Le borse mini sono entrate ormai di diritto nella schiera degli accessori fashion che adoriamo di più: ecco i modelli più belli su cui mettere le mani quest'anno!

Ok, non saranno il massimo in termini di capienza e di comodità ma diciamocelo chiaro e tondo: quanto sono belle? Parliamo delle borse mini, of course: piccole, anzi, in alcuni casi davvero minuscole. Tipo che se già riusciamo a infilarci dentro il cellulare, le chiavi di casa e un rossetto è tanto! Ma nonostante tutto resistere al loro fascino è praticamente impossibile.

C'è chi le usa solo di sera o nelle occasioni più eleganti (cerimonie, matrimoni e affini). E chi invece riesce a portare con sé solo lo stretto necessario anche di giorno e quindi le sfrutta molto di più (anche se poi in realtà nasconde il resto tra maxi shopper e sporte in tela). Insomma, le possibilità di utilizzo sono diverse, sta a voi scegliere la strada più giusta.

Noi intanto vi abbiamo preparato una selezione di minibags davvero deliziose, giusto per ingolosirvi un po' (sì, siamo perfide, lo sappiamo!).

A tracolla, a mano o a marsupio, scoprite le varianti più interessanti in circolazione e aggiungetele subito alla vostra wishlist d'autunno.

JACQUEMUS Le chiquito bag

BOTTEGA VENETA Jodie mini

GUCCI Mini borsa hobo Jackie 1961

TORY BURCH Lee Radziwill Petite Double Bag

MANGO Mini bag stampa cocco

SANDRO Mini bag matelassé

COCCINELLE Fauve Croco Mini

LOUIS VUITTON Deauville Mini

STAUD Moon Mini

ZARA Mini secchiello

TWINSET MILANO Minibag a tracolla

DIOR Pochette marsupio Saddle bag

PRADA Mini tracolla in Saffiano

CHANEL Mini tracolla matelassé

SAINT LAURENT Cassandra Mini

VALENTINO GARAVANI Borsa micro a spalla Vsling

ESSENTIEL ANTWERP Minibag a mano in pelle metallizzata

GIANNI CHIARINI Micro Helena Round in pelle liscia.



FENDI Secchiello Mon Tresor

H&M Mini camera bag

DIXIE Borsetta stampa cocco con chiusura a scatto

