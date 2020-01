Il "flower dress" è il must have che non può mancare all’appello in questa stagione. Ecco 15 modelli da batticuore

Il capo chiave di questa primavera? L’abito a fiori!

Fresco, elegante e versatile, il flower dress non può proprio mancare nei guardaroba di stagione.

Lungo, midi o mini, in qualsiasi lunghezza e modello vestirà di charme puro chiunque lo indossi.

Tra le fantasie più cool ci sono quelle dalle dimensioni estreme: fiorellini di campo mignon oppure maxi fiori formato XL? Yes, please!





Volete un risultato ultra bon ton? Scegliete come modello un abito chemisier con cintura in vita o un long dress plissettato con fiocco al collo.

Anche gli scamiciati meno avvitati, come quelli in stile kimono, si prestano particolarmente per accogliere i motivi floreali.

Un’altra tela top per la "fashion flower art"? Il wrap dress! L’abito a vestaglia si sposa al bacio con i disegni di corolle e petali, facendo sbocciare tutta la naturalezza di un outfit ultra femminile.

Il tocco sensuale che non guasta mai? Ve lo dà lo smanicato.

Abiti lunghi senza maniche, vestiti a mo’ di tunica che lasciano scoperte le spalle… ma anche i dress monospalla: qualsiasi flower dress che scopre le braccia farà battere i cuori.

Per aiutarvi a scegliere gli abiti a fiori più adatti al vostro stile, abbiamo selezionato 15 modelli versatili che diventeranno il passe-partout per ogni occasione. E il vostro best friend, scommettiamo?

ALTUZARRA Abito a fiori lungo con cintura.

Credits: Mytheresa

DRIES VAN NOTEN Shirt dress stile kimono.

Credits: Farfetch

ESSENTIAL ANTWERP Wrap dress in fantasia floreale.

Credits: Essential Antwerp

GANNI Abito a fiori in crêpe.

Credits: Mytheresa

MARC JACOBS Wrap Dress in seta.

Credits: Mytheresa

MIU MIU Abito a fiori in raso sablé.

Credits: Mytheresa

MSGM Abito corto a fiori in jacquard.

Credits: Mytheresa

NENETTE Abito corto a fiori con scollo a V e cintura.

Credits: Nenette

PINKO Abito lungo a fiori senza maniche.

Credits: Pinko

REDVALENTINO Abito lungo a manica corta plissettato.

Credits: Mytheresa

S MAX MARA Abito a maxi fiori.

Credits: Mytheresa

SALVATORE FERRAGAMO Abito a fiori modello chemisier.

Credits: Mytheresa

TORY BURCH Abito a fiori con cintura.

Credits: Mytheresa

WEILI ZHENG Abito a fiori monospalla.

Credits: Weili Zheng

ZIMMERMANN Abito lungo a fiori senza maniche.

Credits: Mytheresa