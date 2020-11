Il countdown è ufficialmente partito: manca pochissimo all’arrivo del Black Friday! Cappotti, mini dress, stivaletti: ecco cosa mettere in wishlist!

Pronti, partenza, via! Manca praticamente una settimana al momento tanto atteso. Se anche voi aspettavate questo momento da tanto e non vedete l’ora di approfittare del Black Friday per rinnovare il guardaroba o anche solo concedervi qualche nuovo acquisto (o pensare ai regali di Natale), cominciate a scaldare i motori perché ormai ci siamo.

A partire da venerdì 27 novembre (ma qualcuno inizierà già prima: vedi ad esempio Zalando che permette di fare shopping con offerte e sconti notevoli, oppure il marchio Fossil che è partito con un promettente - 30% su quasi tutti gli articoli) molti brand ci tenteranno con sconti, promozioni e offerte super vantaggiose e per essere sul pezzo e non farci trovare impreparate è meglio avere già da ora idee chiare su cosa puntare, cominciare a preparare il carrello e riempirlo i con capi e accessori che desideriamo di più.

Tante le iniziative da segnare e le offerte da tenere d’occhio. Da Kiabi lo shopping diventa solidale, il brand infatti per ogni scontrino emesso devolverà 1 euro a “Medici senza frontiere”.

Swarovski per l’intera settimana del Black Friday garantirà sconti fino al 50% per l’acquisto di gioielli e accessori; Silvian Heach metterà in saldo i capi della collezione autunno-inverno e darà la possibilità alle clienti di acquistare al -20% anche i nuovi arrivi usando il coupon “BLACK NOVEMBER”.

Manila Grace applicherà il -30% su tutta la collezione, come il marchio Kocca che farà lo stesso sul suo ecommerce.

Desigual e LuisaViaRoma, intanto, hanno annunciato ribassi fino al 40%.



Molti marchi, come H&M , COS e Uniqlo, daranno la possibilità di conoscere in anteprima sconti e promozioni scaricando semplicemente la propria app (o iscrivendosi a programmi di fidelizzazione Premium); Pinko consentirà di accedere in anticipo ai saldi iscrivendosi su un apposito form sul sito; mentre Intimissimi dà già da ora la possibilità di avere un’anteprima delle offerte del Black Friday iscrivendosi alla newsletter.

Come districarsi tra tutte queste promozioni? Noi per facilitarvi le cose abbiamo scelto alcuni pezzi must che a nostro avviso meritano posto nella vostra wishlist e che non dovreste lasciarvi sfuggire. Ecco i nostri preferiti!

Black Friday 2020: i capi e gli accessori da puntare MOTIVI Cappotto bianco in lana bouclé

Credits: zalando.it

KIABI Blazer doppiopetto a stampa check

Credits: courtesy of press office



H&M Pullover natalizio in maglia jacquard

Credits: 2.hm.com



TOMMY HILFIGER Pantaloni bianchi a vita alta

Credits: zalando.it



MANILA GRACE Stivaletti texani a punta con tacco mini

Credits: manilagrace.com



GANNI Mini dress a stampa floreale con maniche a palloncino

Credits: luisaviaroma.com



UNIQLO Maglione dolcevita in misto lana

Credits: uniqlo.com



SWAROVSKI Orologio Octea Nova con cinturino in pelle

Credits: courtesy of press office



INTIMISSIMI Camicia bianca in seta con il fiocco sul collo

Credits: intimissimi.com



PINKO Gonna midi in tulle dai riflessi glitterati

Credits: pinko.com



SILVIAN HEACH Camera bag con tracolla e maxi zip

Credits: silvianheach.com

/ 11 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...