sfilata Hermès Primavera-Estate 2026 - Valentino Primavera-Estate 2026 - Prada Primavera-Estate 2026 - Jil Sander Primavera-Estate 2026.
Credits: Getty Images
Chiudiamo la selezione con quello che è forse il più difficile tra i cinque colori che vi proponiamo: un viola acceso, pieno, di quelli che o li ami o li odi.
Vi invitiamo però a una seconda chance perché accostato al bianco e ad accessori in tonalità pastello o con accenti metallici, dimostra di possedere un carattere unico.
Pullover in maglia leggera, LUISA SPAGNOLI.
Credits: Luisaspagnoli.com
Borsa a spalla in pelle, PARFOIS.
Credits: Parfois.com
Sneakers Running Marathon in nylon, GOLDEN GOOSE.
Credits: Luisaviaroma.com
© Riproduzione riservata
Animalier in primavera? Per noi è sì! Ecco i capi e gli accessori da aggiungere in wish list
Quando la primavera-estate bussa alla porta, inizia puntuale la corsa ai trend che domineranno la stagione.
Si scrolla Instagram senza sosta, si guardano i fit check delle nostre it girl preferite e si cerca di captare al volo ogni segnale per restare aggiornati sulle ultime novità.
Eppure, tra nuove ossessioni, ritorni inattesi e micro-trend destinati a durare lo spazio di un reel, esistono dei fili conduttori che non si spezzano mai: veri e propri tormentoni della moda che da semplici trend si trasformano in… must have.
Tra tante manie passeggere - chi di voi indossa ancora i pantaloni parachute? Esattamente - spiccano alcune estetiche che, dopo aver superato il necessario periodo di “rodaggio”, ci hanno dimostrato chiaramente di essere destinate a restare, modernizzandosi secondo il gusto dei consumatori e le esigenze del fashion system.
Un esempio su tutti? Senza dubbio il tanto amato animalier che, dopo l’esplosione di popolarità iniziata nel 2024/25 con la famosissima stampa leopardata, ha ampliato così tanto la sua influenza da risultare a oggi un passe-partout per eccellenza nel nostro guardaroba.
E così, dal leopard print, l’universo animalier si è arricchito con mille declinazioni diverse che spaziano dai grandi classici come il check pitonato e zebrato, passando per tigrato, cavallino e muccato, fino ad arrivare alla stampa cerbiatto e quella dalmata.
Ora, per la SS26, l’universo “animale” è pronto a tornare come sempre protagonista, ma con un twist decisamente primaverile.
Preparatevi dunque a una sana dose di “grandi classici intramontabili” ma anche a combinazioni più frizzanti e inaspettate, che reinterpretano le stampe tradizionali giocando però con palette e accostamenti freschi e dettagli cromatici divertenti.
Nuovi colori, nuove nuance e look contemporanei che testimoniano che l’animalier non se n’è mai andato: ha solo cambiato pelle.
Quindi, se pensate che l’animalier possa fare al caso vostro anche nella nuova stagione, noi di Grazia.it abbiamo selezionato in anteprima alcuni capi e accessori delle ultimissime collezioni che potrebbero fare al caso vostro - e a quello dei vostri outfit a venire.
Pronte a farvi un meritatissimo regalino in vista della primavera?
Abito zebrato MANGO
Credits: mango.com
Giacca in stuoia di misto lino leopardata MARELLA
Credits: it.marella.com
Sneakers in cavallino ALOHAS
Credits: alohas.com
Trench Gerard ROUJE
Credits: rouje.com
Borsa stampata animalier PARFOIS
Credits: parfois.com
Vestito morbido con stampa animalier MASSIMO DUTTI
Credits: massimodutti.com
Stivali pitonati TORY BURCH
Credits: courtesy of press office
Cappotto convertibile Glinda CULT GAIA
Credits: cultgaia.com
Vestito corto pitonato H&M
Credits: hm.com
Borsa tigrata & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Abito Rinna REFORMATION
Credits: thereformation.com
Blusa The Bianca + gonna The Pixie RÉALISATION PARIS
Credits: eu.realisationpar.com
© Riproduzione riservata