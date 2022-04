Quest’estate portate tutti i riflettori su di voi grazie a un dettaglio unico: una borsa gioiello

La primavera è iniziata e con essa anche le uscite serali, che siano appuntamenti, cene con amici o serate più eleganti. L’importante è presentarsi con un accessorio che faccia parlare. E perché allora non farlo puntando tutto su di una borsa gioiello?

Le jewel bags sono dei piccoli tesori, unici nel loro genere e che solo i fashion addicted più intrepidi riescono ad indossare. Insomma, se si desidera catturare l'attenzione, con una borsa diel genere, si va a colpo sicuro.

Lo sbrilluccichìo degli strass o degli Swarovski, i dettagli in oro o argento, il design ispirato all'arte e all'architettura e la scelta dei materiali - tutto fuorché scontati - sono le caratteristiche particolari in queste it-bags.



La borsa gioiello del momento, quella che tutti vogliono, celeb e influencer in testa, è la Glass bag di Coperni, disegnata e realizzata dal duo Breanna Box e Peter Dupont di Heven. La borsa ha fatto il suo debutto in passerella nella collezione autunno inverno 2022, e da lì è sempre apparsa al braccio delle it-girls più cool.



Doja Cat si è presentata ai Grammy 2022 con un vestito Atelier Versace e la famosa borsa di vetro di Coperni tinta d’azzurro, rendendo la rapper una visione in baby blue e strass. La scorsa settimana invece Kylie Jenner l’ha sfoggiata in un post Instagram con indosso un semplice completo giacca e pantalone panna. Le costanti apparizioni della glass bag non fanno che confermare il fatto che una borsa gioiello è l’accessorio che tutti dovrebbero avere per l’estate.



Cercare la borsa gioiello perfetta è complicato, e quindi noi siamo qui per aiutarvi. Dalle borse più "classiche" (almeno nel design) come la Cleo di Prada tempestata di strass o una borsa in pelle marrone impreziosita da perle in composizione floreale di Cuoio di Toscana, si può passare alle borse più all’avanguardia con Benedetta Bruzziches e Cult Gaia e le loro clutch in plastica dalle forme futuristiche. Oppure investire nel brand principe delle borse gioiello, Judith Leiber, che tra design a forma di ciambelle e rose sa come rendere speciale ogni sua borsa.



Non resta che sceglierne una e farla la regina indiscussa della vostra estate!

Borsa a tracolla a forma di rosa con strass, Judith Leiber.

Credits: judithleiber.com



Clutch in plastica arancione, Cult Gaia.



Credits: net-a-porter.com



Baguette con perline verdi, Mango.

Credits: shop.mango.com



Borsa a tracolla oro a forma di cuore anatomico, Gucci.



Credits: gucci.com



Borsa a tracolla con stelle e dischi in metallo, Paco Rabanne.



Credits: mytheresa.com



Borsa in rete metallica multicolor, Jimmy Choo.



Credits: row.jimmychoo.com



Borsa da spalla con perle e dettaglio floreale verde, Zara.

Credits: zara.com



Borsa da spalla ovale con dettagli in conchiglia, Coperni.



Credits: coperniparis.com



Tote in vimini e strass con dettagli di ciliegie, Rosantica.



Credits: net-a-porter.com



Pochette in plastica viola, Benedetta Bruzziches.

Credits: benedettabruzziches.com



Cleo tempestata, Prada.



Credits: farfetch.com



Borsa a uovo rossa con perle, Simone Rocha.

Credits: simonerocha.com



Mini tote argento, Anteprima.



Credits: anteprima-eshop.com





Borsa in pelle con dettaglio di perle, Cuoio di Toscana.



Credits: cuoioditoscana.it



Pochette lilla effetto marmo, Asos Design.

Credits: asos.com