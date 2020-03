Femminilità, eleganza e ricerca nei dettagli. Questa è Shangri-La la collezione creata da Michela Meni in collaborazione con il brand fiorentino Caftanii



Stylist e content creator, Michela Meni è una delle collaboratrici più care di Grazia.it. Versatile e creativa, Michela da sempre tramite i suoi social trasmette i suoi valori tramite i Social Network, la semplicità di una vita fatta di cose essenziali che si riflette sul suo stile.

Grazie al brand fiorentino Caftanii, finalmente queste suggestioni si trasformano in una collezione Caftanii+Michela Meni disponibile online da subito, che racchiude al centro una filosofia molto importante: pochi capi ma dai tessuti e dettagli di alta qualità con i quali giocare e creare look sempre nuovi.





«Con Ginevra e Ludovica di Caftanii ci siamo incontrate sui social qualche anno fa. Lo scorso anno ci siamo scritte e, con molta naturalezza, si è pensato di fare qualcosa insieme che andasse oltre l'endorsement. Abbiamo capito che avevamo molti aspetti in comune (stile, gusto, mood) e che se avessimo unito le nostre anime sarebbe potuto nascere qualcosa di bello. Ed eccola qui...», ci racconta Michela che spiega:

«La collezione nasce come un unico outfit dove tutti i pezzi però possono funzionare come look unici».





«Mi piace tantissimo il soprabito Bill, che puoi indossare con jeans e maglietta e una ballerina super flat e sei elegante e "in ordine" (come direbbe la mia mamma). Ma anche lo slipdress Adrian, super chic ma anche molto "easy" se indossato con una T-shirt sotto! E la gonna Anjelica? Lunga alle caviglie, con le tascone: minimal che però può diventare divertente e irriverente con una sottogonna colorata (o con lo slipdress fantasia abbinato!)»





Una collezione pensata per una ragazza consapevole, che ama variare pur mantenendo un'idea di guardaroba ben precisa e compatta.

«Sto diventando grande e anche il mio stile sta maturando. Ho pensato alle donne della mia vita, ai miei riferimenti di sempre, allo stile di quelle che vivono nei miei posti del cuore, ma anche alle esigenze pratiche di tutti i giorni. I capi che indosso devono essere comodi senza tralasciare femminilità e gusto... credo che questa capsule sia un bel mix di tanti aspetti a cui sono legata».





La collezione Caftanii+Michela Meni è disponibile online sul sito di Caftanii.