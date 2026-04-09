Inaspettate, spiritose, divertenti: le borse per la primavera puntano sull'originalità e questi modelli vi conquisteranno





Le principali tendenze del momento hanno riportato sotto i riflettori il minimalismo, ma in fatto di accessori la spinta è tutta in un'altra direzione.

Le borse del momento sono tutto fuorché basic: spiritose, ironiche e creative, le proposte di molti designer ci vogliono pronti a giocare con il look e dargli un tocco di allegria.

Clutch e mini borse, ma anche modelli a spalla e a tracolla, attingono agli oggetti del quotidiano: troviamo frutti, verdure, giochi da tavolo, opere d'arte e non solo, anche richiami ad altri capi del guardaroba, come scarpe e foulard.

Per farvi iniziare la stagione più assolata con il piede giusto, e con un accessorio divertente che spezzi la monotonia, abbiamo selezionato quindici modelli. Ispirazioni e prezzi diversi, ma un unico intento: dare un tocco pop e inaspettato al vostro look, a partire dalla borsa!

E la solita tote tanto comoda e minimal, intanto, potrà aspettare...

Borsa a spalla in stile foulard, BOTTEGA VENETA.

Credits: Ssense.com



Secchiello Shell Small in pelle, LOEWE.

Credits: Mytheresa.com

Clutch Kiwi Mini con medaglione logato, SAINT LAURENT.

Credits: Mytheresa.com



Onigiri Bag a tracolla in montone bianco, FENDI.

Credits: Fendi.com



Clutch The One argento, CALVIN KLEIN COLLECTION.

Credits: Ssense.com

Pochette Wader in pelle di vitello morbida nera, finiture argento anticato, BALENCIAGA.

Credits: Balenciaga.com

Pochette Poireau a forma di porro, JACQUEMUS.

Credits: Jacquemus.com



Borsa Tropicus in pelle intrecciata, CHLOÉ.

Credits: Net-a-Porter.com





Borsa tote in raffia con motivo di gatti multicolore e logo, VALENTINO.

Credits: Net-a-Porter.com





Clutch in legno Tic Tac Toe, CULT GAIA.

Credits: Net-a-Porter.com

Clutch a forma di pesce, SIMON MILLER.

Credits: Farfetch.com







Clutch con logo, MOSCHINO.

Credits: Farfetch.com



Borsa Miini Lips in vinile, FIORUCCI.

Credits: Luisaviaroma.com



Clutch rigida Mondrian, OLYMPIA LE TAN.

Credits: Zalando.it



Clutch a forma di cuscino, SIMONE ROCHA.

Credits: Simonerocha.com