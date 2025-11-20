Il Black Friday sta arrivando! Ecco alcune tra le promozioni moda da non perdere per uno shopping smart (e super chic).

Voglia di qualcosa di nuovo? Il Black Friday 2025 è l’occasione perfetta per concedersi un piccolo regalo senza sensi di colpa. E anche quest’anno le offerte moda promettono di farci battere il cuore.

Ammettiamolo, quanto ci piace lo shopping? Tantissimo, e ancora di più quando possiamo approfittare di promozioni davvero imperdibili. Il Black Friday 2025 cadrà il 28 novembre, ma come ormai da tradizione la festa dello shopping non durerà solo un giorno: si entra ufficialmente nella Black Week, con sconti attivi già da giorni e destinati a proseguire fino al Cyber Monday.

E se l’idea della folla nei negozi vi mette ansia, niente paura. Una bevanda calda, la vostra coperta preferita e… via allo shopping comodamente dal divano. Molti e-commerce hanno infatti sezioni dedicate dove trovare tutto ciò che cercate, e magari anche qualcosa che non sapevate di volere.

Pronte a scoprire le iniziative moda più interessanti di quest’anno?

Black Friday 2025: le offerte moda da non lasciarsi scappare

Dal 21 novembre al 4 dicembre, molti retailer proporranno 20% sui pezzi a prezzo pieno e fino al 50% su una selezione di articoli. Un’occasione perfetta per anticipare i regali di Natale o rinnovare qualche capo del guardaroba.

Sul sito di Polo Club sono già attivi sconti fino al 50% su una vasta selezione di capi e accessori. Dalle maglie cozy ai capispalla: un’occasione da non lasciarsi sfuggire per aggiungere qualche must-have al guardaroba invernale.

Satorisan trasforma anche quest’anno il Black Friday in un’iniziativa etica e responsabile.

Dal 28 novembre al 1 dicembre, il brand lancia il suo Green Friday con il 20% di sconto sulla nuova collezione e 2 alberi piantati per ogni paio di scarpe acquistato.

Gli alberi verranno piantati nella zona di Praia do Carapanã, nello stato dell’Acre, in Amazzonia, dove vive il popolo indigeno Huni Kuin. Satorisan infatti sostiene da anni la comunità attraverso un progetto dedicato alla rigenerazione della foresta e alla tutela delle loro tradizioni culturali. Un modo per unire moda consapevole e impatto positivo.

Nuna Lie, il brand di riferimento per tutte le donne che sono alla ricerca di un guardaroba inesauribile e in continua evoluzione (e dal quale tirare fuori sempre il look perfetto per ogni occasione) propone il 50% di sconto dal 19 Novembre al 1 Dicembre.

Arriva la settimana del Black Friday anche per Amazon: dal 20 novembre, fino al 1° dicembre saranno disponibili grandi offerte su un’ampia selezione di prodotti di moda e beauty, oltre a proposte dedicate ai viaggi, alle idee regalo e tanto altro. I clienti possono scoprire offerte su brand premium come BOSS, Tommy Hilfiger e Armani, beneficiando allo stesso tempo di un’esperienza d’acquisto semplice e coinvolgente.

PittaRosso e Scarpe&Scarpe annunciano congiuntamente l’avvio dei Black Days, in programma dal 20 novembre fino al 1° dicembre 2025. La promozione prevede uno sconto del 50% su oltre 350.000 paia di scarpe, con 200.000 articoli disponibili nei punti vendita PittaRosso e online e altri 150.000 nei negozi Scarpe&Scarpe e sul sito. Una ricca proposta trasversale pensata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Ma i Black Days non finiscono qui. In negozio e online si potranno trovare in sconto al 30% anche tantissimi altri articoli tra abbigliamento, pelletteria e accessori, anche dei migliori marchi.

Continuano gli sconti anche con Frau, dal 28 al 30 Novembre con lo sconto del 20% su tutta la collezione Fall Winter ad eccezione dei continuativi.

Anche AWLAB svela per il Black Friday una serie di capi e accessori scontati: si tratta di modelli perfetti per affrontare l'inverno in chiave sporty chic!

Insomma, il Black Friday 2025 si preannuncia ricco di offerte, novità e iniziative che uniscono stile, sostenibilità e convenienza. Preparate la wishlist: siamo quasi certe che troverete più di un capo o accessorio destinato a diventare il vostro nuovo preferito.

