Un accessorio che spesso trascuriamo (grande errore!) ma che in questo periodo diventa alleato prezioso, regalandoci un pizzico di colore e positività.

Il potere fashion di calze e calzini non andrebbe mai sottovalutato. Spuntano sotto ai jeans e ai pantaloni cropped, alle gonne e ai vestiti di ogni sorta e genere, si mixano con le nostre amate sneakers e in alcuni casi persino con i sandali da sera. E donano in tutti i casi un tocco speciale al look.

Spesso, sbagliando, non diamo loro l'attenzione che meritano (e commettiamo anche qualche "scivolone" di stile). Ma è arrivato il momento di farlo, complice anche il fatto che, con la quarantena in atto, sono tra i pochi accessori che possiamo utilizzare per dare un twist ai nostri outfit da casa.

Perché dunque non approfittarne per scegliere delle calze veramente favolose? Con disegni colorati, mix cromatici insoliti, slogan e scritte "funny", sapranno tenerci compagnia in questi giorni e regalarci un pizzico di buonumore, il che non guasta affatto.

E in più potremo "sfruttarle" a dovere anche dopo, quando finalmente potremo uscire.

Quindi anche un acquisto intelligente, oltre che cool. Lasciatevi tentare dalla nostra selezione per una socks therapy coi fiocchi!

CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

OYSHO

Credits: oysho.com

H&M

Credits: hm.com

GUCCI

Credits: mytheresa.com

J. CREW

Credits: jcrew.com

TOPSHOP

Credits: topshop.com

TEZENIS

Credits: it.tezenis.com

PRADA

Credits: prada.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

FENDI

Credits: net-a-porter.com

GALLO

Credits: gallo1927.com

SIMONE ROCHA

Credits: net-a-porter.com

ASOS DESIGN

Credits: asos.com

ADIDAS

Credits: net-a-porter.com

MARIA LA ROSA

Credits: net-a-porter.com

VERO MODA su ZALANDO

Credits: zalando.it

JIMMY LION

Credits: jimmylion.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

DESMOND & DEMPSEY

Credits: net-a-porter.com