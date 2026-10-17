Borse in velluto: 15 modelli che aggiungeranno un tocco di stile al vostro guardaroba autunnale
È uno dei materiali autunnali per eccellenza e, puntuale anche quest'anno, il velluto torna protagonista del guardaroba. Lo fa in particolare su uno degli accessori più amati, la borsa. A spalla o a tracolla, a mano e finemente decorata, lo ritroviamo in tante varianti sia in fatto di stile che di colore, a conferma che questo materiale antico è ancora oggi uno dei più amati.
Continuano a conquistare il pubblico le borse a spalla, quelli di derivazione anni Novanta con manico singolo o doppio e che ritroviamo in velluto rigato, liscio o a effetto stropicciato per un tocco luxury perfetto per la sera. Seguono i modelli a mano, dalla doctor bag di media misura a quella mini, dedicata a cerimonie o a momenti in cui si ha voglia di aggiungere un tocco speciale a un look basic e informale.
La palette cromatica è ovviamente quella tipica dell'autunno, in cui a rubare la scena sono il marrone e i colori della natura del periodo. Troviamo il giallo intenso delle foglie, i verdi profondi o freddi, i blu profondi e invernali. Non mancano rosso e bordeaux, colori trend del momento e, accanto a superfici monocromo e lineari, fanno la loro comparsa ricami e applicazioni. Un insieme di caratteristiche che raccontano la versatilità del velluto e le sue infinite interpretazioni.
Se la voglia di morbidezza che solo il velluto sa trasmettere ha conquistato anche voi, non aspettate oltre e scoprite quali sono i 15 modelli che abbiamo selezionato appositamente curiosando tra le novità di tanti brand, dal mondo luxury a quello più accessibile.
Borsa a mano Bonnie medium in velluto a coste e pelle, PRADA.
Credits: Prada.com
Borsa Marcie Foulard in velluto, CHLOÉ.
Credits: Net-a-Porter.com
Borsa a spalla Small in velluto, ETRO.
Credits: Mytheresa.com
Borsa a mano Grandma in velluto ricamato, DOLCE&GABBANA.
Credits: Dolcegabbana.com
Borsa a spalla SLooong in tela di cotone velluto a righe, LONGCHAMP.
Credits: Longchamp.com
Borsa Cocktail in velluto, TOTEME.
Credits: Farfetch.com
Borsa a spalla Corset in velluto stropicciato, VALESQUE.
Credits: Net-a-Porter.com
Borsa mini a secchiello Furla Sfera Soft in velluto, FURLA.
Credits: Furla.com
Borsa Falabella Mini con coulisse in velluto leopardato, STELLA MCCARTNEY.
Credits: TheDoubleF.com
Borsa a spalla C-Me Lock mini in velluto a coste, COCCINELLE.
Credits: Farfetch.com
Borsa a mano Bow Tie Mini in velluto, AQUAZZURA.
Credits: Mytheresa.com
Clutch Pushlock in velluto, LIFFNER.
Credits: Net-a-Porter.com
Borsa in velluto e paillettes, PARFOIS.
Credits: Parfois.com
Borsa a mano in velluto con dettaglio in metallo, MANGO.
Credits: Mango.com
Borsa a secchiello in velluto con ricami, BERNADETTE.
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