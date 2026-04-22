Cerimonie in vista? Queste sono le borse più chic che risolvono ogni look
Uno dei momenti più attesi e, ammettiamolo, anche più frenetici dell’anno è arrivato. La stagione delle cerimonie è ufficialmente aperta e l’agenda si riempie di inviti: matrimoni all’aperto, battesimi, comunioni, lauree e feste eleganti che richiedono look curati in ogni minimo dettaglio. Dopo aver scelto l’abito perfetto e le scarpe giuste, c’è un accessorio che più di tutti può fare la differenza: le borse da cerimonia.
Piccole, preziose e studiate nei minimi particolari, secondo noi sono il tocco finale perfetto per completare il look e renderlo davvero memorabile.
Le tendenze di stagione per le borse da cerimonia parlano chiaro: le protagoniste sono le clutch gioiello, impreziosite da cristalli, strass e dettagli metallici che catturano la luce ad ogni movimento. Accanto a loro, si fanno spazio anche le mini bag strutturate, eleganti e versatili, spesso dotate di tracolla sottile per lasciare le mani libere.
Grande attenzione anche ai materiali. Satin lucente, velluto leggero e pelle effetto specchio sono tra le scelte più raffinate, pensate per aggiungere profondità e carattere anche ai look più semplici.
La palette? La parola d’ordine è libertà. Le nuance intense come il turchese e il blu notte sono ideali per chi ama osare, mentre le finiture metalliche - oro e argento in primis - restano un grande classico intramontabile. Non mancano, naturalmente, le tonalità più delicate: cipria, champagne e avorio e stampe a pois.
Che si tratti di una cerimonia di giorno o di un evento serale, scegliere la borsa giusta significa valorizzare l’intero outfit con un solo gesto. E per aiutarvi a trovare quella perfetta, abbiamo selezionato i modelli più chic e desiderabili della stagione: pronti a farvi brillare, occasione dopo occasione.
Le borse da cerimonia più belle per la primavera
BENEDETTA BRUZZICHES
Credits: benedettabruzziches.com
COCCINELLE
Credits: coccinelle.com
MANGO
Credits: mango.com
H&M
Credits: hm.com
MARINA RINALDI
Credits: marinarinaldi.com
CHARLES&KEITH
Credits: charleskeith.eu
DEMELLIER LONDON
Credits: demellierlondon.com
GANNI
Credits: ganni.com
JIMMY CHOO
Credits: jimmychoo.com
ZARA
Credits: zara.com
MARELLA
Credits: marella.com
MAX MARA
Credits: maxmara.com
RODO
Credits: rodo.it
HALITE
Credits: halitejewels.com
ROUJE
Credits: rouje.com
REFORMATION
Credits: thereformation.com
SAINT LAURENT
Credits: saintlaurent.com
THE MOIRE
Credits: the-moire.com
ESSENTIEL ANTWERP
Credits: essentielantwerp.com
© Riproduzione riservata