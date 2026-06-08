Tra eyewear, colori pop e atmosfere da beach club urbano, il brand ha animato Testaccio con un’esperienza immersiva aperta alla città dal 5 al 7 giugno.



Si è concluso nel weekend il Furla Sun Bar, il progetto esperienziale con cui Furla ha trasformato Tram Depot, nel quartiere Testaccio, in una vivace destinazione estiva ispirata alle nuove collezioni moda ed Eyewear Primavera/Estate 2026.

Credits: Courtesy of Press Office

Dal 5 al 7 giugno infatti, il temporary urban beach bar ha accolto cittadini, visitatori e appassionati del brand in uno spazio immersivo caratterizzato da ombrelloni colorati, sdraio, gonfiabili e aree gioco declinate nelle tonalità distintive della stagione, tra cui Aperitivo, Velvet Pink e Carta da Zucchero. Un allestimento pensato per raccontare l’universo Furla attraverso un’esperienza coinvolgente, all’insegna del colore e della convivialità, tipico dell'anima italiana.

Furla Sun Bar: un beach club urbano tra moda, eyewear e lifestyle

L’iniziativa aveva già preso il via lo scorso 4 giugno con una preview esclusiva: gli ospiti hanno potuto scoprire in anteprima la collezione Furla Eyewear SS26, affiancata da una selezione di charms e borse coordinate, espressione del lato più contemporaneo e giocoso del brand.

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Tra i momenti più apprezzati della serata inaugurale, il mixology show curato dalla bar lady Nausica Vitali, che ha realizzato una serie di frozen mocktail ispirati alla palette cromatica della collezione. A completare l’esperienza, attività gaming brandizzate, installazioni fotografiche a tema beach club, cocktail e il DJ set firmato Calliope.

Per l’occasione, Furla ha inoltre collaborato con Tassoni, storico marchio italiano di soft drink, i cui sciroppi e bevande -inclusa l’iconica Cedrata - sono stati utilizzati per la creazione di granite e mocktail in perfetta sintonia con i colori del Furla Sun Bar e apprezzati da tutti gli ospiti.

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Con questo evento, Furla ha confermato la propria vocazione a creare esperienze che favoriscono l’interazione con la community e valorizzano il lifestyle del marchio. Per alcuni giorni Roma è diventata così il palcoscenico di un progetto capace di celebrare l’arrivo dell’estate attraverso design, colore e spirito italiano.