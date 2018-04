La designer milanese e l’influencer della Factory di Grazia si raccontano nel Design District Apartment: ecco il video dell’intervista.





Continua il progetto contro gli stereotipi sull’universo femminile di Timberland che con la campagna #Dontcallme celebra le donne e le invita a opporsi ai luoghi comuni, a non piegarsi ai cliché imposti dalla società e ad affrontare sempre con positività ogni sfida quotidiana.

Protagoniste di questa campagna tutta al femminile, due donne straordinarie: l’artista e designer Elena Salmistraro e l’influencer Michela Meni, che con addosso due dei modelli iconici della nuova collezione Primavera-Estate 2018 di Timberland, si raccontano e si confrontano sulle loro idee, su ciò che più le ispira e sulle cose amano fare.

In una location d’eccezione, il Design District Apartment, Elena e Michela si ritrovano a parlare a cuore aperto delle loro emozioni e realizzano di avere molto in comune e di essere più simili di quanto potessero immaginare.

Attente anche ai minimi dettagli, entrambe scoprono di avere una cura quasi maniacale per i particolari e credono fermamente che la bellezza vada ricercata nelle piccole cose.

Elena sottolinea l’importanza di riuscire a emozionarsi ogni giorno e trasmettere, attraverso le sue opere, queste stesse emozioni anche agli altri, Michela si focalizza più sull’empatia, un concetto molto caro anche alla designer milanese e che non a caso ha ispirato la sua ultima creazione.

Chiamata a realizzare una nuova opera con cui valorizzare le donne contemporanee, proprio come fa Timberland con la campagna #Dontcallme, Elena, in occasione della Design Week 2018, si è lasciata ispirare da Michela e ha creato un’installazione davvero particolare che celebra le moderne Wonder Woman sempre in movimento esaltandone le loro mille sfaccettature.

Per saperne di più, non vi resta che guardare il video dell’intervista.





Elena Salmistraro intervista Michela Meni