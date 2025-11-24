Il blazer marrone è il capo più versatile dell'autunno inverno e ve lo dimostreremo con questi 4 abbinamenti perfetti "day&night"!





Ha (quasi) soppiantato la versione in nero nei cuori delle fashion addicted, rivelandosi il capo più amato di questa stagione: il blazer marrone è il grande "love at first sight" delle trendsetter più cool!

Per anni "snobbato", oggi questo capo spalla si rivela il jolly del guardaroba, capace di essere la "base" di look easy da giorno, come quelli più speciali della sera.



Del resto il marrone, già da qualche tempo, si sta prendendo la sua rivincita come colore "cool" dell'autunno inverno: abiti, cappotti, borse, scarpe e accessori... tutto ruota attorno alla palette brown, declinata sulle tonalità profonde e avvolgenti del cioccolato e del caffè!



Eccolo dunque su uno dei capi più amati, il blazer, nuovo pezzo "statement" del "fall wardrobe", centro di gravità permanente di outfit e abbinamenti ad alto tasso di stile, capace di rendere casual chic il look per l'ufficio o il tempo libero, e speciale quello per una cena o un'occasione.



Se avete dubbi su come abbinare il blazer marrone, tra colori da mixare e outfit da costuire, eccone 4, perfetti per l'autunno, tutti da provare!









Blazer marrone: il look con jeans, pullover e mocassini





Look semplice ma vincente, facile da comporre e ideale per molteplici occasioni: il blazer marrone (qui in versione scamosciata, grande trend di stagione!) si indossa con i classici jeans dal regular fit e un morbido pullover grigio perla con colletto. Ai piedi un bel paio di mocassini con fibbie, magari bicolor, che danno un tocco preppy a tutto l'insieme!



Nella foto: jeans AGOLDE (disponibili su Mytheresa.com), blazer scamosciato MANGO, pullover con colletto ARKET, mocassini bicolor con fibbie SEZANE.







Blazer marrone: il look con pantaloni barrel in velluto, ballerine e maglia "en pendant"



Un look very chic, giocato su sole due nuance: cioccolato e panna, come un goloso cono gelato! Il marrone del blazer si sposa alla perfezione con la maglia sottilissima in cashmere color caffé e si abbina a un paio di pantaloni di velluto a coste chiari, come le ballerine effetto shearling. Per un boost di dolce morbidezza, ma super chic!



Nella foto: blazer IBLUES, maglia sottile in cashmere INTIMISSIMI, ballerine in shearling LIU JO, pantaloni in velluto UNIQLO









Blazer marrone: il look con maglia preppy, stivali e mini bag









Un look audace e giocoso: qui abbiamo un blazer più lungo, da indossare come se fosse un abito, con un bel paio di stivali alti in suede. Il tocco stylish? L'abbinamento con una polo leggera nei toni dell'azzurro polvere e la mini borsa da portare a spalla color burro. Un mix di colori che stanno benissimo insieme per un ensamble con una marcia in più!





Nella foto: polo azzurra con bottoni MAX&CO., abito blazer H&M, bag JIL SANDER, stivali in suede JIMMY CHOO.









Blazer marrone: il look con gonna in satin, dolcevita e slingback







E per una cena fuori? Se volete eleganza ma senza rinunciare al comfort, mixate un blazer marrone classico con un morbido maglione a collo alto e una gonna in satin brown. Il tutto corredato da un paio di slingback bordeaux in vernice che donano quel tocco shiny che non può mancare!





Nella foto: gonna in satin MANGO, blazer RESERVED, pullover FALCONERI, slingback GUCCI









