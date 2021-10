Giocoso, versatile, morbido, pratico e di tendenza: il modello a secchiello va per la maggiore! Ecco i 15 esemplari di bucket bag a cui dire "mon amour" fin da ora

Se c'è una borsa iconica che non va mai in letargo, quella è la borsa a secchiello.



Un vero e proprio evergreen della moda, una borsa-mito ideale per ogni stagione che diventa una vera e propria ossessione fashion per questo autunno 2021.



Forse, complice la nostalgia delle giornate trascorse in spiaggia (la forma e il nome ricordano infatti l'accessorio estivo per antonomasia), la bucket bag è tra i modelli più amati della stagione in arrivo.

Il bello della borsa a secchiello è che si adatta a ogni silhouette e a qualsiasi stile, offrendo sempre quel tocco easy-chic che trasforma qualsiasi look nella quintessenza della rilassatezza di stampo parigino.



Diciamo "stampo parigino" perché la storia del secchiello è indissolubilmente legata alla moda made in Paris. Il padre putativo della bucket bag è Louis Vuitton: fu lui a ideare il primo secchiello nel 1932, chiamandolo Noè. Era una borsa di cuoio molto resistente, caratterizzata da una chiusura a laccio, ma in origine non era utilizzata come normale borsa bensì come accessorio per trasportare... le bottiglie di champagne! Immediatamente quel secchiello è diventato il must have dei picnic dell'alta società francese e poi, verso la fine degli anni Trenta, tantissime altre Maison si sono lasciate sedurre da quella forma così originale. Da Gucci a Schiaparelli passando per Hermès, la borsa secchiello è diventa un caposaldo della moda internazionale.



Ma anche negli anni Sessanta, quando la borsa a secchiello era ormai un pilastro del fashion, sono state le francesi a renderla il simbolo dello charme libero e spensierato di matrice parigina. Da Jane Birkin (il cui secchiello inseparabile era quello in paglia, dal retrogusto provenzale) a Catherine Deneuve che ci stipava dentro di tutto e di più, a mo' di borsa di Mary Poppins, la bucket bag è un simbolo del fascino indiscreto d'oltralpe.

Ma facciamolo diventare ora il nostro simbolo del fascino indiscreto! Da aggiungere come tocco easy-chic ai nostri outfit, il secchiello calza a pennello. Tra le tendenze di questa stagione, la palette dei pastelli è quella che colora di allegria la bucket bag. Rosa cipria o giallo canarino, a seconda dei vostri gusti. Ogni pastello è benaccetto, basta che ci faccia dimenticare che l'autunno è ormai arrivato. Quindi un po' la forma a secchiello (da spiaggia), un po' il colore super estivo e ci sentiremo ancora immerse nei mesi caldi.

Per quanto riguarda i materiali, via libera alla pelle, all'ecopelle e al canvas, da impreziosire con stampe di tendenza quali l'animalier, il pois, il camouflage oppure l'optical. Ma per fare prima, dalle parole passiamo ai fatti. O meglio: dalle parole passiamo alle immagini! Ecco a voi 15 modelli di borsa secchiello per cui perderete la testa.





BALENCIAGA Borsa a secchiello in canvas color rosa confetto.

Credits: Mytheresa

COACH Bucket bag in pelle e tessuto.

Credits: Zalando

COCCINELLE Borsa di pelle modello secchiello.

Credits: Zalando

FURLA Borsa di pelle a secchiello.

Credits: Furla

GUCCI Secchiello Ophidia MINI in tessuto GG Supreme.

Credits: Mytheresa

GUESS Borsa a secchiello in finta pelle con dettagli dorati.

Credits: Zalando

HERMÈS Borsa a secchiello in pelle e tessuto con lucchetto metallico.

Credits: Hermès

LES ICONIQUES Borsa a secchiello in tessuto e pelle.

Credits: Les Iconiques



LOUIS VUITTON Borsa a secchiello in pelle e tela monogram.

Credits: Louis Vuitton



MICHAEL KORS Borsa a secchiello in pelle effetto cavallino.

Credits: Michael Kors



MIU MIU Borsa a secchiello in fantasia camouflage.

Credits: Mytheresa

RUE MADAM Borsa a secchiello con fantasia a pois grandi.

Credits: Rue Madam



SANDRO Borsa a secchiello in pelle.

Credits: Sandro

TORY BURCH Monogram Jacquard Bucket Bag in pelle e tela.

Credits: Tory Burch

ZARA Borsa a secchiello in ecopelle con borchie.

Credits: Zara