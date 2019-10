Non solo d'estate. Gli abiti a fiori diventano protagonisti dei nostri look anche nella stagione autunnale. Non ci credete? Guardate qui!

Non c'è nulla di meglio di un vestito a fiori per far spuntare all'istante il sole anche nelle giornate autunnali più grigie.

Se non vi fidate, provate a indossare uno degli abiti che abbiamo scovato per voi e vi sentirete subito più positive (e glamour, naturalmente).

Se d'estate le stampe floreali sono più vivaci e appariscenti, nel periodo freddo si declinano invece su fantasie più soft e su nuance scure e vibranti.

La scelta ideale per dare un boost di romanticismo e femminilità al guardaroba di tutti i giorni, ma anche per essere impeccabili nelle occasioni speciali.

Lunghi, corti o midi, essenziali o arricchiti da balze, ruches, fiocchi, dettagli patchwork o inserti in pizzo.

Ecco una selezione degli abiti a fiori di stagione che ci hanno incantato al primo sguardo: tranquille, ce n'è per tutti i gusti!





Abito lungo con volant TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito effetto tapestry SHIRTAPORTER

Credits: shirtaporter.com

Wrap dress al ginocchio ART DEALER

Credits: net-a-porter.com

Tubino stretch VERONICA BEARD

Credits: net-a-porter.com

Abito camicione MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito a chemisier & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito midi satin ETRO

Credits: mytheresa.com

Abito multicolor con fiocco GUCCI

Credits: net-a-porter.com

Midi dress con inserti in pizzo LES RÊVERIES

Credits: net-a-porter.com

Minidress con fiocco ZARA

Credits: zara.com

Abito corto con maxi rose IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Abito a portafoglio TOPSHOP

Credits: topshop.com