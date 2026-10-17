Rallentare l'invecchiamento potrebbe diventare possibile grazie alla ricerca scientifica: dalle cellule staminali ai nuovi farmaci antietà, ecco le nuove frontiere della longevità

Vivere fino a 100 anni, magari 120, conservando l'energia, la lucidità e la salute di quando ne avevamo 50. Quello che fino a qualche decennio fa sembrava un sogno irrealizzabile, oggi è diventato uno degli obiettivi più ambiziosi della ricerca scientifica.

E sebbene non esista ancora una formula capace di fermare il tempo, gli scienziati stanno esplorando una possibilità altrettanto affascinante: alcuni dei meccanismi biologici dell'invecchiamento potrebbero essere modificabili.

Una doverosa precisazione però: non si tratta semplicemente di aggiungere anni alla nostra esistenza. La vera sfida dei ricercatori è quella di rallentare l'invecchiamento, prevenire le malattie legate all'età e permetterci non solo di vivere più a lungo, ma di vivere meglio.

È stato proprio questo il tema al centro dell'intervento “78 milioni di minuti” di Maddalena Adorno, scienziata italiana che ha lavorato per oltre dieci anni alla Stanford University durante il Longevity Fest Costa Smeralda 2026, tenutosi a Porto Cervo. Adorno ha raccontato alcune delle scoperte più interessanti della biologia dell'invecchiamento, mostrando come idee apparentemente fantascientifiche stiano lentamente entrando nei laboratori e, in alcuni casi, nelle prime sperimentazioni cliniche.

(Continua sotto la foto)

Si può davvero rallentare l'invecchiamento? La ricerca sul sangue

Una delle scoperte più sorprendenti degli ultimi decenni nasce da un esperimento che sembra uscito da un film di fantascienza. Alcuni ricercatori della Stanford University hanno collegato chirurgicamente il sistema circolatorio di due topi, uno giovane e uno anziano, permettendo loro di condividere il sangue.

“I due topi condividevano il sistema sanguigno. Cosa è successo? Il topo giovane è invecchiato e il topo vecchio è ringiovanito” ha raccontato Adorno durante il suo intervento, riassumendo in modo efficace i risultati di una serie di esperimenti che hanno attirato l'attenzione della comunità scientifica.

In realtà, ciò che gli studi hanno dimostrato è che l'esposizione a un ambiente circolatorio giovane può migliorare alcuni processi rigenerativi negli animali anziani, mentre determinati fattori presenti nel sangue più vecchio possono avere effetti negativi sui tessuti giovani.

Da qui nasce una domanda affascinante: e se nel nostro sangue circolassero sostanze capaci di influenzare la velocità con cui invecchiamo?

Questa intuizione ha dato origine a numerosi studi, ma anche a iniziative commerciali controverse. Oggi la ricerca continua a indagare il ruolo delle molecole presenti nel sangue; con l'obiettivo di identificare i meccanismi responsabili degli effetti osservati negli animali e capire se possano diventare il bersaglio di terapie sicure ed efficaci.

Ringiovanire le cellule: la scoperta che potrebbe cambiare la medicina

Un'altra delle strade più promettenti per rallentare l'invecchiamento riguarda la possibilità di intervenire direttamente sull'età biologica delle cellule.

Tutto parte dalle ricerche dello scienziato giapponese Shinya Yamanaka, che ha dimostrato come alcune cellule adulte possano essere riprogrammate fino a tornare a uno stato simile a quello delle cellule staminali, grazie all'introduzione di specifici fattori molecolari.

Una scoperta rivoluzionaria, perché ha dimostrato che l'identità cellulare non è necessariamente immutabile. In altre parole, una cellula della pelle potrebbe recuperare alcune caratteristiche biologiche associate alla giovinezza, continuando però a essere una cellula della pelle.

Naturalmente, il passaggio dagli esperimenti di laboratorio alle applicazioni sull'uomo è tutt'altro che semplice. La riprogrammazione cellulare comporta rischi importanti, tra cui alterazioni dell'identità delle cellule e potenziale formazione di tumori.

