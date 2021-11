Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Jingle bells, jingle bells… è troppo presto per iniziare a pensare al Natale? Lasciato Halloween alle spalle, anche la moda rivolge la propria attenzione ai look d'alta montagna e alle gift capsule pensate per essere messe sotto l'albero.

Ma c'è di più: quella che sta per concludersi è stata una straordinaria settimana di positive fashion che ha promosso circolarità e rigenerazione dei tessuti grazie a progetti ambiziosi e a lungo termine.

Scoprite di cosa stiamo parlando grazie all'unica e inesauribile fonte di news e curiosità di moda, le fashion pills di Grazia.it. #ReSaleRevolution

Fashion Pills: lunedì e la collezione in denim di Primark in collaborazione con la fondazione Ellen MacArthur

(Credits: courtesy of press office)

Che vita sarebbe senza l'amico jeans? Sicuramente piena di fashion dilemmi e di "cosa mi metto?".

Primark lo sa bene e per questo ha lanciato una nuova collezione di denim circolare che fa parte dell'iniziativa di moda "The Jeans Redesign" della Fondazione Ellen MacArthur.

I jeans della collezione sono privi di rivetti metallici, realizzati in cotone biologico, fibre riciclate e sono progettati per essere facilmente rigenerati secondo i principi dell'economia circolare.

Questa bella iniziativa fa parte della nuova strategia di sostenibilità avviata questo settembre, Primark Cares, in cui la catena si prefigge impegni a lungo termine per ridurre il proprio impatto di produzione, senza compromettere lo stile e l'accessibilità dei propri capi. #TheJeansRedesign

Fashion Pills: martedì e la capsule Oroblu by Paula Cademartori

(Credits: courtesy of press office)

Una delle più grandi gioie dell'autunno inverno? Poter comporre outfit costruiti, fatti di cappotti, stivali e loro, le mitiche calze design. Sexy, giocose e originali, le calze disegnate e ricamate si aggiudicano il primato di accessorio più tattico e amato del momento, con cui creare combinazioni sempre nuove.

A darci l'assist questa volta è il brand di legwear OroBlu, che ha realizzato un'esclusiva capsule disegnata dalla stilista italo-brasiliana più amata degli ultimi anni: Paula Cademartori. Famosa per i suoi accessori iper colorati e sagomati, Paula ha regalato il suo tocco distintivo a una collezione di calze vibrante ed eccentrica, fatta per chi vuole dare un twist al proprio outfit e mettere le gambe al centro dell'attenzione.

Per acquistarle vi basterà andare sul sito di OroBlu cliccando qui. #WonderLegs

Fashion Pills: mercoledì e la partnership tra United Colors of Benetton e The Woolmark Company

(Credits: courtesy of press office)

Il caldo abbraccio dei capi in lana firmati United Colours of Benetton, anche quest'anno sarà certificato da The Woolmark Company.

La partnership ormai affermata da anni, è finalizzata ad attestare la qualità e la sostenibilità di tutti i capi in Merino Extra Fine della collezione autunno inverno 2021.

Una knit collection coloratissima e variegata, come da sempre si addice a Benetton che fa della maglia uno dei suoi punti di forza. #NeverEndingWool

Fashion Pills: giovedì e la collaborazione tra Moose Knuckles e Telfar

(Credits: courtesy of press office)

Evviva le collaborazioni, quelle belle e creative che uniscono brand dalle identità diverse e danno vita a qualcosa di nuovo e speciale.

A servirci la collab del momento è il luxury brand canadese Moose Knuckles che ha appena annunciato l'uscita di una mini collezione di 17 capi disegnati insieme a Telfar Clemens. Il designer newyorchese dell'omonimo label Telfar ha pensato a una capsule di outwear con richiami alle sue radici e alla Grande Mela, conservando l'identità e le silhouette di Moose Knuckles. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Andate a sbirciare i capi della collezione sui siti di entrambi i brand per scoprire tutti i modelli (MooseKnucklesCanada.com e Telfar.net). #MooseKnucklesCanada

Fashion Pills: venerdì e il progetto second hand di Diesel

(Courtesy of press office)

Lo sapevate che in media ogni persona possiede almeno sei paia di jeans nel proprio armadio? Ecco perché è arrivata l'ora di venderli e comprarli rigorosamente second hand. A invitarci al re-sale è Diesel che lancia un innovativo progetto di rimessa a nuovo di modelli usati, invitando i propri clienti a vendere i propri Diesel pants e acquistare modelli completamente "rigenerati".

L'iniziativa Diesel Second Hand dà l'opportunità a tutti noi di partecipare attivamente a una strategia intelligente di sostenibilità assicurando all'usato una nuova vita. I modelli second hand avranno un logo rosso impresso nella parte posteriore del capo: pronte a scovarli in negozio? #ForResponsibleLiving