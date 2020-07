Gli abiti in lino sono tra i modelli must (ma controversi) dell'estate. Se siete del partito a favore, ecco a voi le versioni più belle in circolazione.

C'è chi li ama alla follia e ogni anno non vede l'ora che arrivi l'estate per poterli finalmente sfoggiare. E chi invece non li sopporta proprio perché sono difficili da stirare e non si fa in tempo a indossarli che si stropicciano subito.

É vero, gli abiti in lino qualche problematica in questo senso la danno ma, siamo onesti, quanto sono belli? E vogliamo parlare poi della sensazione di freschezza e glamour che regala questo tessuto sulla pelle? Sì sì, per noi il gioco vale decisamente la candela e qualche pieghetta non ci farà desistere dall'acquistarne (almeno) uno per l'estate.

Dunque care #linendresslovers uniamoci e scoviamo insieme i modelli più chic delle collezioni spring summer 2020, che siano mini, midi o maxi poco importa.

Si spazia dalla tradizionale palette fatta di bianchi e beige, perfetti per andare sul classico, fino ad approdare a una gamma di colori decisamente più vivaci, pensati per chi non ha paura di osare. Giallo, arancio, viola, verde, rosso, azzurro ma anche stampe a righe o delicate fantasie floreali.

Come vedete sono fatti apposta per assecondare i gusti e le esigenze di stile di ciascuna di voi. Cosa aspettate dunque a scegliere la vostra variante preferita?

Chemisier in lino ZARA

Credits: zara.com

Minidress con cintura in vita & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Midi dress con maniche a sbuffo UTERQUE su Zalando

Credits: zalando.it

Abito in lino stampa tropical MAVI su Zalando

Credits: zalando.it

Maxi dress con spalline scese TOPSHOP

Credits: topshop.com

Abito in lino a righe ONLY su Zalando

Credits: zalando.it

Abito in lino con chiusura asimmetrica MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito in lino a balze PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Maxi dress in lino giallo L.F. MARKEY

Credits: net-a-porter.com

Minidress in lino con ruches H&M

Credits: hm.com

Abito lungo a balze in lino DOROTHY PERKINS su Zalando

Credits: zalando.it

Abito in lino a righe multicolor LEON & HARPER su Zalando

Credits: zalando.it

Abito in lino con inserto goffrato REFORMATION

Credits: net-a-porter.com

Abito corto in lino verde pistacchio GLAMOROUS su Zalando

Credits: zalando.it