Eppure, la ricerca sta facendo progressi. Nel 2026 la FDA ha autorizzato l'avvio di una sperimentazione clinica di fase 1 su una terapia sperimentale basata sulla riprogrammazione epigenetica parziale, destinata a persone con glaucoma e altre patologie del nervo ottico.

L'obiettivo è valutare innanzitutto la sicurezza del trattamento e verificare se sia possibile recuperare alcune funzioni cellulari compromesse. Ciò però non significa che sia stata trovata una cura contro l'invecchiamento, ma rappresenta un importante passaggio dalla ricerca preclinica alla sperimentazione sull'essere umano.

Le cellule zombie e la nuova frontiera dei farmaci antietà

C'è poi un altro fenomeno che gli scienziati stanno studiando con particolare interesse: l'accumulo delle cosiddette cellule senescenti, spesso soprannominate cellule zombie.

“Si tratta di cellule che si accumulano nei nostri tessuti con gli anni”, ha spiegato Adorno durante il Longevity Fest, descrivendo un processo biologico che potrebbe avere un ruolo importante nello sviluppo delle malattie associate all'età.

Le cellule senescenti sono cellule che, in seguito a danni o stress, smettono di dividersi ma rimangono vive. In determinate circostanze questo meccanismo è utile, perché contribuisce a impedire la proliferazione di cellule danneggiate. Con il passare degli anni, però, alcune cellule senescenti possono accumularsi nei tessuti e rilasciare sostanze infiammatorie, alterando il funzionamento delle cellule circostanti.

È proprio su questo processo che si concentra una parte della ricerca di Maddalena Adorno.

Il suo lavoro, nato anche dagli studi sui meccanismi di invecchiamento precoce associati alla sindrome di Down, ha contribuito allo sviluppo di un approccio farmacologico che punta a limitare gli effetti dannosi della senescenza cellulare e a favorire la capacità rigenerativa dei tessuti.

Parallelamente, altri gruppi di ricerca stanno studiando i cosiddetti senolitici, sostanze progettate per eliminare selettivamente alcune cellule senescenti.

Negli esperimenti sugli animali, questi approcci hanno prodotto risultati incoraggianti in determinati tessuti e condizioni. Ma per capire se possano davvero rallentare l'invecchiamento nelle persone serviranno studi clinici più ampi, capaci di dimostrarne benefici e sicurezza nel lungo periodo.

La prospettiva, comunque, è affascinante: anziché intervenire soltanto sulle singole malattie che compaiono con l'avanzare dell'età, la medicina potrebbe un giorno agire su alcuni dei processi biologici che contribuiscono al loro sviluppo.

Non si tratta di aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni

Forse è proprio questo il cambiamento più importante. Perché, al di là delle scoperte scientifiche e delle nuove frontiere della medicina rigenerativa, ciò che sta cambiando è soprattutto il nostro modo di guardare all'età che avanza.

Per molto tempo abbiamo considerato l'invecchiamento come un processo inevitabile, qualcosa da accettare e, al massimo, da accompagnare nel modo migliore possibile. Oggi, invece, la ricerca sta iniziando a interrogarsi sulla possibilità di intervenire direttamente sui meccanismi biologici che lo determinano, aprendo prospettive che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impensabili.

Questo non significa che siamo vicini a scoprire il segreto dell'eterna giovinezza, né che esista già una terapia capace di fermare il tempo. Molte delle scoperte più promettenti sono ancora nelle prime fasi della sperimentazione e serviranno anni di studi per comprenderne le reali applicazioni. Ma la possibilità di rallentare l'invecchiamento e ritardare l'insorgenza delle malattie legate all'età rappresenta già un cambiamento significativo nel modo in cui immaginiamo il nostro futuro.

Del resto, come è emerso durante il Longevity Fest Costa Smeralda 2026, vivere più a lungo ha davvero senso soltanto se gli anni guadagnati sono anche anni vissuti bene.

Ed è proprio qui che si concentra la sfida più importante della scienza della longevità: non aggiungere semplicemente tempo alla nostra esistenza, ma permetterci di conservare più a lungo la salute, l'autonomia, la curiosità e la possibilità di fare ciò che amiamo. Perché, in fondo, il futuro della longevità potrebbe non essere quello di vivere per sempre, ma di invecchiare senza dover rinunciare troppo presto a tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.