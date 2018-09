Le "magnifiche 7" che dovremmo avere sempre a disposizione nel guardaroba



Le camicie, lo sappiamo bene, sono alleate preziosissime su un'infinità di look, dal più casual al più elegante.

E proprio la loro versatilità ci fa venir voglia di riempirne l'armadio!

Senza dover rincorrere mille varianti diverse, sappiate che in realtà basterebbero 7 modelli per sperimentare le combinazioni più cool.

LA CAMICIA IN SETA BIANCA





Il modello più chic, senza dubbi. Un vero e proprio "salvagente" quando si è colti da dubbi mistici su cosa indossare. Perfetta su tutto: su gonne e pantaloni eleganti, così come su un semplicissimo paio di jeans.





SAINT LAURENT

LA CAMICIA A RIGHE VERTICALI





Un altro "classicone" di cui è difficile fare a meno nel quotidiano: un must per l'ufficio, ma anche nel tempo libero sa regalare quel tocco disinvolto che non guasta.





MANGO

LA CAMICIA STAMPA CHECK





Quest'anno più che mai la stampa a quadretti scozzesi è dappertutto, camicia inclusa. Provatela in total look se vi piace il trend del momento. Oppure con un pantalone nero per non dare troppo nell'occhio.





BURBERRY

LA CAMICIA MILITARY STYLE





Nella versione in cotone verde militare con taschine è perfetta di giorno per sdrammatizzare una mise elegante. Un esempio? Sfoggiatela con una gonna plissé o dai ricami preziosi, e sarete glam senza eccessi.





J CREW

LA CAMICIA IN CHIFFON





Romantica, femminile e bon ton ma con quel pizzico di sensualità dato dall'effetto vedo-non vedo: la camicia in chiffon a tinte pastello è quello che ci vuole per una serata speciale. I cuoricini a profusione poi fanno il resto. Se invece non amate l'effetto troppo "zuccheroso", mixatela con una gonna in pelle nera e otterrete il giusto compromesso.









VALENTINO

LA CAMICIA DI JEANS





Anche in questo caso, trattasi di una certezza incrollabile del guardaroba femminile. Se cercate qualcosa di più particolare, potete anche optare per la versione in stile western con frange e colletto ricamato. Due piccioni con una fava, insomma!





MSGM

LA CAMICIA CON DETTAGLI A CONTRASTO





Tra le novità di stagione ci sono loro: le camicie con dettagli a contrasto. Che siano i polsini, il colletto, i bottoni o altri inserti colorati, a voi la scelta!





CALVIN KLEIN 205W39NYC

