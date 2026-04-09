Borse cool per la spring summer: è il momento di osare
Le principali tendenze del momento hanno riportato sotto i riflettori il minimalismo, ma in fatto di accessori la spinta è tutta in un'altra direzione.
Le borse del momento sono tutto fuorché basic: spiritose, ironiche e creative, le proposte di molti designer ci vogliono pronti a giocare con il look e dargli un tocco di allegria.
Clutch e mini borse, ma anche modelli a spalla e a tracolla, attingono agli oggetti del quotidiano: troviamo frutti, verdure, giochi da tavolo, opere d'arte e non solo, anche richiami ad altri capi del guardaroba, come scarpe e foulard.
Per farvi iniziare la stagione più assolata con il piede giusto, e con un accessorio divertente che spezzi la monotonia, abbiamo selezionato quindici modelli. Ispirazioni e prezzi diversi, ma un unico intento: dare un tocco pop e inaspettato al vostro look, a partire dalla borsa!
E la solita tote tanto comoda e minimal, intanto, potrà aspettare...
Borsa a spalla in stile foulard, BOTTEGA VENETA.
Credits: Ssense.com
Secchiello Shell Small in pelle, LOEWE.
Credits: Mytheresa.com
Clutch Kiwi Mini con medaglione logato, SAINT LAURENT.
Credits: Mytheresa.com
Onigiri Bag a tracolla in montone bianco, FENDI.
Credits: Fendi.com
Clutch The One argento, CALVIN KLEIN COLLECTION.
Credits: Ssense.com
Pochette Wader in pelle di vitello morbida nera, finiture argento anticato, BALENCIAGA.
Credits: Balenciaga.com
Pochette Poireau a forma di porro, JACQUEMUS.
Credits: Jacquemus.com
Borsa Tropicus in pelle intrecciata, CHLOÉ.
Credits: Net-a-Porter.com
Borsa tote in raffia con motivo di gatti multicolore e logo, VALENTINO.
Credits: Net-a-Porter.com
Clutch in legno Tic Tac Toe, CULT GAIA.
Credits: Net-a-Porter.com
Clutch a forma di pesce, SIMON MILLER.
Credits: Farfetch.com
Clutch con logo, MOSCHINO.
Credits: Farfetch.com
Borsa Miini Lips in vinile, FIORUCCI.
Credits: Luisaviaroma.com
Clutch rigida Mondrian, OLYMPIA LE TAN.
Credits: Zalando.it
Clutch a forma di cuscino, SIMONE ROCHA.
Credits: Simonerocha.com
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