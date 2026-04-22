Mini bag eleganti, clutch luminose e dettagli preziosi: gli accessori must-have per affrontare la stagione degli eventi in maniera impeccabile.

Uno dei momenti più attesi e, ammettiamolo, anche più frenetici dell’anno è arrivato. La stagione delle cerimonie è ufficialmente aperta e l’agenda si riempie di inviti: matrimoni all’aperto, battesimi, comunioni, lauree e feste eleganti che richiedono look curati in ogni minimo dettaglio. Dopo aver scelto l’abito perfetto e le scarpe giuste, c’è un accessorio che più di tutti può fare la differenza: le borse da cerimonia.

Piccole, preziose e studiate nei minimi particolari, secondo noi sono il tocco finale perfetto per completare il look e renderlo davvero memorabile.

Le tendenze di stagione per le borse da cerimonia parlano chiaro: le protagoniste sono le clutch gioiello, impreziosite da cristalli, strass e dettagli metallici che catturano la luce ad ogni movimento. Accanto a loro, si fanno spazio anche le mini bag strutturate, eleganti e versatili, spesso dotate di tracolla sottile per lasciare le mani libere.

Grande attenzione anche ai materiali. Satin lucente, velluto leggero e pelle effetto specchio sono tra le scelte più raffinate, pensate per aggiungere profondità e carattere anche ai look più semplici.

La palette? La parola d’ordine è libertà. Le nuance intense come il turchese e il blu notte sono ideali per chi ama osare, mentre le finiture metalliche - oro e argento in primis - restano un grande classico intramontabile. Non mancano, naturalmente, le tonalità più delicate: cipria, champagne e avorio e stampe a pois.

Che si tratti di una cerimonia di giorno o di un evento serale, scegliere la borsa giusta significa valorizzare l’intero outfit con un solo gesto. E per aiutarvi a trovare quella perfetta, abbiamo selezionato i modelli più chic e desiderabili della stagione: pronti a farvi brillare, occasione dopo occasione.

Le borse da cerimonia più belle per la primavera

BENEDETTA BRUZZICHES

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COCCINELLE

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MANGO

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H&M

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MARINA RINALDI

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CHARLES&KEITH

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DEMELLIER LONDON

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GANNI

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JIMMY CHOO

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ZARA

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MARELLA

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MAX MARA

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RODO

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HALITE

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ROUJE

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REFORMATION

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SAINT LAURENT

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THE MOIRE

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ESSENTIEL ANTWERP

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