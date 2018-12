Non parliamo di vecchi dischi (sebbene abbiano sempre il loro perchè, s'intenda!) ma della tendenza fashion più cool del momento

In principio furono pantaloni skinny e leggings a fare capolino dal guardaroba di qualche influencer. Ma non essendo proprio un capo alla portata di tutte, non ci avevano convinto fino in fondo.

Quest'anno invece il vinile ha tirato fuori l'artiglieria pesante, declinandosi su tanti vestiti e accessori diversi, per arrivare dritto al cuore anche delle più reticenti. E resistere alla tentazione di acquistarli tutti non è mai stato così difficile!

Tra i must have indiscussi ci sono i capispalla: un trench o un cappotto in pelle glossy è in grado di donare un tocco super cool anche alla mise più semplice.

I pantaloni? Non più solo attillatissimi ma ci sono anche modelli dalla vestibilità più ampia per accontentare tutte. Per non parlare delle gonne: dalle mini alle varianti midi più sofisticate e chic. Basta sdrammatizzarle con un pull colorato o con una camicia maschile e potrete indossarle dal mattino alla sera.

Menzione d'onore meritano poi gli stivali: non c'è nulla di più femminile di un paio di cuissardes in vernice nera per dare fascino a un look da sera.

Pronte a sventolare bandiera bianca e arrendervi a questo trend dilagante?

Trench con cintura in vita MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Gonna midi MARNI

Credits: mytheresa.com





Stivali cuissardes ALEXANDER VAUTHIER

Credits: net-a-porter.com





Minigonna pink STAUD

Credits: mytheresa.com





Piumino corto TOPSHOP

Credits: topshop.com





Trench stampa logo FENDI

Credits: net-a-porter.com





Giacca corta con fibbia e zip MAJE

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni a vita alta SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





Trench con revers a contrasto VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com





Leggings BALMAIN

Credits: net-a-porter.com





Impermeabile blu cobalto MARC JACOBS

Credits: net-a-porter.com





Minigonna con bottoni PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com





Pantaloni skinny VALENTINO

Credits: mytheresa.com





Cappello alla pescatora ZARA

Credits: zara.com