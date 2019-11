Qual è l’accessorio più cool del momento? Nessun dubbio, le borse a a mezzaluna! Ecco i modelli che dovreste puntare se avete voglia di farvi un bel regalo!



Le abbiamo ammirate prima in passerella, poi al braccio delle influencer e adesso sono sbarcate ufficialmente anche sugli scaffali dei negozi: le borse a mezzaluna stanno davvero vivendo il loro momento d’oro.

Comode, fashion e capienti quanto basta, a quanto pare saranno la grande rivelazione dell’autunno-inverno e, merito anche della loro forma così accattivante e particolare, sono già il nuovo oggetto del desiderio di molte fashion victim.





In fondo si sa, di borse non se ne hanno mai abbastanza e ogni scusa è buona per acquistarne sempre di nuove e allora perché non puntare proprio sui modelli a mezzaluna?

Dalle tracolline a stampa cocco o dalle delicate sfumature pastello alle più classiche borse a spalla in cuoio; dalle belt bag dai color pop alle pochette eleganti per la sera: i fashion brand in questa stagione si sono sbizzarriti e in circolazione si trova di tutto!

(*** Scoprite le 20 borse belle e firmate sotto i 500 euro dell'autunno inverno 2019***)

Noi abbiamo già messi gli occhi su almeno un paio di borse a mezzaluna assolutamente irresistibili. Scommettiamo che ruberanno il cuore anche a voi?





& OTHER STORIES Borsa a tracolla a mezzaluna a stampa cocco

Credits: stories.com





3.1 PHILLIP LIM Borsa a tracolla in pelle azzurro pastello

Credits: zalando.it





PRADA Borsa tracolla a mezzaluna in nylon

Credits: modaoperandi.com









THE BRIDGE Borsa in pelle rossa da portare a spalla o a tracolla

Credits: thebridge.com





TOPSHOP Borsa a mezzaluna in formato mini con anello rigido

Credits: eu.topshop.com









CHARLES&KEITH Borsa a tracolla a mezzaluna con nappine

Credits: charleskeith.eu









WANDLER Belt bag in pelle a mezzaluna

Credits: shop.wandler.com









YUZEFI Borsa a mezzaluna con tracolla a catena rimovibile

Credits: farfetch.com









SEE BY CHLOE’ Borsa in pelle da portare a mano o a tracolla

Credits: chloe.com









MANSUR GAVRIEL Mini pochette in pelle rossa

Credits: mansurgavriel.com





PAUL SMITH Borsa a tracolla in pelle nera

Credits: zalando.it









GIANNI CHIARINI Belt bag bicolor a mezzaluna

Credits: giannichiarini.com





VICTORIA BECKHAM Borsa a tracolla in pelle a mezzaluna

Credits: farfetch.com









A.P.C. Borsa a tracolla in pelle a forma di mezzaluna

Credits: matchesfashion.com