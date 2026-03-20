Volete accogliere la nuova stagione con un tocco di novità? Fatelo partendo dal colore, con questi cinque abbinamenti che dovete provare



Ogni stagione ha i suoi colori e questa primavera 2026, in fatto di accenti cromatici, non è certo da meno. Le tendenze che arrivano dalle passerelle lo fanno capire alla prima occhiata: la stagione che ci apprestiamo ad accogliere sarà ricca di sfumature intense e vibranti.



Un classico verrebbe da dire quando si esce dall'inverno per andare verso giornate più lunghe e assolate. In realtà i trend che osserviamo sbirciando le proposte Primavera-Estate 2026 dei migliori designer non parlano solo di uno slancio cromatico: ci mostrano abbinamenti inediti da osare senza paura.

Il ceruleo che incontra il giallo, il ciclamino che si distacca dalla sua nota più girlish per assumere un aspetto lussuoso e signorile accanto a un tono di marrone khaki: queste sono solo due delle cinque combo colore che abbiamo selezionato per voi e che non vediamo l'ora di farvi sperimentare. Date subito un'occhiata alle proposte e preparatevi a un inizio di primavera all'insegna del colore, come non l'avete mai abbinato prima.



Pesca e blu navy



Tory Burch Primavera-Estate 2026.

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Iniziamo con un colore classico che incontra una nuance per nulla semplice. Parliamo del blu e del pesca, un colore splendido ma complesso da abbinare che però può rivelarsi un'alternativa fresca e contemporanea al classico beige. Ecco, questo duo vi sorprenderà.

Polo a maniche corte, LACOSTE - Pantaloni in gabardina di lana, JIL SANDER.

Credits: Zalando.it, Jilsander.com





Khaki e ciclamino



Chloé Primavera-Estate 2026.

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Amate i rosa più accesi ma temete l'effetto Barbie girl? Questo abbinamento è l'ideale per scongiurarlo : il ciclamino va in coppia con il khaki o il marrone tabacco, per dare all'insieme un aspetto lussuoso e adulto.

Pantaloni ampi in TENCEL™ LENZING™, TOTEME.

Credits: Luisaviaroma.com





Ceruleo e giallo



Valentino Primavera-Estate 2026.

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Con l'arrivo del sequel de Il Diavolo veste Prada la "ceruleo-mania" torna a farsi sentire. Per la primavera noi, e le passerelle dei grandi designer (come quella di Valentino) lo proponiamo in un'insolita accoppiata con una tonalità di giallo brillante. Attenzione però: per rendere l'insieme elegante scegliete un giallo dal tono freddo, anche acido.



Maglione girocollo in lana, GANNI - Pantaloni in seta a gamba larga, VALENTINO.

Credits: Ganni.com, Mytheresa.com



Rosa balletto e burgundy



Chanel Primavera-Estate 2026.

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L'abbiamo vista sulla passerella di Chanel e non siamo più riusciti a togliercela dalla testa. La coppia rosa, quello chiaro ribattezzato "balletto" perché evoca la scena della danza classica, e bordeaux, va a gonfie vele. Da scegliere sia per i look da giorno che per le occasioni più formali.



Camicia in cotone, H&M - Gonna midi a pareo, MASSIMO DUTTI.

Credits: Hm.com, Massimodutti.com



Grigio e arancione brillante



N21 Primavera-Estate 2026.

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Il grigio invernale incontra una delle nuance più solari e vitaminiche. Parliamo dell'arancione, colore che per la nuova stagione torna di diritto tra i preferiti. Insieme si completano in modo sofisticato e inatteso, perché la sobrietà del primo rende il secondo più elegante e raffinato.





Polo Lilai in cashmere e seta, LISA YANG - Gonna lunga in raso duchesse, PATOU.

Credits: Net-a-Porter.com, Luisaviaroma.com