Le tendenze must dell'autunno inverno 2022-23? Un indizio molto prezioso ce lo forniscono come sempre loro, le campagne pubblicitarie: scopritele con noi!

Che siate ancora al mare a godervi le meritate vacanze o che siate già tornate in ufficio e soprattutto al solito tran tran quotidiano, poco importa: una sbirciatina alla moda autunnale non si nega mai a nessuno!

Anche perché in entrambi i casi non vorrete certo arrivare impreparate a Settembre, senza avere in pratica nemmeno la più pallida idea delle tendenze che ci aspettano e dei fashion must da inserire in wish list, giusto?

E quale strumento migliore delle campagne pubblicitarie per avere una preview delle nuove collezione e dello stile che la nostra maison del cuore ha deciso di promuovere. Le scarpe su cui "sbaveremo" per mesi, la It Bag più desiderata dalle star che "ci toglierà il sonno", i capi che magari rimarranno il classico "sogno ad occhi aperti" ma che ci daranno tanti spunti preziosi per i nostri look quotidiani.

Il tutto attraverso l'obiettivo di celebri fotografi che hanno immortalato per l'occasione modelle, celeb e affascinanti ambassador di fama mondiale. Niente male, non vero? Eccovi quindi già pronto un assaggio della Fall/Winter 2022-23 con le adv campaign più belle!

Le campagne pubblicitarie Autunno Inverno 2022-23 UNITED COLORS OF BENETTON presenta “You can be everything – Be Benetton”.

la nuova campagna, la prima sotto la nuova direzione creativa di Andrea Incontri. Scattata dal fotografo da Giampaolo Sgura, mette al centro il tema della diversità.



Courtesy of Press Office

CLOSED presenta la campagna "Brighton Eyes" scattata dal fotografo Jonas Unger



La campagna "Exquisite" di GUCCI rende omaggio al cinema, celebrando uno dei suoi più luminosi maestri, Stanley Kubrick.



Due immagini della nuova campagna di ALEXANDER MCQUEEN, scattata dal fotografo Paolo Roversi



La campagna "Love what you do" di MANGO



La campagna "Crea il tuo movimento" di ZALANDO con protagonista la top model Paloma Elsesser, sostenitrice dell'accettazione del corpo e della consapevolezza della salute mentale



La modella Quinn Mora negli scatti del fotografo Rafael Pavarotti interpreta i capi della nuova collezione di ALBERTA FERRETTI



La campagna FW 22 di POLLINI fa un viaggio metaforico nella Swinging London evocandone lo spirito cool e rivoluzionario



BOTTEGA VENETA



CULT



HUI



FURLA



FEDERICA TOSI



MICHAEL KORS



MISSONI



BLUMARINE



DIOR



PRADA



VALENTINO



MOSCHINO



ERMANNO SCERVINO



5 PROGRESS



WOOLRICH



AX ARMANI EXCHANGE



BREKKA



ANTEPRIMA



BLAUER USA



CALICANTO



FABIANA FILIPPI



FRAU



BOSS



GIADA



LORO PIANA



LUISA SPAGNOLI



MALONE SOULIERS



MARCIANO BY GUESS



VERSACE



PINKO



SELF-PORTRAIT



SERGIO ROSSI



TORY BURCH



VICARIO CINQUE



YNOT?



ZADIG & VOLTAIRE



GUESS ACCESSORIES



GIOSEPPO



