La nostra selezione di "easy bags" che renderanno felici voi e il vostro portafoglio!

Nell’universo moda, le borse sono senza dubbio uno degli articoli più desiderati. E spesso tra i più costosi.

“È un investimento”, “Ne vale la pena”, “Poi non compro più nulla per quattro mesi”, “Durerà per sempre”, “La metto con tutto”.

Non è forse quello che pensiamo regolarmente prima di imbatterci in acquisti così impegnativi e dispendiosi?

E se vi dicessimo che esistono borse belle per cui non bisogna spendere un patrimonio? Sembra una missione impossibile ma non lo è, parola di Grazia.it!

Abbiamo selezionato per voi una gamma di pochette, borse a tracolla, shopper, secchielli, baguette al di sotto dei 200 euro, con un rapporto qualità prezzo imbattibile! Lo stile è assicurato e l'estratto conto non vi farà sentire in colpa (almeno, non troppo)!

Se non ci credete, scorrete la nostra gallery per scoprire delle vere occasioni, per ogni occasione!





(Credits: & Other Stories)

Pelle intrecciata, manico design e tracolla: la borsa di & Other Stories è studiata in ogni dettaglio. Ah, dimenticavamo il dettaglio più importante... costa solo €125! #Secchiello





(Credits: Coccinelle)

Grazie ai saldi invernali, la borsa "Arlettis" di Coccinelle costa €180. Sbrigatevi prima che finiscano! #Saldi!





(Credits: Cult gaia)

Il brand Cult Gaia, con le sue borsette a mezzaluna in legno e pvc, è stato il tormentone dell'estate 2018. Nel 2019 non sarà da meno e per questo vi proponiamo questa mini bag in legno che trovate online e nei negozi al prezzo acessibile di €140. #Cult





(Credits: Zalando)

La borsa nera è un essential di cui non possiamo proprio fare a meno. Questa proposta di DKNY è impunturata e la trovate su Zalando a €149. #Blackbag





(Credits: Karl Lagerfeld)

La "camera bag" rosso fuoco con banda sporty del maestro Karl Lagerfeld è cool e ha un prezzo davvero perfetto, €115. #Karl





(Credits: Kurt Geiger)

Kurt Geiger propone la fantastica Kensington Bag in tessuto tweed nei toni del bianco, blu e living coral. Price? €178! #Tweed





(Credits: Mango)

La mini borsa di Mango è in pvc tartarugato e costa €60. #Tartaruga





(Credits: Michael Kors)

Frange e lunga tracolla per la borsa di Michael Kors dal sapore gipsy chic. Vostra a €125. #Boho





(Credits: YOOX)

Su YOOX si trovano sempre occasioni irrinunciabili, proprio come questa borsetta di Moschino a €190. #YOOX





(Credits: Nalì)

Se amate paillette e colori, non fatevi scappare la mini baguette di Nalì a soli €48! #Rainbow





(Credits: Pinko)

La clutch di Pinko è bianca con scritte street style e costa €160. Perfetta per un look "urban". #Urbanstyle





(Credits: Net-a-Porter)

Rosa "Big Babol" per la borsa in plastica con pochette in pelle di Staud. Life in plastic, is fantastic! Prezzo €190. #Barbiegirl





(Credits: Tory Burch)

Grazie alla shopper di Tory Burch in verde army sarete comode e non avrete problemi di spazio. Costo €195. #Neverfulltote





(Credits: Zara)

La tracolla in pelle color cuoio di Zara è chic grazie al dettaglio con catena dorata. Il prezzo? Super "pop": 69,95 euro. Fantastica no? #Chain-chain-chain