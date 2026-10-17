Morbido ed elegante, il velluto torna puntuale a vestire le borse per la stagione più fredda. Da quelle a spalla alle mini per la sera, questi sono i modelli da scegliere ora

È uno dei materiali autunnali per eccellenza e, puntuale anche quest'anno, il velluto torna protagonista del guardaroba. Lo fa in particolare su uno degli accessori più amati, la borsa. A spalla o a tracolla, a mano e finemente decorata, lo ritroviamo in tante varianti sia in fatto di stile che di colore, a conferma che questo materiale antico è ancora oggi uno dei più amati.

Continuano a conquistare il pubblico le borse a spalla, quelli di derivazione anni Novanta con manico singolo o doppio e che ritroviamo in velluto rigato, liscio o a effetto stropicciato per un tocco luxury perfetto per la sera. Seguono i modelli a mano, dalla doctor bag di media misura a quella mini, dedicata a cerimonie o a momenti in cui si ha voglia di aggiungere un tocco speciale a un look basic e informale.

La palette cromatica è ovviamente quella tipica dell'autunno, in cui a rubare la scena sono il marrone e i colori della natura del periodo. Troviamo il giallo intenso delle foglie, i verdi profondi o freddi, i blu profondi e invernali. Non mancano rosso e bordeaux, colori trend del momento e, accanto a superfici monocromo e lineari, fanno la loro comparsa ricami e applicazioni. Un insieme di caratteristiche che raccontano la versatilità del velluto e le sue infinite interpretazioni.

Se la voglia di morbidezza che solo il velluto sa trasmettere ha conquistato anche voi, non aspettate oltre e scoprite quali sono i 15 modelli che abbiamo selezionato appositamente curiosando tra le novità di tanti brand, dal mondo luxury a quello più accessibile.



Borsa a mano Bonnie medium in velluto a coste e pelle, PRADA.

Credits: Prada.com



Borsa Marcie Foulard in velluto, CHLOÉ.

Credits: Net-a-Porter.com



Borsa a spalla Small in velluto, ETRO.

Credits: Mytheresa.com



Borsa a mano Grandma in velluto ricamato, DOLCE&GABBANA.

Credits: Dolcegabbana.com

Borsa a spalla SLooong in tela di cotone velluto a righe, LONGCHAMP.

Credits: Longchamp.com

Borsa Cocktail in velluto, TOTEME.

Credits: Farfetch.com





Borsa a spalla Corset in velluto stropicciato, VALESQUE.

Credits: Net-a-Porter.com

Borsa mini a secchiello Furla Sfera Soft in velluto, FURLA.

Credits: Furla.com

Borsa Falabella Mini con coulisse in velluto leopardato, STELLA MCCARTNEY.

Credits: TheDoubleF.com

Borsa a spalla C-Me Lock mini in velluto a coste, COCCINELLE.

Credits: Farfetch.com

Borsa a mano Bow Tie Mini in velluto, AQUAZZURA.

Credits: Mytheresa.com

Clutch Pushlock in velluto, LIFFNER.

Credits: Net-a-Porter.com

Borsa in velluto e paillettes, PARFOIS.

Credits: Parfois.com



Borsa a mano in velluto con dettaglio in metallo, MANGO.

Credits: Mango.com



Borsa a secchiello in velluto con ricami, BERNADETTE.

Credits: Brownsfashion.com